«Вурдалаки»: Мария Захарова высказалась о решении властей Латвии снести советский памятник воинам-освободителям

На 9 мая к нему пришла целая толпа народа и принесла букеты цветов. К памятнику их не допускали - местные служивые забирали цветы и сами возлагали их к монументу. На следующий день пригнали трактор, сгребли все букеты и отправили на помойку.

Тогда люди снова принесли цветы - и их было ещё больше, чем в предыдущий день. Тогда власти Латвии окончательно смекнули, что «с этим пора кончать». Уж очень им не понравилась популярность советской символики и такая открытая поддержка России.

И вот сегодня их сейм принял поправки к закону - теперь все юридические препятствия для сноса памятника устранены. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале: