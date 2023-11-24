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Как правильно подкармливать птиц зимой?

Как правильно подкармливать птиц зимой?

Автор:
24 ноября 2023 07:45
Сообщество : Животные
Метки: Еда   животные   зима   подкармливание   птицы   холод   
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Для птиц зимой голод страшнее холода. В холодное время им сложнее найти еду и на полеты уходит больше энергии. Находятся немало сердобольных граждан, желающих подкормить птиц. Однако важно делать это правильно, чтобы не навредить пернатым.

Что ж, ноябрь подходит к концу, улицы заволокло холодом, а где-то вообще уже лёг снег. Это всё значит, что нашим пернатым товарищам, кто не из перелётных, пора помогать! Их и так небогатый осенний рацион оскуднел, количество блюд значительно сократилось по сравнению с летним изобилием. Поэтому расчехляйте кормушки, открывайте закрома — птичий ресторан начинает работать!

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Но перед тем, как мы перейдём непосредственно к меню, надо упомянуть пару очень важных нюансов. Первый — если вы начали кормить птиц, то вы должны делать это регулярно, каждый день, или по мере съедания угощения в кормушке. Птица, зная, что здесь частенько появляется что-то вкусное, будет экономить энергию и не пойдёт искать еду в другое место. Пока сообразит, что хозяин лавочки решил в какой-то из дней профилонить, потеряет по меньшей мере половину светового дня и останется полуголодной. А зимой день короткий. Упущенное время в нём — упущенная сытость и минус 100 к выживанию.

Второе — если начали подкармливать птах, то делать это надо до самой весны! Не только до марта, а до нормального тепла, когда появятся насекомые и всё покроется зеленью. Причина проста — новому продовольствию неоткуда взяться! Всё доступное подчистили зимой, земля ещё холодная и пустая, чтобы новое родить. Насекомых без растений, соответственно, тоже ещё очень мало. Бывает так, что всё холодное время года птица держится-держится, что-то где-то находит, живёт, а весной умирает, попадая в этот несчастливый период без зелени.

Вот теперь можно переходить и к кушаньям!

Здесь всё довольно легко. Начнём с простого и самого доступного — просо и семена подсолнечника. Не солёное, не жареное — всё в сыром и неочищенном виде! На голых семечках окисляются жирные кислоты, которые негативно влияют на пищеварительную систему птиц — пернатые попросту травятся. То же касается и очищенного проса — пшено класть нельзя! В остальном к семенам можно добавить ещё овёс, пшеницу, семена тыквы и льна, тоже сырые. А на десерт предложите пернатым сушеные ягоды, например, рябину или боярышник.

Из орехов можно предлагать лесной, который лещина, арахис или, если вы мажор, грецкий. Всё вышеперечисленное очень питательно из-за большого содержания жира. Синицы и сойки будут такими угощениями довольны! Но если тратиться на орехи нет возможности, подвесьте несоленое сало — тоже отличный жировосполнитель.

И да, всё, что здесь описано, должно быть надлежащего качества! Не испорченное, не прогорклое. Иное опасно как для вас, так и для птиц в равной степени.

А теперь о том, что в кормушку класть не следует! В первую очередь — это хлебобулочные изделия. Они богаты на дрожжи, но бедны на другие полезные микроэлементы. Не питательно и не полезно. К тому же из-за липкой структуры хлеб может быть опасным для птичьего желудочно-кишечного тракта — он просто забьёт зоб.

К этому всему отправляется вся ваша остальная еда со стола. Колбаса, сыр, чипсы и конфетки — это всё радость для нашего, человеческого животика, но пернатым оно подарит только болячки.

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Метки: Еда   животные   зима   подкармливание   птицы   холод   
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4  комментария
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1k
Gadova 51 минуту назад
Опять людей в заблуждение вводят. Если пшено съедается быстро, оно не успевает портиться, зимой тем более. И дрожжи погибают при выпекании хлеба.
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947
КиriIL 2 минуты назад
а рис можно?
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8k
MPEG-8 38 минут назад
Много факторов нужно учитывать.
Ссылка youtu.be
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10k
hairov 41 минуту назад
Сразу вспомнилось -
Ссылка www.youtube.com
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