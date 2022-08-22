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30 Распутиных, морковный военный миф и другие исторические факты, вызывающие удивление

30 Распутиных, морковный военный миф и другие исторические факты, вызывающие удивление

Автор:
22 августа 2022 23:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: В мире интересное   Исторические факты   история   подборка   расширяем кругозор   шокирующие факты из прошлого   
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В нашу голову отовсюду поступает просто запредельное количество информации. Однако столько ещё осталось неизвестного даже о вполне знакомых вещах. Причём нередко исторические факты настолько необычные, что просто не укладываются в голове.

Все прекрасно знакомы с квашеной капустой, но откуда она появилась? Многие ошибочно считают, что благодаря немецкой кухне, однако на деле это заслуга китайцев. Во время строительства Великой Китайской основным источником пищи были капуста и рис. Зимой же в первую добавляли рисовое вино, на котором она бродила, и получался всем известный продукт.

×

Правда, многие европейские страны пытаются приписать себе создание квашеной капусты.


Немногим известно, что бензопилу изначально придумали для разрезания женского таза.  Да-да, звучит дико, однако разработанное в 1800-х годах устройство (аналог современной пилы) предназначалось для того, чтобы можно было быстро спасти мать и ребёнка в случае несущих угрозу здоровью родах.

Изначально это делалось при помощи рук и ножниц, но это занимало много времени, что нередко приводило к летальному исходу.


Мы уже рассказывали о «мышиных бомбах», которых планировали использовать американцы в годы Второй мировой войны. Однако использовать представителей фауны планировали и раньше.

В 1915 году британцами был разработан план «Чайка», согласно которому этих птиц планировали научить находить вражеские подлодки. Для этого их кормили с фальшивых перископов. После того как план не сработал, британские военные решили научить чаек испражняться на эти самые перископы, чтобы лишить врагов «зрения». Правда, и эту идею не воплотили в жизнь.

Интересно, как бы чайки определяли, на какую из подлодок можно и нужно гадить?


Не секрет, что морковка полезна для глаз, вот только заявления о её способности улучшить зрение – миф. А придумали его во время Второй мировой войны британскими ВВС. Они создали новую радиолокационную технологию, позволявшую обнаруживать немецкие самолёты в тёмное время суток.

Чтобы сохранить разработку в тайне, британцы тщательно продумали и вбросили историю о том, что солдаты едят так много морковки, что без труда обнаруживают вражеские самолёты ночью.


Всем известно о гонениях евреев во времена фашистской Германии. Однако подобное происходило и ранее, а именно в 1492 году в Испании. Тогда католические монархи вынудили около 300 тыс. евреев принять католицизм и бежать из страны. В противном случае до них бы добралась испанская инквизиция.

Испанцы настолько успешно провели расовую сегрегацию, что на протяжении 500 лет в стране не рождалось еврейских детей. Первый из них был рождён лишь в 1966 году.


Не секрет, что Чехословакия распалась на Чехию и Словакию, но мало кому известно, что эти страны поделили между собой не только территорию, но и общий гимн. Так, чехи забрали себе первый куплет в качестве гимна, тогда как словаки присвоили себе второй.

 Ну и закончим на самой мистической фигуре времён царской России. Оказывается, что после 1906 года настоящая фамилия Григория Распутина звучала как Распутин-Новых. При достижении 37-летнего возраста он подал царю соответствующую просьбу, поскольку боялся путаницы, ведь в его родном селе проживало не менее 30 Распутиных, часть из которых могла быть и полными тёзками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: В мире интересное   Исторические факты   история   подборка   расширяем кругозор   шокирующие факты из прошлого   
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1  комментарий
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Lexx 2 часа назад
А пила которая, типо "бензо", судя по картинке, вроде как с ручным приводом, либо она "заводная". Не могли, в то время создать такой маленький ДВС.
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Антибиотик
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