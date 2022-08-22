30 Распутиных, морковный военный миф и другие исторические факты, вызывающие удивление

Изначально это делалось при помощи рук и ножниц, но это занимало много времени, что нередко приводило к летальному исходу.

Мы уже рассказывали о «мышиных бомбах», которых планировали использовать американцы в годы Второй мировой войны. Однако использовать представителей фауны планировали и раньше.

В 1915 году британцами был разработан план «Чайка», согласно которому этих птиц планировали научить находить вражеские подлодки. Для этого их кормили с фальшивых перископов. После того как план не сработал, британские военные решили научить чаек испражняться на эти самые перископы, чтобы лишить врагов «зрения». Правда, и эту идею не воплотили в жизнь.