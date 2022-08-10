Исторический «чёрный юмор»: безумные факты, выглядящие как злая шутка

История полна удивительных и порой даже безумных фактов, которые никогда не попадут в школьные учебники. В некоторые из них трудно поверить, ведь они больше походят на «чёрный юмор», однако всё это было на самом деле.
Ни для кого не секрет, что домашнее насилие стало серьезной проблемой современного общества. Существовало оно и в Средневековье, правда, супружеские споры тогда решались весьма оригинально. В книге «Фехтбук» Ганса Тальхоффера, посвящённой, как нетрудно догадаться, фехтованию, есть раздел, где описаны правила проведения поединков между мужем и женой.
И выглядят они весьма сурово: мужчина, вооружённый дубиной, должен находиться по пояс в яме, тогда как женщина бьётся с ним в полный рост мешком с 2-килограммовым камнем. В таких условиях были разрешены любые приёмы – от ударов по голове и удушения до выкручивания половых органов мужчины. Разумеется, победителя определял судья.
Судебная практика полна удивительных историй. Например, в 1545 году во французском городе Сан-Жан-де-Мольен адвокат защищал права саранчи. Правда, приговор вынесли лишь спустя 42 года, когда насекомые вернулись. Суд постановил выделить им пастбище за пределами виноградников, однако, через два месяца адвокат подал жалобу, поскольку участок оказался бесплодным и саранче там нечем питаться. Дело вновь было отложено из-за наступившей зимы до следующего возвращения насекомых…
Саранче явно повезло куда больше, чем петуху из швейцарского Базеля в 1474 году. Непонятно как, но он снёс яйца, за что был обвинён в колдовстве и сожжён на костре вместе с этим самым яйцом.
Мало кому известно, что Канада и Дания вот уже 38 лет находятся в состоянии войны за остров Ханс, и выглядит всё это весьма интеллигентно. Раз в полгода туда прибывают канадские военные, ставят свой флаг и выпивают виски, оставленный датчанами. А ещё через полгода то же самое делают солдаты Дании, и так по кругу.
А вот конфликт США и Великобритании, долго деливших остров Сан-Хуан, чуть не закончился резней. С 1846 года обе страны считали, что это их территория, и поэтому британцы занимались там выращиванием скота, тогда как американцы сажали картошку. Каждый так и занимался бы своим делом, если бы не британская свинья, повадившаяся лазать в огород к американскому фермеру, которому в один момент это надоело и он застрелил животное.
Урегулировать конфликт фермерам не удалось, поэтому в дело вступили 2140 британских военных и 461 американский солдат. Повезло, что командиры вовремя узнали о причинах конфликтах и решили не начинать боевые действия, ограничившись выкрикиванием из окопов обидных оскорблений на протяжении нескольких дней. Как итог, жертвой этой войны стала одна британская свинья.
Ещё до нашей эры в программу Олимпийских игр входили гонки на колеснице. Однако лишь единожды победу в ней одержала…лошадь по кличке Аура, которая сбросила всадника перед самым стартом и успешно дошла до финиша первой. После долгих споров судьи всё-таки решили присудить приз животному и даже установили памятник на месте её захоронения.
Ну и закончим шпионской историей, произошедшей в начале прошлого столетия. Альфред Редл был начальником контрразведки Австро-Венгрии и отвечал за уничтожение предателей и шпионов. Правда, был один момент, который мог разрушить его карьеру: он был геем, что тогда было опасным.
Русская разведка, узнав об этом, стала шантажировать Редла, собрав доказательства о его гомосексуализме, поэтому он согласился на сотрудничество, передавая австро-венгерские военные планы. Правительство узнало об утечке и поручило найти предателя как раз Редлу. Чтобы избежать проблем, он выдал мелких сошек из русской и австро-венгерской разведки. Однако в 1912 году его всё же разоблачили, когда он получал очередной конверт с деньгами за информацию для Российской империи. В итоге предатель родины покончил жизнь самоубийством.
Источник:
АНТИФИШКИ
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