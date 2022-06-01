Как Шеф из “Бриллиантовой руки” оказался в лагере и что с ним стало потом

В любимой комедии “Бриллиантовая рука” был и детективный штришок - до конца не было ясно, кто же этот таинственный Шеф? Хотя по фильму и были разбросаны намеки на то, что он периодически присутствует в кадре. Но всё равно, ясность наступала, только когда в конце фильма Шеф говорил Горбункову: “Как говорил один мой знакомый - покойник… Я слишком много знал”.

Так что же за актёр сыграл роль Шефа и как сложилась его судьба?