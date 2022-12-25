Зимний шторм заставил рекордно уменьшить добычу газа в США

Пока экологи убеждали весь мир в неизбежности глобального потепления, США потихоньку превращается в ледышку.
Накануне в Национальной метеорологической службе США заявили, что снежный шторм можно назвать беспрецедентным по масштабам. Шторм растянулся от Великих озёр рядом с Канадой до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. По последним данным, из-за последствий непогоды погибли 27 человек.
Согласно данным BloombergNEF, поставки в 48 штатах сократились почти на 10 миллиардов кубических футов, или примерно на 10%, по сравнению с предыдущим днем. Из-за зимнего шторма температура в ключевых производственных районах, в том числе в Техасе, являющемся главным поставщиком, упала ниже нуля.
Тем временем внутренний спрос вырос до самого высокого дневного уровня с начала 2019 года. И это плюс еще европейцы, которые возлагали большие надежды на американский газ, так как из-за снижения поставок газа из России их запасы как-то неожиданно начали истощаться.
А ведь это только первый месяц зимы.
Источник:
- Жители Техаса показали свои разрушенные из-за морозов дома
- С такой зимой и лета не надо!
- В ЮАР пришли рекордные морозы
- Мороз, снег и приключения: американцы показывают фото своей зимы
- Зима близко: в Германии появились "выживальщики", которые готовятся к холодным и голодным временам
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Ну таки все правильно. Глобальное потепление ведет к наступлению ледникового периода, как бы парадоксально это не звучало. Вот только ледниковый период это явление не локальное, а глобальное и когда оно наступит, то в ледышку превратится практически все на Земле.