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Подборка фото, которые показывают, как сурова зима

Подборка фото, которые показывают, как сурова зима (21 фото)

Автор:
26 ноября 2020 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   зима   люди   мороз   подборка   фото   холод   холода   
1712
21
Замёрзшие наушники, ледяная лапша и покрывшиеся льдом машины — вот неполный список того, чем может удивить людей мороз.
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Метки: в мире   зима   люди   мороз   подборка   фото   холод   холода   
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5k
Lev Asriev Час назад
А у меня, замерзшая одежда-это воспоминание из детства, кода было принято сушить белье на балконах. И пахла он всегда свежестью, а не кондиционером из рекламы)
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Совранский Час назад
Подборка фото, которые показывают, как сурова зима
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8k
Владимир Час назад
>> мой коллега пришёл на работу в таком виде
у меня подобная для холодных велопокатушек )
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