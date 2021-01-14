Зима серферам не помеха

Многие считают, что серфинг исключительно южный вид спорта. Мы часто видим картинки с серферами, которые ловят волны на Гавайях, а в перерывах отдыхают под пальмами с коктейлями и красотками. Однако, даже в суровую (и не очень) зиму российские серферы покоряют волны!