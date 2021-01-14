Зима серферам не помеха

Многие считают, что серфинг исключительно южный вид спорта. Мы часто видим картинки с серферами, которые ловят волны на Гавайях, а в перерывах отдыхают под пальмами с коктейлями и красотками. Однако, даже в суровую (и не очень) зиму российские серферы покоряют волны!
Спорить сложно, любители серфинга предпочли бы ловить волны где-нибудь в тепле, но из-за коронавируса попасть заграницу очень сложно. Вместо солнечного Бали российские серферы седлают волны Ладожского озера и Японского моря — и даже отрицательная температура их не останавливает!
Несмотря на снег и морозы, питерские спортсмены Игорь Щипан и Павел Копров в январские морозы (-10) решили половить волны, облачившись в гидрокостюмы. Однако, даже в костюмах им было прохладно.
А вот спортсменка на Финском заливе так и не смогла посерфить, так как залив сковало льдом.
Серферы с острова Русский сквоб снег идут к воде, чтобы поймать заветную волну. Похоже, их даже шторм не остановит!
Жители Крыма тоже не стали закрывать сезон. Хоть в Крыму и нет снега, а температура выше, чем в Санкт-Петербурге, вода всё равно холодная.
«И холода и снег нам не помеха! Гребем, друзья, гребем!» — пишет сёрфингист из Сочи.
«Одна из главных задач предпринимателя — быть в ресурсном состоянии. Поддерживать высокий уровень внутренней энергии. С выполнения этой задачи сегодня и начал новый рабочий год. Волны отличные! Снег вокруг дополнял антураж», — написал один из серферов Калининграда.
Да, судя по фото, серфинг зимой сильно отличается от серфинга, который мы привыкли видеть на экранах.
Источник:
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