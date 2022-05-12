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«Вурдалаки»: Мария Захарова высказалась о решении властей Латвии снести советский памятник воинам-освободителям

«Вурдалаки»: Мария Захарова высказалась о решении властей Латвии снести советский памятник воинам-освободителям

Автор:
12 мая 2022 15:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: МИД РФ   Мария Захарова   латвия   монумент   памятник   политика   рига   сейм   
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Латвийские власти очень встревожились тем, что на 9 мая к монументу принесли целое море цветов. И решили его убрать - и вот так вот запросто перечеркнуть общую историю.

Памятник воинам-освободителям поставили в Риге ещё в советское время. Это величественный монумент в честь освобождения страны от нацистов: колонна в 79 метров высотой, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами. По бокам от неё стоят скульптуры Родины-Матери и воинов-освободителей.

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На 9 мая к нему пришла целая толпа народа и принесла букеты цветов. К памятнику их не допускали - местные служивые забирали цветы и сами возлагали их к монументу. На следующий день пригнали трактор, сгребли все букеты и отправили на помойку.

Тогда люди снова принесли цветы - и их было ещё больше, чем в предыдущий день. Тогда власти Латвии окончательно смекнули, что «с этим пора кончать». Уж очень им не понравилась популярность советской символики и такая открытая поддержка России.

И вот сегодня их сейм принял поправки к закону - теперь все юридические препятствия для сноса памятника устранены. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале:

 И её поддержали в комментариях:

Вот так «западные партнёры» борются с советским прошлым и нынешним положением России. Ну пусть пробуют - всё равно у них ничего не получится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: МИД РФ   Мария Захарова   латвия   монумент   памятник   политика   рига   сейм   
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7  комментариев
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6k
SuperTroll 56 минут назад
Умный мужик был, все правильно сказал

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GROMOZEKA 11 минут назад
Правильно Кадыров сказал - шайтаны
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banga911 11 минут назад
на сколько мала их страна, на столько мала их душа
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.Атеист. Полчаса назад
Укры тоже памятники сносили, результат уже видно. Эти на подходе, кажется..
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201
Mrak OBOY 38 минут назад
надо бы снести Латвию)))
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402
TNs Mrak OBOY 7 минут назад
А вы сами пойдете сносить Латвию?
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alertol Час назад
Эстонская Кая вообще говорит что все памятники советским оккупантам надо убрать.
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