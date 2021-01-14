FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1951 пост • 368 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Зима серферам не помеха

Зима серферам не помеха (10 фото)

Автор:
14 января 2021 14:23
Сообщество : Спорт
Метки: видео   зима   интересное   спорт   сёрф   сёрфинг   фото   холод   
467
10

Многие считают, что серфинг исключительно южный вид спорта. Мы часто видим картинки с серферами, которые ловят волны на Гавайях, а в перерывах отдыхают под пальмами с коктейлями и красотками. Однако, даже в суровую (и не очень) зиму российские серферы покоряют волны!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   зима   интересное   спорт   сёрф   сёрфинг   фото   холод   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Prostovopros 56 минут назад
Зима серферам не помеха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Полчаса назад
зимняя олимпиада в субтропиках....ну, а сёрфинг на Ледовитом.....ждёмс очередного распила на сёрфинг центре от оленевода!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 48 минут назад
А потом звонки в МЧС и требования спасти дибила со льдины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Великий Кормчий 36 минут назад
звонки от родни, - достать со дна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft Тотальная распродажа ключей на популярные продукты Microsoft Девятилетний старший брат спас малышку от преступника Девятилетний старший брат спас малышку от преступника Подборка фото, которые показывают, как сурова зима Подборка фото, которые показывают, как сурова зима Почему на горе в США самая скверная погода в мире Почему на горе в США самая скверная погода в мире Почему у снеговика вместо носа морковка Почему у снеговика вместо носа морковка В Мичигане самолёт упал на жилой дом В Мичигане самолёт упал на жилой дом
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84478



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как устроена филиппинская лодка
6
85
Как устроена филиппинская лодка
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
3
118
Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
31
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
0
17
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
Факты о самой опасной работе в мире
Факты о самой опасной работе в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#сша#интересное#абсурд#Россия#автомобили#авто аварии#быт#приколы
#фото#факты#дтп#Разное#аварии#в мире#люди#автомир#забавно#память
#интересно#животные#природа#СССР#подборка#маразм#позитив#история#картинки#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться