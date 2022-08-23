Самые неожиданные орудия настоящих убийств

Джейсон Уэбстер 21 года показал себя как Отелло и во время приступа ревности, случившегося после обильной выпивки, избавил свою 26-летнюю девушку Ребекку Лав от необходимости оправдываться. Когда ее нашли, на трупе было более 90 ран, которые парень нанес обычной ручкой.