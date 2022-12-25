Зимний шторм заставил рекордно уменьшить добычу газа в США



Тем временем внутренний спрос вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года. И это плюс еще европейцы, которые возлагали большие надежды на американский газ, так как из-за снижения поставок газа из России их запасы как-то неожиданно начали истощаться.