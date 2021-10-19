22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне

Вторая мировая война - крупнейший вооруженный конфликт в истории, который продолжался с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Это страшное событие оставило неизгладимый след в истории всего мира. Узнаем несколько интересных фактов о Второй мировой - возможно, вы не знали о некоторые из них.

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Во время Второй мировой более 120 тыс американцев японского происхождения содержались в концентрационных лагерях по всей Америке. Правительство США публично признало это нарушением прав человека только 40 лет спустя 0 Источник:

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В 40-х годах набрал популярность рисунок-граффити с надписью "Здесь был Килрой". По одной из версий, немцы обнаружили его на захваченном американском оборудовании. Гитлер считал, что это шифр, и Килрой - имя шпиона противников 0 Источник:

В ходе Второй мировой бомбардировщики союзников часто сбрасывали листовки, предупреждающие японцев о предстоящей эвакуации перед бомбардировками, в том числе Хиросимы 0 Источник:

Последний японский солдат на Гуаме, США, был найден только в 1972 году фермерами. Сержант Шоичи Екои не знал, что война закончилась 27 лет назад 0 Источник:

Во время Второй мировой войны США ввели общенациональное ограничение скорости - 35 миль в час, чтобы сэкономить бензин и резину для шин для военных действий 0 Источник:

Орвилл Райт, младший из двух братьев Райт (изобретателей самолетов), однажды выразил печаль из-за бомбардировок в ходе Второй мировой войны: "Когда-то я думал, что самолет положит конец войнам.." 0 Источник:

Американские центы чеканили из стали в 1943 году из-за нехватки меди во время Второй мировой войны 0 Источник:

Американка Веста Стаудт придумала водонепроницаемую клейкую ленту из ткани, работая на заводе. После того, как руководители отвергли идею, она написала президенту Рузвельту. Ему понравилась идея, и он передал ее на военное производство 0 Источник:

В 1988 году президент США Рейган подписал Закон о гражданских свободах, который предоставил компенсацию в размере 20 тыс долларов каждому американцу японского происхождения (и их детям), отправленному в лагеря для интернированных 0 Источник:

Во время Второй мировой войны психолог Б.Ф. Скиннер дрессировал голубей для наведения противокорабельных ракет 0 Источник:

До Второй мировой войны мужчины на западе редко носили обручальные кольца. Солдаты надевали кольца на войну, чтобы они напоминали о семье. После войны ношение кольца для мужчин стало обычным делом 0 Источник:

Нацистский следователь Ганс Шарфф никогда не причинял физического вреда вражеским солдатам, относился к ним с уважением и добротой, водил на прогулки, позволял навещать товарищей в больнице, и даже разрешил одному пилоту испытать самолет 0 Источник:

В блокаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в результате бомбардировок Гамбурга, Дрездена, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых 0 Источник:

Во время Второй мировой войны страны распродали большую часть своего золота и иностранные инвестиции. А к 1947 году США накопили 70% мировых запасов золота 0 Источник:

Оскар Куш - командир подводной лодки, чья откровенная критика Адольфа Гитлера и нацистской партии привела его к военному суду и в конечном итоге приговорила к смертной казни в 1944 году 0 Источник:

В ходе Второй мировой США наняли 29 мужчин, говорящих на языке навахо. Они создали новый набор кодовых слов на языке навахо, которые враги не смогли бы перевести даже в случае перехвата 0 Источник:

Во время Второй мировой солдаты мастерили рукоятки пистолетов с фотографиями своих родных. В основном они использовали стекло от сбитых самолетов 0 Источник:

В 1942 году японцы заставили американских и филиппинских солдат пройти 96,6 км. Позже этот путь получил название "Батаанский марш смерти". Во время "марша" с тысячами жертв солдат подвергали физическому насилию, и почти не давали еды и воды 0 Источник:

После Второй мировой войны Канада имела четвертые по величине ВВС, пятый по величине военно-морской флот и самую большую добровольческую армию в мире 0 Источник:

Во время Второй мировой этого пса взяли на борт в качестве официального члена экипажа норвежского боевого корабля. Он даже разнимал драки солдат, приходя и успокаивая их. Через несколько лет пса похоронили со всеми воинскими почестями 0 Источник:

В ходе авиационной "Битвы за Британию", продолжавшейся с 10 июля по 30 октября 1940 года, британцы были настолько плохо оснащены, что многие не получили ни оружия, ни униформы. В битве использовали импровизированные дробовики и взрывчатые вещества 0 Источник: