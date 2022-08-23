Жёсткое и упорно, мы смотрим на... РЖД

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Думали, что будет складный заголовок? Мог бы быть, конечно... но пост про РЖД, поэтому ничего складного и логичного в посте не будет, хотя парочка фотографий вам точно понравится... Ничего личного, просто пост стёба. Смешной. Потому что правдивый.
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10.
Для слепых просто напечатали: без перфорации, выпуклостей... просто напечатали как и остальной текст
Источник:
АНТИФИШКИ
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Так что кому есть что сравнить с прошлым, будет сегодня ехать в поезде тихо и довольно)))