Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального комика Луи де Фюнеса

Этого французского комика обожали в СССР, а потом фильмы с ним перешли по наследству и россиянам. Глядя на забавного человека, который, кажется, представляет собой сгусток энергии и юмора, сложно поверить в то, что его жизнь была не такой простой и весёлой, как у его экранных персонажей.
В школе маленький Луи был одним из главных озорников. Учился не блестяще, что не помешало ему выучить 3 языка и в совершенстве овладеть фортепиано. К слову, у Фюфю (такое забавное прозвище дали ему одноклассники) испанские корни. Что, видимо, отчасти объясняет энергетику и темперамент артиста.
Мальчик с юных лет обожал Чарли Чаплина, хотел быть похожим на него, старался подражать и смешил своих друзей. Можно сказать, что это стало отправной точкой любви к кино. Но реализовался в этом направлении Луи далеко не сразу.
Долгое время он прозябал в бедности. Даже после того, как начал сниматься и стал более или менее известным. Родители выбор сына не одобрили, и парень понял, что прежде чем заняться реализацией творческих амбиций, нужно добиться финансовой независимости.
Какие только профессии не успел попробовать де Фюнес: он поработал чертежников, счетоводом, тапером. В армию юноша не попал: от природы субтильный и невысокий, он к тому же заболел туберкулезом.
Сниматься Луи начал уже после войны. То есть будучи взрослым человеком в возрасте за 40. Долгое время он получал только малозаметные эпизодические роли. Казалось, что это замкнутый круг, который невозможно разорвать.
Но все круто изменилось, когда в 1958 году он получил роль в картине «Не пойман – не вор». Вот тогда на него лавиной обрушилась слава, пришла известность, а гонорары у де Фюнеса были выше, чем у признанного секс-символа Алена Делона.
Жан Маре ненавидел партнера по съемочной площадке из-за того, что в «Фантомасе» его – признанную звезду затмевал какой-то комический второстепенный персонаж – настолько ярким и обаятельным получился детектив-недотепа комиссар Жюв в исполнении де Фюнеса.
К слову, несмотря на слабое от природы здоровье, Луи старался исполнять все трюки, даже опасные, самостоятельно. Даже серьезно травмировался во время прыжка с самолета.
Первый брак актера был, что называется, по залету. Супруги прожили чуть больше пяти лет и расстались без взаимных претензий и упреков. А вторую жену – Жанну Августину де Бартелеми де Мопассан, которая, к слову, была внучатой племянницей Шарля Но де Мопассана, Луи считал главной женщиной и единственной любовью всей своей жизни.
В браке у пары родились двое сыновей. Актер даже выкупил фамильный замок жены и лично выращивал в саду розы, названные в честь Жанны. Де Фюнес перенес два инфаркта, серьезно подорвавшие его здоровье. Последней его работой стал фильм «Жандарм и жандарметки» 1982 года.
Сердечный приступ, случившийся 27 января 1983 года, стал последним и оборвал жизнь комика, который смог в полной мере реализовать свою мечту – смешить людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще-то в 90-е годы я просмотрел практически все фильмы с Луи Дефенесом на VHS.