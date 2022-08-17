Мастера скрытности и камуфляжа

Лучшие примеры скрытности для тех, кто решил слиться с местностью и не привлекать внимание. После этого поста вы сможете сливаться с окружающей средой и прятаться прямо на открытой местности.

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2. Игра называется "найди садовника" 0 Источник:

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3. Электрик заморочился 0 Источник:

4. С таким покрытием можно очень долго искать обувь 0 Источник:

5. Кто это на дороге? Никого не видно 0 Источник:

6. Затерялась среди других такс 0 Источник:

7. Как бухать, не привлекая внимание 0 Источник:

8. Найдите питомца 0 Источник:

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12. Знаменитости прячутся от фотографов 0 Источник:

13. Без палева скрылись 0

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