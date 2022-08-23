Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД

Думали, что будет складный заголовок? Мог бы быть, конечно... но пост про РЖД, поэтому ничего складного и логичного в посте не будет, хотя парочка фотографий вам точно понравится... Ничего личного, просто пост стёба. Смешной. Потому что правдивый.

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2. Бывает... 0 Источник:

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4. Видимо, обычное дело для РЖД 0 Источник:

5. РЖД, не надо так 0 Источник:

6. Снимок уже стал баяном, но сути не меняет. В РЖД какая-то своя атмосфера 0 Источник:

7. Ахаха 0 Источник:

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10. Для слепых просто напечатали: без перфорации, выпуклостей... просто напечатали как и остальной текст 0 Источник:

11. Год назад 0 Источник:

12. Сложности перевода в РЖД 0 Источник:

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15. Спасибо, РЖД, хотя бы за прекрасный вид из окна 0