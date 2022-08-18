Монтаж пошёл не по плану: убогий монтаж от горе-строителей

Многие переживают о том, что людей могут заменить роботы почти во всех отраслях промышленности. Но если серьёзно, то очень странно, почему этого ещё не случилось.

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2. Встраиваемая техника 0 Источник:

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3. Главное, что трубы никому не мешают 0 Источник:

4. Радиаторы нездорового человека 0 Источник:

5. Вот видите, все могут работать слаботочниками... даже люди с низким уровнем IQ 0 Источник:

6. Когда мастера провели интернет 0 Источник:

7. Профессиональный монтаж 0 Источник:

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9. Несущие колонны? Кого могут волновать такие глупости?! 0 Источник:

10. Что ты такое? 0 Источник:

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16. Подарите этому мастеру нивелир 0 Источник:

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