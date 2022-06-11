Пугающе прекрасные: фото, которые вызывают неоднозначные эмоции

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И трогательно, и пугающе. Так выглядят некоторые фото, которые выкладывают пользователи Сети, демонстрирующие свои достижения или просто делящиеся интересными кадрами.
Именно смешанные чувства вызывают желание снова рассматривать такие фотографии. Словно сознание хочет понять, чего же в них больше – жути или очарования.
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Тянущаяся к живым призрачная рука – в действительности фальшивка, созданная путем двойной экспозиции
Анастасия Покрищук считала свое лицо не слишком выразительным. И немного подправила его. Впрочем, девушка не одна такая.
Нет, не монстр из-под кровати и не пришелец, а просто личинка падальной мухи под микроскопом
Источник:
АНТИФИШКИ
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