Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года

Это загнало сценариста Джеба Стюарта в ступор, ведь он не представлял, где взять желаемый позитив из книги о пожилом детективе, который бьет женщин. Попытка адаптировать роман довели его до нервного срыва, из-за чего он поскандалил с женой, прыгнул в машину и погнал по шоссе, чуть не попав в аварию.

К слову, именно эти события и натолкнули его на идею засунуть в боевик человеческую историю о семье, скрепляющейся в экстремальных условиях. Для написания сценария Стюарт вспоминал десятки разводов и скандалов своих знакомых и друзей, а пожилого копа Лиланда заменил на более молодого Джона Макклейна. Несмотря на то, что изначально такой подход критиковался, результат этой кропотливой работы известен всем.