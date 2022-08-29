Как сложились судьбы и карьеры актёров "Альфа", которые вспоминают о съёмках как о ночном кошмаре

"Альф" принёс много радости зрителям, но актёрам на площадке было не до веселья.
Телепродюсеры, которым предложили идею "Альфа" Том Пэтчетт и Пол Фуско, поначалу были не в восторге от истории поедающего котов инопланетянина. Однако их смог убедить уморительный стэндап Фуско. Он пришёл в офисе телекомпании с куклой Альфа и вживую продемонстрировал боссам характер и шутки забавного инопланетянина.
Первый сезон прошёл так себе, зато второй сезон показал очень высокие рейтинги. Альф стал суперзвездой, его приглашали на различные шоу, он снимался в рекламе, он даже участвовал в концерте в Белом доме - якобы "Альф" был любимым сериалом Рейгана. Однако Фуско очень выборочно относился к проектам с участием Альфа, он требовал, чтобы на каждой съёмочной площадке была возможность полностью скрыть кукловодов. То есть он создавал иллюзию настоящего Альфа. Не все студии могли предоставить Фуско такую возможность.
Съёмочная площадка сериала была почти на 1,5 м поднята над землёй, чтобы под ней мог разместиться Фуско с Альфом. Куклой управляли три человека: Фуско управлял ртом и правой рукой Городна Шамуэйя, его ассистентка - левой, ещё один ассистент удалённо управлял бровями и ушами. В первом сезоне в костюме Альфа периодически появлялся актёр-карлик Михай Месарош (1939-2016).
Вся квартира Таннеров была усеяна люками для Фуско и Альфа. Энн Шедин, исполнительница роли Кейт Таннер, вспоминала, как провалилась в люк на первой же репетиции. Она чудом серьёзно не пострадала. Однако такие инциденты за 4 сезона периодически случались. В том числе из-за этого атмосфера на съёмочной площадке была, мягко говоря, недружелюбная. Макс Райт, сыгравший главу семейства Таннер, больше всего тяготился съёмками "Альфа".
Макс Райт был серьёзным драматическим актёром. Сценаристы "Альфа" говорили, что Райт подобен компьютеру - они загружают в него текст, а он идеально его отыгрывает с точностью до тире и запятой. Он много играл на Бродвее, в частности, в пьесах русских классиков. В 1977 году Райт сыграл Епиходова в "Вишнёвом саде", в 1978-м - Хлестакова в "Ревизоре", в 1997 году - Павла Лебедева в "Иванове". Он много снимался на телевидении, гораздо меньше в кино ("Весь этот джаз", "Красные", "Тень") и прославился самой своей нелюбимой ролью в "Альфе".
Ему не нравилось играть резонёра при кукольном инопланетянине. У Альфа все лучше шутки и фразы, его любят зрители, а Вилли Таннер - просто зануда. Его раздражало, что вчера он играл на Бродвее главную роль, а сегодня разговаривает с куклой. К тому же съёмки в "Альфе" были непростыми. Из-за технических сложностей 25-минутный эпизод снимали 25-30 часов. Райт вспоминал об "Альфе" как о тяжёлом и мрачном опыте. По словам Пола Фуско, когда была отснята последняя сцена последней серии 4 сезона, Райт молча ушёл в гримёрку, взял свои вещи и ушёл, не попрощавшись. Никто не открыл шампанское, не было прощальной вечеринки, съёмочная группа рассталась с "Альфом" как с утомительной обязаловкой.
В 1995 году у Макса Райта обнаружили рак. Он боролся с болезнью с переменным успехом, в 2019 году проиграл эту битву.
Годы спустя после выхода ситком Райт уже не был так категоричен к "Альфу" и говорил, что неважно, какие впечатления у него остались от съёмок, важно, что "Альф" принёс людям много радости.
Энн Шедин, сыгравшая Кейт Таннер, так говорила о съёмках в "Альфе": "Поверьте, на площадке нам было не до смеха". Она вспоминает об этом ситкоме как о самой сложной работе в её карьере. При этом о всех своих коллегах она отзывается доброжелательно. Марк Райт, несмотря на нелюбовь к "Альфу", вёл себя достойно и профессионально, за исключением двух эпизодов. Однажды на исходе съёмочного дня, когда все, включая куклу, были на взводе, маленький Бенджи Грегори забыл слова, Макс наорал на мальчика, и тот заплакал. А ещё Райт как-то набросился на кукольного Альфа, их пришлось разнимать.
Шедин активно снималась на ТВ в 1970-х и 1980-х, а после Альфа практически исчезла с экрана. Последний раз она появлялась в сериале в 2014 году. Сейчас Энн посвящает своё свободное время благотворительности.
Для Андреа Элсон съёмки в "Альфе" закончились булимией. Андреа было 17 лет, когда начались съёмки, и она была, по её словам, "худенькой, как веточка". Во втором сезоне девочка стала превращаться в женщину. Но Андреа хотела остаться "веточкой", ей казалось, что в противном случае зрители её разлюбят, и она буквально помешалась на худобе. Её спас муж, которого ей тоже подарили съёмки в "Альфе" (он работал стажёром на студии и приносил ей сценарий) и беременность в 1997 году.
Андреа последний раз снималась в сериале в 1998 году. Сейчас она занимается йогой и называется себя "странствующим инструктором йоги".
Бенджи было 8 лет, когда он стал Брайаном Таннером. Съёмки в "Альфе" оказались слишком тяжёлыми для маленького артиста, и он решил завязать с актёрством. Грегори вспоминал, что вздохнул с облегчением, когда сериал закончился.
"Альф" не был дебютом Грегори, к началу съёмок в "Альфе" он был уже опытным ребёнком-актёром. После "Альфа" он принял участие в озвучке несколько мультфильмов и навсегда ушёл из шоу-бизнеса.
Известно, что Грегори два года прослужил на авианосце, уволился из-за проблем со здоровьем (судя по видео из соцсетей, у Грегори проблемы с ногами). Сейчас Бенджи Грегори уже не так критично относиться к шоу-бизнесу, он хочет вернуться, но уже в качестве режиссёра.
Альфа закрыли после четвёртого сезона, буквально оборвав на полуслове. В последней серии Альф попытался улететь домой, но его в последний момент схватили американские военные. На экране было написано "Продолжение следует", но никакого продолжения не последовало.
Поначалу продюсеры обещали Фуско пятый сезон, потом разрешили доснять конец, а потом просто оставили всё как есть. У четвёртого сезона ситкома были плохие рейтинги, да ещё несколько скандалов повлияли на отмену.
Во-первых, один мальчик, насмотревшись "Альфа", покалечил кошку. После этого случая Альф вынужден был скрывать свои гастрономические пристрастия. В-третьих, создателей сериала критиковали за то, что Альф то и дело пьёт пиво в семейном шоу. В-третьих, один ребёнок погиб, пытаясь повторить сцену из ситкома. В одной серии Альф берёт с собой в ванну миксер, чтобы сделать джакузи. Альфа ударило током, и он потерял на время память. После смерти одного из зрителей, ту злосчастную серию больше не показывают.
Однако сериал всё же закончили в 1996 году. Художественный фильм "Проект "Альф" продолжает события финальной серии. Альфа доставляют на базу ВВС для изучения, а Таннеров переселяют в Исландию по Программе защиты свидетелей. Фильм не понравился поклонникам сериала. Оказалось, что без Вилли Таннера, его жены Кейт, дочери Линн и сына Брайана "Альф" перестал быть "Альфом" и растерял половину обаяния.
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АНТИФИШКИ
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