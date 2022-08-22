30 Распутиных, морковный военный миф и другие исторические факты, вызывающие удивление

В нашу голову отовсюду поступает просто запредельное количество информации. Однако столько ещё осталось неизвестного даже о вполне знакомых вещах. Причём нередко исторические факты настолько необычные, что просто не укладываются в голове.
Все прекрасно знакомы с квашеной капустой, но откуда она появилась? Многие ошибочно считают, что благодаря немецкой кухне, однако на деле это заслуга китайцев. Во время строительства Великой Китайской основным источником пищи были капуста и рис. Зимой же в первую добавляли рисовое вино, на котором она бродила, и получался всем известный продукт.
Правда, многие европейские страны пытаются приписать себе создание квашеной капусты.
Немногим известно, что бензопилу изначально придумали для разрезания женского таза. Да-да, звучит дико, однако разработанное в 1800-х годах устройство (аналог современной пилы) предназначалось для того, чтобы можно было быстро спасти мать и ребёнка в случае несущих угрозу здоровью родах.
Изначально это делалось при помощи рук и ножниц, но это занимало много времени, что нередко приводило к летальному исходу.
Мы уже рассказывали о «мышиных бомбах», которых планировали использовать американцы в годы Второй мировой войны. Однако использовать представителей фауны планировали и раньше.
В 1915 году британцами был разработан план «Чайка», согласно которому этих птиц планировали научить находить вражеские подлодки. Для этого их кормили с фальшивых перископов. После того как план не сработал, британские военные решили научить чаек испражняться на эти самые перископы, чтобы лишить врагов «зрения». Правда, и эту идею не воплотили в жизнь.
Интересно, как бы чайки определяли, на какую из подлодок можно и нужно гадить?
Не секрет, что морковка полезна для глаз, вот только заявления о её способности улучшить зрение – миф. А придумали его во время Второй мировой войны британскими ВВС. Они создали новую радиолокационную технологию, позволявшую обнаруживать немецкие самолёты в тёмное время суток.
Чтобы сохранить разработку в тайне, британцы тщательно продумали и вбросили историю о том, что солдаты едят так много морковки, что без труда обнаруживают вражеские самолёты ночью.
Всем известно о гонениях евреев во времена фашистской Германии. Однако подобное происходило и ранее, а именно в 1492 году в Испании. Тогда католические монархи вынудили около 300 тыс. евреев принять католицизм и бежать из страны. В противном случае до них бы добралась испанская инквизиция.
Испанцы настолько успешно провели расовую сегрегацию, что на протяжении 500 лет в стране не рождалось еврейских детей. Первый из них был рождён лишь в 1966 году.
Не секрет, что Чехословакия распалась на Чехию и Словакию, но мало кому известно, что эти страны поделили между собой не только территорию, но и общий гимн. Так, чехи забрали себе первый куплет в качестве гимна, тогда как словаки присвоили себе второй.
Ну и закончим на самой мистической фигуре времён царской России. Оказывается, что после 1906 года настоящая фамилия Григория Распутина звучала как Распутин-Новых. При достижении 37-летнего возраста он подал царю соответствующую просьбу, поскольку боялся путаницы, ведь в его родном селе проживало не менее 30 Распутиных, часть из которых могла быть и полными тёзками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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