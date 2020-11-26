Подборка фото, которые показывают, как сурова зима

Замёрзшие наушники, ледяная лапша и покрывшиеся льдом машины — вот неполный список того, чем может удивить людей мороз.
Приближение зимы означает не только наступающие новогодние праздники, каникулы и выходные. Не стоит забывать о главном спутнике зимы — морозе. И если от небольшого минуса только краснеют щёки и на окнах появляются красивые рисунки, то от более серьёзной непогоды можно ждать чего угодно.
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4. Собака сказала «Нет» прогулкам в такую погоду
Обычно мой пёс любит сидеть на крыльце. Вот его путь сегодня после того, как он понял, насколько на улице холодно.
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у меня подобная для холодных велопокатушек )