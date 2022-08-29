Как сложились судьбы и карьеры актёров "Альфа", которые вспоминают о съёмках как о ночном кошмаре

Макс Райт был серьёзным драматическим актёром. Сценаристы "Альфа" говорили, что Райт подобен компьютеру - они загружают в него текст, а он идеально его отыгрывает с точностью до тире и запятой. Он много играл на Бродвее, в частности, в пьесах русских классиков. В 1977 году Райт сыграл Епиходова в "Вишнёвом саде", в 1978-м - Хлестакова в "Ревизоре", в 1997 году - Павла Лебедева в "Иванове". Он много снимался на телевидении, гораздо меньше в кино ("Весь этот джаз", "Красные", "Тень") и прославился самой своей нелюбимой ролью в "Альфе".

Ему не нравилось играть резонёра при кукольном инопланетянине. У Альфа все лучше шутки и фразы, его любят зрители, а Вилли Таннер - просто зануда. Его раздражало, что вчера он играл на Бродвее главную роль, а сегодня разговаривает с куклой. К тому же съёмки в "Альфе" были непростыми. Из-за технических сложностей 25-минутный эпизод снимали 25-30 часов. Райт вспоминал об "Альфе" как о тяжёлом и мрачном опыте. По словам Пола Фуско, когда была отснята последняя сцена последней серии 4 сезона, Райт молча ушёл в гримёрку, взял свои вещи и ушёл, не попрощавшись. Никто не открыл шампанское, не было прощальной вечеринки, съёмочная группа рассталась с "Альфом" как с утомительной обязаловкой.