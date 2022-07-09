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Аура тревоги и флёр противоречия: интересные и неоднозначные фото

Аура тревоги и флёр противоречия: интересные и неоднозначные фото

Автор:
09 июля 2022 21:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадка   вопрос   интересно   необычно   смешно   странно   фото   
1488
15

Банальные фотки, где всё понятно и очевидно – весело или грустно рассматривать не особенно интересно.

А изображения, над смыслом которых приходится поломать голову, это совсем другое дело.


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Источник:

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Метки: Загадка   вопрос   интересно   необычно   смешно   странно   фото   
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7  комментариев
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14k
Patmaz 14 часов назад
Это еще хорошо, что она сверху оказалась. Представьте себе, что вы нашли её, когда пол коробки мороженки уже съедено...
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6k
ишты 5 часов назад
К вопросу о неоднозначности заголовков...
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196
adssaf afasffdsga 5 часов назад
Комментарий к фото
В Техасе и такого нет
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13k
Majul 14 часов назад
Тук-тук, вам посылка: в начале века детей в США можно было отправлять по почте

Уже сотни раз опровергали этот бред. Никогда не было никакой отправки детей по почте.
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adssaf afasffdsga Majul 5 часов назад
А рабов - было
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