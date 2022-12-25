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Зимний шторм заставил рекордно уменьшить добычу газа в США

Зимний шторм заставил рекордно уменьшить добычу газа в США

Автор:
25 декабря 2022 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   США   видео   добыча   зима   морозы   шторм   
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Пока экологи убеждали весь мир в неизбежности глобального потепления, США потихоньку превращается в ледышку.


Накануне в Национальной метеорологической службе США заявили, что снежный шторм можно назвать беспрецедентным по масштабам. Шторм растянулся от Великих озёр рядом с Канадой до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. По последним данным, из-за последствий непогоды погибли 27 человек.



Согласно данным BloombergNEF, поставки в 48 штатах сократились почти на 10 миллиардов кубических футов, или примерно на 10%, по сравнению с предыдущим днем. Из-за зимнего шторма температура в ключевых производственных районах, в том числе в Техасе, являющемся главным поставщиком, упала ниже нуля. 



Тем временем внутренний спрос вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года. И это плюс еще европейцы, которые возлагали большие надежды на американский газ, так как из-за снижения поставок газа из России их запасы как-то неожиданно начали истощаться.

А ведь это только первый месяц зимы.



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Метки: ГАЗ   США   видео   добыча   зима   морозы   шторм   
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7  комментариев
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2k
NIS Час назад
Всех с Рождеством !
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3k
SR Полчаса назад
"Автор", хватит уже выдавать свои влажные мечты о замерзании Америки за реальность. Почему-то ни слова не сказано ПХГ (подземных хранилищах газа)? На данный момент они заполнены на 72%. Предстоящей зимой, прогнозирует EIA, запасы в ПХГ сократятся на 2,11 трлн кубических футов средний показатель за последние пять лет. И, это при сохранении текущего (пикового) уровня потребления и поставок в Европу.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
<<Пока экологи убеждали весь мир в неизбежности глобального потепления, США потихоньку превращается в ледышку.>>
--------------
Ну таки все правильно. Глобальное потепление ведет к наступлению ледникового периода, как бы парадоксально это не звучало. Вот только ледниковый период это явление не локальное, а глобальное и когда оно наступит, то в ледышку превратится практически все на Земле.
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12k
котегRUS 59 минут назад
да всё тут понятно...

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2k
Margo Час назад
Типичная славянская натура, когда у самих всё плохо радоваться, что у соседа хуже!!! Либо просто выраженное слабоумие у автора?!
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150
Мaximus Margo 56 минут назад
Таки есть позрение что ты высер из Обеднёных Балтийских Вымиратов.Из благородных кровей?
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21k
Сталкер Час назад
"Русские используют зиму как оружие".
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