22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне

429
23
Вторая мировая война - крупнейший вооруженный конфликт в истории, который продолжался с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Это страшное событие оставило неизгладимый след в истории всего мира. Узнаем несколько интересных фактов о Второй мировой - возможно, вы не знали о некоторые из них.
Во время Второй мировой более 120 тыс американцев японского происхождения содержались в концентрационных лагерях по всей Америке. Правительство США публично признало это нарушением прав человека только 40 лет спустя
×
В 40-х годах набрал популярность рисунок-граффити с надписью "Здесь был Килрой". По одной из версий, немцы обнаружили его на захваченном американском оборудовании. Гитлер считал, что это шифр, и Килрой - имя шпиона противников
В ходе Второй мировой бомбардировщики союзников часто сбрасывали листовки, предупреждающие японцев о предстоящей эвакуации перед бомбардировками, в том числе Хиросимы
Последний японский солдат на Гуаме, США, был найден только в 1972 году фермерами. Сержант Шоичи Екои не знал, что война закончилась 27 лет назад
Во время Второй мировой войны США ввели общенациональное ограничение скорости - 35 миль в час, чтобы сэкономить бензин и резину для шин для военных действий
Орвилл Райт, младший из двух братьев Райт (изобретателей самолетов), однажды выразил печаль из-за бомбардировок в ходе Второй мировой войны: "Когда-то я думал, что самолет положит конец войнам.."
Американские центы чеканили из стали в 1943 году из-за нехватки меди во время Второй мировой войны
Американка Веста Стаудт придумала водонепроницаемую клейкую ленту из ткани, работая на заводе. После того, как руководители отвергли идею, она написала президенту Рузвельту. Ему понравилась идея, и он передал ее на военное производство
В 1988 году президент США Рейган подписал Закон о гражданских свободах, который предоставил компенсацию в размере 20 тыс долларов каждому американцу японского происхождения (и их детям), отправленному в лагеря для интернированных
Во время Второй мировой войны психолог Б.Ф. Скиннер дрессировал голубей для наведения противокорабельных ракет
До Второй мировой войны мужчины на западе редко носили обручальные кольца. Солдаты надевали кольца на войну, чтобы они напоминали о семье. После войны ношение кольца для мужчин стало обычным делом
Нацистский следователь Ганс Шарфф никогда не причинял физического вреда вражеским солдатам, относился к ним с уважением и добротой, водил на прогулки, позволял навещать товарищей в больнице, и даже разрешил одному пилоту испытать самолет
В блокаде Ленинграда погибло больше мирных жителей, чем в результате бомбардировок Гамбурга, Дрездена, Хиросимы и Нагасаки вместе взятых
Во время Второй мировой войны страны распродали большую часть своего золота и иностранные инвестиции. А к 1947 году США накопили 70% мировых запасов золота
Оскар Куш - командир подводной лодки, чья откровенная критика Адольфа Гитлера и нацистской партии привела его к военному суду и в конечном итоге приговорила к смертной казни в 1944 году
В ходе Второй мировой США наняли 29 мужчин, говорящих на языке навахо. Они создали новый набор кодовых слов на языке навахо, которые враги не смогли бы перевести даже в случае перехвата
Во время Второй мировой солдаты мастерили рукоятки пистолетов с фотографиями своих родных. В основном они использовали стекло от сбитых самолетов
В 1942 году японцы заставили американских и филиппинских солдат пройти 96,6 км. Позже этот путь получил название "Батаанский марш смерти". Во время "марша" с тысячами жертв солдат подвергали физическому насилию, и почти не давали еды и воды
После Второй мировой войны Канада имела четвертые по величине ВВС, пятый по величине военно-морской флот и самую большую добровольческую армию в мире
Во время Второй мировой этого пса взяли на борт в качестве официального члена экипажа норвежского боевого корабля. Он даже разнимал драки солдат, приходя и успокаивая их. Через несколько лет пса похоронили со всеми воинскими почестями
В ходе авиационной "Битвы за Британию", продолжавшейся с 10 июля по 30 октября 1940 года, британцы были настолько плохо оснащены, что многие не получили ни оружия, ни униформы. В битве использовали импровизированные дробовики и взрывчатые вещества
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Неприятности никогда не дремлют
- 19 фото "до и после", которые точно вас порадуют
- Как я встретила вашего папу: забавные истории о том, как познакомились родители
- Изысканное "блюдо": самые нестандартные "рецепты" мести
23
Понравилось23
Новости партнёров
Наверно листовки кидали с того же самолёта что и бомбы, в начале листовки и через несколько секунд саму бомбу.
Явно пытаются переложить вину за Хиросиму на других.
это тем кто не верит что 2-ю мировую развезали пендосы. выгодополучатель на лицо.
Наши, кстати, учли опыт и во время одного из конфликтов, в котором участвовал СССР в качестве радистов использовали то ли чеченов, то ли аварцев - не помню уже :)