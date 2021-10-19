FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1025 постов • 226 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне

22 интересных и малоизвестных факта о Второй мировой войне (23 фото)

Автор:
19 октября 2021 21:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Разное   война   вторая мировая война   история   подборка   факты   фото   
429
23
Вторая мировая война - крупнейший вооруженный конфликт в истории, который продолжался с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года. Это страшное событие оставило неизгладимый след в истории всего мира. Узнаем несколько интересных фактов о Второй мировой - возможно, вы не знали о некоторые из них.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   Разное   война   вторая мировая война   история   подборка   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Александр 46 минут назад
Хорошую байку придумали о листовках перед бомбардировкой.
Наверно листовки кидали с того же самолёта что и бомбы, в начале листовки и через несколько секунд саму бомбу.
Явно пытаются переложить вину за Хиросиму на других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
"к 1947 году США накопили 70% мировых запасов золота"

это тем кто не верит что 2-ю мировую развезали пендосы. выгодополучатель на лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Max Shtirlic Полчаса назад
Про индейцев инфа некорректна - амеры призвали на службу одно из племен целиком :) И таки да, они все были радистами - и им не надо было ничего придумывать - они просто говорили на своём языке :) Соответственно сообщения можно было не кодировать вообще :) Их перехват немцами ничего не давал :)
Наши, кстати, учли опыт и во время одного из конфликтов, в котором участвовал СССР в качестве радистов использовали то ли чеченов, то ли аварцев - не помню уже :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Андрей Ватрушкин 43 минуты назад
Большинство коментов - полнейший шлак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien 48 минут назад
Наша война - ВОВ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Гувервилль: как выглядела жизнь в трущобах Великой депрессии Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США Манзанар: редкие фото из лагеря для японцев в США Как русская девушка стала героем двух мировых войн Как русская девушка стала героем двух мировых войн Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
На чем на самом деле стоит Венеция
6
119
На чем на самом деле стоит Венеция
Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь взять интервью у политолога из Грузии
1
228
Языковой конфликт: украинские журналисты оконфузились, пытаясь взять интервью у...
Набирающие популярность в сообществах
Фетисов: новый генеральный менеджер национальной команды сможет создать в ней хорошую атмосферу
0
8
Фетисов: новый генеральный менеджер национальной команды сможет создать в ней хорошую...
Главный символ Хэллоуина
1
4
Главный символ Хэллоуина
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE
Проверенная формула хорошего отдыха: LOVE, ENJOY,SMILE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#автомир#Рецепт#быстро и вкусно#аварии#люди#картинки#грибная икра#новости
#фото#прикол#вкусно#Ynews#Разное#дтп#авто аварии#икра#грибы#прикольные
#интересно#автомобили#как приготовить#Россия#подборка#животные#в мире#история#найдено на ebay#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться