Как правильно подкармливать птиц зимой?

Второе — если начали подкармливать птах, то делать это надо до самой весны! Не только до марта, а до нормального тепла, когда появятся насекомые и всё покроется зеленью. Причина проста — новому продовольствию неоткуда взяться! Всё доступное подчистили зимой, земля ещё холодная и пустая, чтобы новое родить. Насекомых без растений, соответственно, тоже ещё очень мало. Бывает так, что всё холодное время года птица держится-держится, что-то где-то находит, живёт, а весной умирает, попадая в этот несчастливый период без зелени.

Вот теперь можно переходить и к кушаньям!