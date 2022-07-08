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20 коротких фактов о французских комедиях

20 коротких фактов о французских комедиях

Автор:
08 июля 2022 09:31
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   комедия   факты   фильм   фото   франция   
498
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А вы любите французские комедии минувших дней? Был когда-то в них особый шарм, который со временем испортился из-за влияния "голливуда". Благо, что тех комедий много. И пересматривать их можно много раз.


1. В фильме "Большая прогулка" герой Луи де Фюнеса играет на фортепьяно в Парижской Опере. В годы войны сам Луи де Фюнес зарабатывал на жизнь игрой на фортепиано.

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2. Фабрис Греко попал на главную роль в фильм "Игрушка" совершенно случайно. Он был сыном одного из участников съемочной группы. Не смотря на отличную актерскую игру, Фабрис Греко больше в кино не снимался.


3. В фильме "Невезучие" героя Пьера Ришара в мексиканских джунглях похищает горилла. Но эти приматы не обитают на американском континенте.


4. Существует интересная легенда о создании фильма "Жандарм из Сен-Тропе". Режиссер фильма отдыхал на пляже в Сен-Тропе, где у него украли камеру. Он пришел в местную жандармерию, чтобы заявить о воровстве. Но там ему ответили, чтобы он шел лесом, так как они подобными делами не занимаются. И тогда режиссер Жан Жиро решил снять фильм про местных жандармов.


5. Фильм "Беглецы" стал четвертым, но последним совместным фильмом режиссера Франсиса Вебера и актера Пьера Ришара. Также этот фильм стал последним в комедийной трилогии Ришар-Депардье.


6. Для съемок погонь в фильме "Такси" были приглашены операторы, работающие на съемках "Формулы 1".


7. В оригинале название французской комедии "Откройте, полиция!" пишется как Les Ripoux, что означает "продажные" и применяется к коррумпированным представителям правопорядка.


8. В качестве летающего автомобиля Фантомаса использовалось авто марки Citroën DS.


9. Во время показа фильма "Фантомас" в СССР случился казус - некоторые люди (особенно, подростки) восприняли этот фильм не как комедию, а как серьезную криминальную фантастику.


10. В советском прокате фильм "Большая прогулка" сделали двухсерийным за счет включения блока "краткое содержание первой серии" и дополнительных титров в начале и в конце фильма.


11. В фильме "Невезучие" актер Жерар Депардье изначально хотел сыграть Франсуа Перрена. Но режиссер ответил ему отказом и дал другую роль. В отместку Депардье мешал съемкам - капризничал и уходил в запой.


12. В фильме "Фантомас против Скотланд-Ярда" Махаражда Кемпуры на совещании у лорда говорит на чистом русском языке.

13. Платье Кристин (Мирей Дарк) из фильма "Высокий блондин в черном ботинке" хранится в Лувре.


14. В фильме "Налево от лифта" постоянно меняется этаж действия - он то 6, то 9.


15. В фильме "Жандарм и инопланетяне" изменился актерский состав, который был в предыдущих фильмах про жандарма - не появились жандармы Фугас и Мерло, а мадам Крюшо играет другая актриса (а не Клод Жансак).


16. Фильм "Скупой" это первый и последний фильм, где в качестве режиссера выступил Луи де Фюнес. А еще в этом фильме он был автором сценария и сыграл главную роль.


17. В замыслах режиссера фильма про Фантомаса было снять 10 или 12 фильмов. А в журнале "Советский экран" написали, что было снято 4 фильма. Но в итоге получилась лишь трилогия.


18. В фильме "Жандарм на прогулке" Крюшо и Жербер смотрят на кинопроекторе кадры из фильмов "Жандарм из Сен-Тропе", "Жандарм в Нью-Йорке", "Жандарм женится".


19. В фильме "Человек-оркестр" племянника мсье Эванса сыграл Оливье де Фюнес. Дядя и племянник это отец и сын. А вообще, отец и сын сыграли вместе в 6 фильмах.

20. Очень многие французские комедии были пересняты в США в виде ремейков - "Игрушка", "Беглецы", "Невезучие" и прочие.


Источник:

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Метки: актеры   кино   комедия   факты   фильм   фото   франция   
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5  комментариев
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79k
parallax 52 минуты назад
После того как французы начали кооперировать с Голливудом, во Франции сразу закончились хорошие фильмы.
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−8
bon woo Полчаса назад
жалко что Ришар с Депардье всего в трех фильмах сыграли, хороший дуэт был
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9k
Ф Ив 54 минуты назад
То что не стали снимать продолжение "Фантомаса" очень жаль.
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22k
Serg2001 56 минут назад
Кривляния Луи де Фюнеса забавляли лет до 10-12... Потом по нарастающей начали раздражать.
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