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Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года

Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года

Автор:
24 июля 2022 13:04
Сообщество : Кино
Метки: 80-е   брюс уиллис   кино   классика кино   крепкий орешек   старые боевики   
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Неделю назад фильму «Крепкий орешек» исполнилось 34 года. Мало того, что картина сделала Брюса Уиллиса настоящей звездой, она полностью перевернула жанр боевиков, несмотря на то, что ничего подобного вообще не планировалось. Тем не менее самое время вспомнить, как создавался этот шедевр 80-х и почему он регулярно попадает в рождественские подборки.

Писателю Родерику Торпу приснился сон, в котором вооруженные люди гонялись за одним человеком в большом здании. Именно на основе него и родился роман «Ничто не вечно», ставший сиквелом «Детектива». По последнему в 1968 году был снят фильм с Фрэнком Синатрой в главной роли. К слову, весьма успешный.

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Студия 20th Century Fox не хотела упускать шанс заработать на этом, поэтому выкупила права на экранизацию «Ничто не вечно». Правда, съёмки кино отложили почти на 10 лет, однако по условиям контракта, уже 73-летнему Синатре должны были предложить главную роль. К счастью, он от неё отказался, считая, что взрывы и перестрелки можно заменить хорошей актёрской игрой, что в 80-х уже явно не сделало бы фурора.

В те годы мерилом успешного боевика был «Рэмбо 2», однако нужно было создать нечто похожее, только в офисных локациях. В качестве режиссера пригласили Джона Мактирнана, позже снявшего успешный фильм «Хищник». Правда, у него было условие, чтобы киношных террористов и кровь разбавили чем-то добрым и позитивным.

Это загнало сценариста Джеба Стюарта в ступор, ведь он не представлял, где взять желаемый позитив из книги о пожилом детективе, который бьет женщин. Попытка адаптировать роман довели его до нервного срыва, из-за чего он поскандалил с женой, прыгнул в машину и погнал по шоссе, чуть не попав в аварию.


К слову, именно эти события и натолкнули его на идею засунуть в боевик человеческую историю о семье, скрепляющейся в экстремальных условиях. Для написания сценария Стюарт вспоминал десятки разводов и скандалов своих знакомых и друзей, а пожилого копа Лиланда заменил на более молодого Джона Макклейна. Несмотря на то, что изначально такой подход критиковался, результат этой кропотливой работы известен всем.

Правда, на этой роли не должно было быть Брюса Уиллиса. Звездами той эпохи были Сталлоне и Шварценеггер, к которым и обратились в первую очередь. Предложение поступало и Мелу Гибсону, Клинту Иствуду и Нику Нолти. Предлагали даже далёкому от амплуа харизматичного качка Аль Пачино, однако тот отказался.


Уиллис же на тот момент снимался в сериалах, но тогда актёры из них редко попадали в большое кино, ведь ТВ жило отдельно по своим правилам. Тем не менее ему сделали предложение, сделав ставку на то, что он выглядит как молодой обыватель, способный в любую минуту потерпеть неудачу. По мнению создателей картины, это должно было заставить зрителей сопереживать герою.

Так и появился запомнившийся нам всем  Макклейн, способный шутить и выкидывать остроты даже в экстремальных ситуациях.

А вот для Алана Рикмана, исполнившего роль Ганса Грубера, «Крепкий орешек» стал билетом в большое кино. Ведь до этого он был театральным актёром. Правда, изначально он хотел отказаться, посчитав такой переход слишком резким. Тем не менее, решение разнообразить свой опыт оказалось выигрышным.

Ганс Грубер вошёл в список лучших кинозлодеев, что, без сомнения, заслуга Рикмана. Он скрупулёзно выстраивал образ своего персонажа, вступая в спор с режиссером. Например, в одной из сцен его герой должен был бросить на пол супругу Макклейна, однако актёр отказался это делать, заявив, что его джентльмен-злодей так бы себя никогда не повёл.

Довольно интересная история связана с финальной сценой, где Грубер летит с Накатоми Плаза. Рикмана подвесили на высоте 21 метр и должны были сбросить на подушку безопасности. Режиссер сам прыгнул в груду картонных коробок, чтобы показать актёру, что с ним всё будет в порядке. Понятно, что Рикман переживал, ведь он никогда до этого не делал ничего подобного, да и не ожидал, что его скинут вниз насчёт «раз». Так что изумление на лице Грумера оказалось неподдельным. Сыграть такое уж точно нельзя.

Самое интересное, что актёру понравилось, и он сам предложил сделать ещё один такой дубль.


Несмотря на проделанную работу, никто не ожидал, что «Крепкий орешек» окажется таким успешным. Хотя так было со многими культовыми картинами, снятыми за три копейки и кучей проблем. Но сами же создатели хотели собрать кассу, поэтому даже убрали Уиллиса с афиш, а его имя написали мелкими буквами. Журналисты же лишь посмеивались над актёром, что напугало 20th Century Fox.

Изначально фильм показали лишь в 21 кинотеатре, однако он лишь за один уик-энд собрал свыше 600 тыс. долларов. Стоит ли говорить, что издания, пророчившие фильму провал, были вынуждены учесть сборы и позитивную критику, объявив «Крепкий орешек» обязательным к просмотру.

Через неделю фильм попал в широкий прокат, перевернув представление о главных героях, которых раньше «старая школа» представляла в образах сексистов и вечно бухающих мачо. Люди уже больше хотели смотреть на Джона Макклейна, нежели на Джона Рэмбо.

Так почему же фильм объявили рождественским? Исключительно из-за книги, в которой события разворачивались в Рождество. Поэтому Стюарту при написании сценария разрешили делать что угодно с первоисточником, обязательно сохранив дух праздника.

А какие эмоции у вас вызывает «Крепкий орешек»?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 80-е   брюс уиллис   кино   классика кино   крепкий орешек   старые боевики   
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6  комментариев
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17k
scorpick 10 минут назад
А какие эмоции у вас вызывает «Крепкий орешек»?
Никаких.
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1k
анатолий горленко 7 минут назад
Крепкий орешек (1967).
Надежда Румянцева, Виталий Соломин...
Годков-то побольше будет.
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54k
Дворняга 10 минут назад
Если отбросить двух фэбээровцев-придурков и ожившего в конце террориста - в остальном охотно веришь, что Маклейн мог всё это сделать в одиночку. Сюжет фильма достаточно реалистичен и логичен, в отличие от последующих частей. Вполне веришь, что Маклейн мог всё это провернуть и победить.
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28k
Григорий 10 минут назад
Ипика-йее, ублюдок.
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15k
Кархародон 12 минут назад
Много про этот фильм написано. Читал, что в случае согласия Шварценеггера фильм стал бы продолжением «Коммандо» и истории Джона Метрикса. И изумление и страх в глазах Рикмана искренние из-за того, что его сбросили раньше сигнала, неожиданно. А Карл - актёр русского происхождения Александр Годунов

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Антибиотик
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