Сексист Хоффман и культовая «Тутси»: как создавалась легендарная комедия 80-х?

Дороти изначально планировали сделать блондинкой, однако сами же создатели фильма быстро одумались, посчитав, что это будет выглядеть слишком дешево и элементарно. Что ж, с этим они явно не прогадали. Да и очки на ней должны были отсутствовать из-за бликов, однако эту проблему решил спрей.

Кстати, перед съёмками Хоффман решил опробовать женский образ в реальной жизни, заявившись в таком виде в школу к своей дочери и представившись тётей. План сработал, и никто не заподозрил подвоха в этой «интересной женщине».

Несмотря на то, что «Тутси» у всех ассоциируется с комедией, режиссер Сидни Поллак хотел, чтобы актёры подходили к своим персонажам, как к драматическим, оказавшимся в забавной ситуации. По его признанию, ему это удалось, ведь во время съёмок никто не смеялся.