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Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД

Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД

Автор:
23 августа 2022 11:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   железная дорога   железные дороги   подборка   прикол   ржд   
4394
16
Думали, что будет складный заголовок? Мог бы быть, конечно... но пост про РЖД, поэтому ничего складного и логичного в посте не будет, хотя парочка фотографий вам точно понравится... Ничего личного, просто пост стёба. Смешной. Потому что правдивый.
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Источник:

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Метки: Юмор   железная дорога   железные дороги   подборка   прикол   ржд   
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25  комментариев
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456
ChePaev Час назад
Сегодня возмущаются сервисом РЖД те, кто не пользовался им в 90-е, когда в рейс могли отправить вагон с неисправными туалетами и потому они были закрыты по пути всего следования и приходилось бегать в соседний вагон, или когда в вагоне работал всего один туалет, а второй, возле купе проводника, проводник держал закрытым для себя, когда проводника первый и последний раз вы видели когда он проверял у вас билеты перед отправлением поезда а потом бухой спал всю дорогу закрытым у себя в купе, когда не дай бог вам не повезло попасть в один вагон с дембелями-срочниками или вахтовиками едущими домой, бухающими на весь вагон с драками, разборками и дающие спать всем, когда существовал наряду с купейным и плацкартным классом вагонов еще и О-общий класс - это когда у всех в вагоне билеты без места и кто быстрей, сильней и ловчеее - тот успевал занять себе верхние полки, причем обе, вместе с багажной третьей полкой, спали даже на ней (даже мне довелось) а кто не успел -ехали всю ночь сидя втроем на нижней полке.
Так что кому есть что сравнить с прошлым, будет сегодня ехать в поезде тихо и довольно)))
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Александр 6 минут назад
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1k
Александр Полчаса назад
Ребят, РЖД это еще хорошо, но когда в 2010-х ездил в командировки в Таллин на поезде эстонских ЖД, то вот там трешняк был, особенно в зимнюю пору. Из окон реально дует, отопление как бы есть, но по факту есть, вагоны все советские еще, вагон ресторан только по названию, а так дорогая столовка. даже украинские вагоны тогда были посвежее эстонских. так что все познается в сравнении.
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34k
turyst 45 минут назад
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Старичок Час назад
большенство баянов с бородой, длиннее, чем у хоттабыча.
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5k
sedoisever Час назад
Ну, перейти по ссылке проблем нет никаких.
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