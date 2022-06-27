Конфликты с Маре, прыжки с самолёта и розы в честь любимой женщины: жизнь гениального комика Луи де Фюнеса

Какие только профессии не успел попробовать де Фюнес: он поработал чертежников, счетоводом, тапером. В армию юноша не попал: от природы субтильный и невысокий, он к тому же заболел туберкулезом.

Сниматься Луи начал уже после войны. То есть будучи взрослым человеком в возрасте за 40. Долгое время он получал только малозаметные эпизодические роли. Казалось, что это замкнутый круг, который невозможно разорвать.