«Вурдалаки»: Мария Захарова высказалась о решении властей Латвии снести советский памятник воинам-освободителям

Латвийские власти очень встревожились тем, что на 9 мая к монументу принесли целое море цветов. И решили его убрать - и вот так вот запросто перечеркнуть общую историю.
Памятник воинам-освободителям поставили в Риге ещё в советское время. Это величественный монумент в честь освобождения страны от нацистов: колонна в 79 метров высотой, увенчанная золотыми пятиконечными звёздами. По бокам от неё стоят скульптуры Родины-Матери и воинов-освободителей.
На 9 мая к нему пришла целая толпа народа и принесла букеты цветов. К памятнику их не допускали - местные служивые забирали цветы и сами возлагали их к монументу. На следующий день пригнали трактор, сгребли все букеты и отправили на помойку.
Тогда люди снова принесли цветы - и их было ещё больше, чем в предыдущий день. Тогда власти Латвии окончательно смекнули, что «с этим пора кончать». Уж очень им не понравилась популярность советской символики и такая открытая поддержка России.
И вот сегодня их сейм принял поправки к закону - теперь все юридические препятствия для сноса памятника устранены. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале:
И её поддержали в комментариях:
Вот так «западные партнёры» борются с советским прошлым и нынешним положением России. Ну пусть пробуют - всё равно у них ничего не получится.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 10 ярких цитат Марии Захаровой
- Пожарный поймал на лету мужчину, выпрыгнувшего из окна
- Милонов признал, что в России есть сумасшедшие депутаты
- Во Львове осквернили памятник Степану Бандере
- "Это конец!": в латвийских магазинах появились российские шпроты