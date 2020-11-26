Подборка фото, которые показывают, как сурова зима

Приближение зимы означает не только наступающие новогодние праздники, каникулы и выходные. Не стоит забывать о главном спутнике зимы — морозе. И если от небольшого минуса только краснеют щёки и на окнах появляются красивые рисунки, то от более серьёзной непогоды можно ждать чего угодно.