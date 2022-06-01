Как Шеф из “Бриллиантовой руки” оказался в лагере и что с ним стало потом

Жизнь этого актёра была непростой. Он не просто так смог блестяще сыграть главаря контрабандистов.
В любимой комедии “Бриллиантовая рука” был и детективный штришок - до конца не было ясно, кто же этот таинственный Шеф? Хотя по фильму и были разбросаны намеки на то, что он периодически присутствует в кадре. Но всё равно, ясность наступала, только когда в конце фильма Шеф говорил Горбункову: “Как говорил один мой знакомый - покойник… Я слишком много знал”.
Так что же за актёр сыграл роль Шефа и как сложилась его судьба?
Николай Яковлевич Романов родился в Москве в 1908 году. С детства бредил театром, позже увлёкся и кино: сначала немым, потом и звуковым. В 1929 году окончил курсы киноактеров, а уже через пару лет вышел первый фильм с его участием, легендарная “Путёвка в жизнь”. Вместе с Романовым там снимались Рина Зелёная, Михаил Жаров и Георгий Жжёнов.
В 1932 году на Романова написали анонимный донос о его, якобы, неуважительном отношении к власти, и он отправился в лагерь на пять лет.
Поначалу его определили на строительство Беломорканала, но Романову повезло: начальнику лагеря нравилась “Путёвка в жизнь” и он отправил актёра играть в местном кружке самодеятельности. В основном, Романов выступал перед конвойными частями НКВД. Тот же начальник помог Романову выйти по УДО. И спустя три года после осуждения, Николай оказался на свободе.
Ему было запрещено селиться в крупных городах и Романов играл в провинциальных театрах по всей стране. В Москву он смог вернуться в 1958 году, ему уже было 50 лет.
В столице его зачислили в штат киностудии им.Горького и он стал исправно сниматься в нескольких фильмах в год. Правда это были совсем небольшие эпизоды. По иронии судьбы, его самая большая роль после возвращения в кино - та самая роль Шефа.
Так и продолжалось до середины 1980-х: Романов исполнял небольшие роли, жил скромно, но с достоинством. А потом у него обнаружили болезнь Альцгеймера и она стала быстро прогрессировать. Вскоре Романов уже никого не узнавал и в 1991 году он скончался. Ему было 83 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как Олег Борисов на съемках фильма «За двумя зайцами» усмирил вспыльчивого и экспансивного режиссера
- 10 актёров, которые удивят нас своими образами в будущих фильмах
- 10 лучших фильмов Никиты Михалкова
- Эх, Федя: судьба отчаявшегося жизнелюбца Смирнова по ту сторону экрана
- Актёр-рекордсмен по количеству сыгранных ролей в фильмах Эльдара Рязанова
УКРАИНЕ ПЕРЕДАЛИ 200 000 СНАРЯДОВ Excalibur Ib . 155 MM
СДАВАЙТЕСЬ ! ВАШЕ ВСЁ ЖИВОЕ И МЁРТВОЕ Е-БЁТСЯ !
ПУЙЛО -ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х--УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
ПУТЛЕРЦА КОЛЕСОВАТЬ , ЧЕТВЕРТОВАТЬ И РАЗОСЛАТЬ В РАЗНЫЕ КОНЦЫ СТРАНЫ ...