Мастера скрытности и камуфляжа

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Лучшие примеры скрытности для тех, кто решил слиться с местностью и не привлекать внимание. После этого поста вы сможете сливаться с окружающей средой и прятаться прямо на открытой местности.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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