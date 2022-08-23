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Самые неожиданные орудия настоящих убийств

Самые неожиданные орудия настоящих убийств

Автор:
23 августа 2022 10:19
Сообщество : Истории
Метки: интересно   неожиданно   орудие убийства   смерть   странно   фото   
539
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Смерть может застать в самый неожиданный момент. А её орудием способны выступить такие предметы, назначение которых совершенно иное, не смертоносное.

И даже наоборот.


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Студент Дрю Кларк помог своему другу в драке и ударил его противника  огнетушителем. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.


Спокойно гулявшего по Ганноверу мужчину незнакомец ткнул в спину зонтом. Через встроенную иглу в организм жертвы попала ртуть, вызвавшая кому и смерть.


В 2004 году Джимми Хэкли из Флориды задушил молодую женщину с помощью спортивных штанов.


С помощью пневматического молотка лишили жизни студента из Китая по имени Чен Лиу. Тело парня обнаружили завернутым в ковер. Вскрытие показало, что в черепе убитого находилось 34 гвоздя.


Подросток из Техаса расправился со своим пятилетним соседом только из-за того, что мальчишка казался ему приставучим. Орудием убийства стал шар для боулинга, а убийца  получил 23 года тюрьмы.


Зимой 2008 года родные жителя Бруклина Мурата Сейнт Хилэйра обнаружили мужчину мертвым. Из головы покойника торчал обычный штопор.


Джейсон Уэбстер 21 года показал себя как Отелло и во время приступа ревности, случившегося после обильной выпивки, избавил свою 26-летнюю девушку Ребекку Лав от необходимости оправдываться. Когда ее нашли, на трупе было более 90 ран, которые парень нанес обычной ручкой.


Дэнни Кирк, служивший в баптистской церкви Техаса пастором, скончался. Его лишил жизни Деррик Бердоу, которого накрыл параноидальный приступ. Несчастного служителя церкви Деррик забил до смерти электрогитарой.


Этот полезный инструмент вдохновил даже киношников. Между тем как есть случаи и ее реального применения: в 2010 году Хосе Корона использовал целых две бензопилы, чтобы распилить на куски собственную супругу.


Дебра Хьюитт из Луизианы ухитрилась расправиться с бойфрендом с помощью ножного протеза, балансируя во время ударов на одной ноге.


Два парня поссорились в общежитии на бытовой почве – не поделили подушку. В итоге Майкл Десидерио расправился с приятелем Риккардо Ричардсоном очень эпично – с помощью катаны.


Актера Рамона Новарро, снявшегося в картине «Бен Гур», лишили жизни не менее оригинально. Мужчине запихнули в рот фаллоимитатор, перекрывший доступ воздуха. Убийцами оказались обычные грабители, пробравшиеся в дом с целью наживы, но разжившиеся всего двадцаткой.


Ричард Клэр попытался ограбить инвалида Тимоти Мэгги. Но мужчина с ограниченными возможностями начал сопротивляться. Тогда нападающий ударил жертву по затылку десертной ложкой, которая порвала артерию и привела к летальному исходу.


Донна Ланг задушила бойфренда собственной грудью, уснув на нем по пьяной лавочке. Свидетели утверждали, что тот кричал, но женщина не реагировала.


Это, безусловно, ужасно, но Чайна Арнольд использовала полезный кухонный агрегат, чтобы лишить жизни собственного ребенка – дочку Пэрис, которой не исполнилось и месяца. Для этого было достаточно запустить микроволновку с малышкой внутри на две минуты. Убийца отправилась отбывать пожизненное без права на УДО.


Парень расправился с 20-летней подругой с помощью игровой консоли. Просто забил несчастную до смерти.


Дело давнее, но легенда гласит, что два поссорившийся во время игры викинга – Фабер и Соуден начали бросать друг в друга фигуры. Потом Фабер схватил тяжелую шахматную доску и ударил Соудена по голове, от чего северянин мгновенно скончался.


Эдит Максвелл ударила своего отца в пылу ссоры туфелькой на шпильке. Мужчина скончался, девушка отправилась в тюрьму на четверть века. Видимо, дьявол действительно не прочь использовать Prada.


Малышку Моник Фулхэм подвергли насилию, а потом задушили скакалкой. Подвешенное в шкафу тело ребенка обнаружила бабушка.


Мартин и Кристина поссорились. Казалось бы, рядовой случай в паре. Но мужчина был настроен категорично и окончательную точку поставил ударом по голове бывшей возлюбленной, который нанес крышкой от унитаза.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   неожиданно   орудие убийства   смерть   странно   фото   
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Nigilist 18 минут назад
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ЦСКА 9 минут назад
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
Точно.
Катана, ну вот совсем неожиданное орудие для убийства...
Вообще-то катана - это само по себе оружие, предназначенное для умервщления соперника.
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