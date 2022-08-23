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Сексист Хоффман и культовая «Тутси»: как создавалась легендарная комедия 80-х?

Сексист Хоффман и культовая «Тутси»: как создавалась легендарная комедия 80-х?

Автор:
23 августа 2022 23:56
Сообщество : Кино
Метки: 80-е   дастин хоффман   кино   комедия   культовый фильм   тутси   
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«Тутси» однозначно можно включить в список культовых кинокартин 80-х. Ведь фильм не только получил единогласное признание зрителей и критиков и был номинирован на 10 премий «Оскар», но и стал коммерческим успешным.

Как же создавалась лента ушедшей эпохи, которую не стыдно пересмотреть и сегодня?


Изначально фильм планировали назвать «Стал бы я лгать тебе?», однако в процессе сам Дастин Хоффман предложил переименовать его в «Тутси». По одной из версий, такое прозвище актёру дала его мать, частенько называя «ТутсиВутси».

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Многие кинематографисты убеждены, что образ Майкла и Дороти был самостоятельно придуман актёром, включившим в женский образ черты характера своей матери, так и не дождавшейся выход картины. Во время съёмок Хоффман понял, что из него не выйдет привлекательной женщины, соответствующей стандартам красоты той эпохи, поэтому он и решил создать столь интересную даму.

Перед каждым съёмочным днём актёру предстояла 2-часовая подготовка, включавшая в себя эпиляцию всей частей тела, выдававших в нём мужчину. Правда, по истечению 4 часов работу приходилось сворачивать из-за прорастающей на лице голливудской звезды щетины.

Дороти изначально планировали сделать блондинкой, однако сами же создатели фильма быстро одумались, посчитав, что это будет выглядеть слишком дешево и элементарно. Что ж, с этим они явно не прогадали. Да и очки на ней должны были отсутствовать из-за бликов, однако эту проблему решил спрей.


Кстати, перед съёмками Хоффман решил опробовать женский образ в реальной жизни, заявившись в таком виде в школу к своей дочери и представившись тётей. План сработал, и никто не заподозрил подвоха в этой «интересной женщине».


Несмотря на то, что «Тутси» у всех ассоциируется с комедией, режиссер Сидни Поллак хотел, чтобы актёры подходили к своим персонажам, как к драматическим, оказавшимся в забавной ситуации. По его признанию, ему это удалось, ведь во время съёмок никто не смеялся.

К слову, фильм вообще мог не выйти из-за частых споров Хоффмана и Поллака. После выходных они собирались для обсуждения сценария, и всё это превращалось в балаган. К тому же, сам режиссер не раз заявлял, что вообще не хотел браться за этот фильм, но, к счастью, передумал.

Изначально на главную роль рассматривались и другие кандидаты, в числе которых был Робин Уильямс. Выбор сделан в пользу Хоффмана, но, как известно, Уильмс всё-таки позже перевоплотился в женщину в картине «Миссис Даутфайр».

А вот найти партнёршу Хоффману было сложнее. Актёр хотел играть с Голди Хоун, однако она отказалась от участия. Рассматривали на роль и певицу Шер, однако взяли Джессику Лэнг, которая не очень-то горела играть в этой картине. А ведь за роль второго плана она удостоилась «Оскара».

Засветился в картине и небезызвестный Бил Мюррей, имя которого не появилось в титрах. Сделано это было для того, чтобы от фильма не ожидали комедийной составляющей как от того же «Голь-клуба», в котором он снялся ранее. А ведь появление актёра в «Тутси» вообще изначально не планировалось.

Добавить его в фильм предложили позже, поскольку он отлично подходил на роль героя, раскрывавшего привлекательность Дороти через всю ленту. Правда, реплик для него практически не придумали, так что большая часть сказанного Мюрреем была импровизацией.


Благодаря «Тутси» Хоффман пересмотрел отношение к женщинам. Придя домой после съёмок, он расплакался при своей жене и заявил, что всегда был сексистом, слепо следующим за стандартами красоты. Поскольку актёр играл не самую красивую, но весьма интересную женщину, он осознал, что неправильно судить людей исключительно по внешности.

Картина вышла в широкий прокат в 1982 году и сразу стала настоящим хитом, собрав 177 млн долларов при бюджете в 21. Самое любопытное, что интерес к нему продолжает сохраняться. Например, в 2015 году издание Time Out опросило 70 знаменитых актёров, предложив им составить список из 10 любимых фильмов. В большинстве случаев лидером стал фильм «Тутси», обогнав легендарного «Крестного отца».

А в 2018 году по нему сделали одноимённый мюзикл, пользующийся популярность и сегодня.

А вы смотрели «Тутси»? Если да, то как оцените эту картину?

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 80-е   дастин хоффман   кино   комедия   культовый фильм   тутси   
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3  комментария
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18k
Corvus Corax Час назад
Хоффман гениален...
А когда Джессика Лэнг стала считаться актрисой?
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1k
Saplus Час назад
Как произведение синематографического искусства - может и неплохое кинцо. И Хоффман хороший актер. Но меня с детства пипец коробили фильмы про мужыков в париках, маникюре и помаде... Даже начиная от "В джазе только девушки" - и все потом эти Тутси, Даутфайры и Большие мамочки. Прям фу блин.
Ну ок, были исключения


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Антибиотик
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