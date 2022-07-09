Аура тревоги и флёр противоречия: интересные и неоднозначные фото

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Банальные фотки, где всё понятно и очевидно – весело или грустно рассматривать не особенно интересно.
А изображения, над смыслом которых приходится поломать голову, это совсем другое дело.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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