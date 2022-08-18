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Монтаж пошёл не по плану: убогий монтаж от горе-строителей

Монтаж пошёл не по плану: убогий монтаж от горе-строителей

Автор:
18 августа 2022 18:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   монтаж   подборка   прикол   рукожопство   слаботочка   электрики   
2245
18
Многие переживают о том, что людей могут заменить роботы почти во всех отраслях промышленности. Но если серьёзно, то очень странно, почему этого ещё не случилось.
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Источник:

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Метки: Юмор   монтаж   подборка   прикол   рукожопство   слаботочка   электрики   
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6  комментариев
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10k
a_komolow 18 минут назад
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1k
Гремлин Минуту назад
"Вишенка поста. Всегда так делайте. Подумаешь... балки..."

Вот тут как раз ничего страшного.
Всегда так делается.
Может дырки немного великоваты для кабеля, но не критично.
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1k
Роман Х 3 минуты назад
Комментарий к фото
Подарите мастеру каталог ДКС.
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1k
Роман Х 4 минуты назад
Комментарий к фото
Это забавно, да. Нужно наклеить над кабелем надпись. Типа "кабель высокой точности". Но только на специальной ленте напечатать, что и в темноте видно.
Пусть подъездные гопники удивятся)
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3k
Сергей 11 минут назад
"Профессиональный монтаж" Ну, в целом монтажник подошел к исполнению не бездумно. Снял верхнюю изоляцию, разделил жилы и уже между ними завернул шуруп.
"Что ты такое?" А что не по нраву? Вместо голого алюминия старый дом переподключили на СИП, кстати провели его согласно нормативам. А затем проколами подцепили к СИПу старый ввод в дом, АВВГ как я понял. Ну и ещё одну отдельную линию на магазин пробросили.
По фото с розетками. Как я понял, это помещения каких-то бюджетных организаций.
Там где три компьютерных - косяк снабженца. Просто он купил розетки из серии где не предусмотрена блокировка под многопостовыми рамками и начальство дало команду делать из того что есть.
Там где куча выключателей. Думаю, что на фото результат неоднократного увеличения числа выключателей, ибо они там 4-х разных серий, даже разных производителей.
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2k
NIS Полчаса назад
Но что-то пошло не так , что то пошло не так ….
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