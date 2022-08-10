Исторический «чёрный юмор»: безумные факты, выглядящие как злая шутка

Урегулировать конфликт фермерам не удалось, поэтому в дело вступили 2140 британских военных и 461 американский солдат. Повезло, что командиры вовремя узнали о причинах конфликтах и решили не начинать боевые действия, ограничившись выкрикиванием из окопов обидных оскорблений на протяжении нескольких дней. Как итог, жертвой этой войны стала одна британская свинья.

Ещё до нашей эры в программу Олимпийских игр входили гонки на колеснице. Однако лишь единожды победу в ней одержала…лошадь по кличке Аура, которая сбросила всадника перед самым стартом и успешно дошла до финиша первой. После долгих споров судьи всё-таки решили присудить приз животному и даже установили памятник на месте её захоронения.