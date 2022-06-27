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Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального комика Луи де Фюнеса

Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального комика Луи де Фюнеса

Автор:
27 июня 2022 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Луи де Фюнес   Призвание   актёр   кино   комедия   комик   роль   
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Этого французского комика обожали в СССР, а потом фильмы с ним перешли по наследству и россиянам. Глядя на забавного человека, который, кажется, представляет собой сгусток энергии и юмора, сложно поверить в то, что его жизнь была не такой простой и весёлой, как у его экранных персонажей.

В школе маленький Луи был одним из главных озорников. Учился не блестяще, что не помешало ему выучить 3 языка и в совершенстве овладеть фортепиано. К слову, у Фюфю (такое забавное прозвище дали ему одноклассники) испанские корни. Что, видимо, отчасти объясняет энергетику и темперамент артиста.


×
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Мальчик с юных лет обожал Чарли Чаплина, хотел быть похожим на него, старался подражать и смешил своих друзей. Можно сказать, что это стало отправной точкой любви к кино. Но реализовался в этом направлении Луи далеко не сразу.


Долгое время он прозябал в бедности. Даже после того, как начал сниматься и стал более или менее известным. Родители выбор сына не одобрили, и парень понял, что прежде чем заняться реализацией творческих амбиций, нужно добиться финансовой независимости.


Какие только профессии не успел попробовать де Фюнес: он поработал чертежников, счетоводом, тапером. В армию юноша не попал: от природы субтильный и невысокий, он к тому же заболел туберкулезом.

Сниматься Луи начал уже после войны. То есть будучи взрослым человеком в возрасте за 40. Долгое время он получал только малозаметные эпизодические роли. Казалось, что это замкнутый круг, который невозможно разорвать.


Но все круто изменилось, когда в 1958 году он получил роль в картине «Не пойман – не вор». Вот тогда на него лавиной обрушилась слава, пришла известность, а гонорары у де Фюнеса были выше, чем у признанного секс-символа Алена Делона.


Жан Маре ненавидел партнера по съемочной площадке из-за того, что в «Фантомасе» его – признанную звезду затмевал какой-то комический второстепенный персонаж – настолько ярким и обаятельным получился детектив-недотепа комиссар Жюв в исполнении де Фюнеса.

К слову, несмотря на слабое от природы здоровье, Луи старался исполнять все трюки, даже опасные, самостоятельно. Даже серьезно травмировался во время прыжка с самолета.


Первый брак актера был, что называется, по залету. Супруги прожили чуть больше пяти лет и расстались без взаимных претензий и упреков. А вторую жену – Жанну Августину де Бартелеми де Мопассан, которая, к слову, была внучатой племянницей Шарля Но де Мопассана, Луи считал главной женщиной и единственной любовью всей своей жизни.


В браке у пары родились двое сыновей. Актер даже выкупил фамильный замок жены и лично выращивал в саду розы, названные в честь Жанны. Де Фюнес перенес два инфаркта, серьезно подорвавшие его здоровье. Последней его работой стал фильм «Жандарм и жандарметки» 1982 года.


Сердечный приступ, случившийся 27 января 1983 года, стал последним и оборвал жизнь комика, который смог в полной мере реализовать свою мечту – смешить людей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Луи де Фюнес   Призвание   актёр   кино   комедия   комик   роль   
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6  комментариев
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6k
М С 2 часа назад
Жандармы и инопланетяне и все Фантомасы - регулярно пересматриваю.
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3k
Master Bo 20 минут назад
Его прекрасно озвучил Мартисон, говорят, что Фюнес услышав советскую озвучку, заметил, что не полагал, что у его такой прекрасный голос. Но, это только говорят....
А вообще-то в 90-е годы я просмотрел практически все фильмы с Луи Дефенесом на VHS.
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5k
azuver 23 минуты назад
Aвтор.Спасибо,что напомнили о Луи.Накидал фильмов с ним в архив.Вечером посмотрю.
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778
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 59 минут назад
Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального комика Луи де ФюнесаПосмотреть
Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального комика Луи де Фюнеса
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22k
hebpat Час назад
мои самые любимые фильмы где он играет с Бурвилем, это "Большая прогулка" и "Разиня"
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Nikolay Час назад
Все фильмы хороши, но мой самый любимый "Большая прогулка"
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