20 коротких фактов о французских комедиях

4. Существует интересная легенда о создании фильма "Жандарм из Сен-Тропе". Режиссер фильма отдыхал на пляже в Сен-Тропе, где у него украли камеру. Он пришел в местную жандармерию, чтобы заявить о воровстве. Но там ему ответили, чтобы он шел лесом, так как они подобными делами не занимаются. И тогда режиссер Жан Жиро решил снять фильм про местных жандармов.