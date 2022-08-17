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Мастера скрытности и камуфляжа

Мастера скрытности и камуфляжа

Автор:
17 августа 2022 16:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   камуфляж   подборка   прикол   прятки   скрытность   
5253
16
Лучшие примеры скрытности для тех, кто решил слиться с местностью и не привлекать внимание. После этого поста вы сможете сливаться с окружающей средой и прятаться прямо на открытой местности.
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Источник:

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Метки: Юмор   камуфляж   подборка   прикол   прятки   скрытность   
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Киры4 3 часа назад
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Vadim Balabanov Полчаса назад
Мой садовник -идиот...
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Macht Час назад
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Александр Час назад
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Dimon_ Час назад
иногда не стоит класть планшет на сиденье
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nobody® 2 часа назад
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Ди Каприо 2 раза
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