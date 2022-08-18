Монтаж пошёл не по плану: убогий монтаж от горе-строителей

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Многие переживают о том, что людей могут заменить роботы почти во всех отраслях промышленности. Но если серьёзно, то очень странно, почему этого ещё не случилось.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот тут как раз ничего страшного.
Всегда так делается.
Может дырки немного великоваты для кабеля, но не критично.
Пусть подъездные гопники удивятся)
"Что ты такое?" А что не по нраву? Вместо голого алюминия старый дом переподключили на СИП, кстати провели его согласно нормативам. А затем проколами подцепили к СИПу старый ввод в дом, АВВГ как я понял. Ну и ещё одну отдельную линию на магазин пробросили.
По фото с розетками. Как я понял, это помещения каких-то бюджетных организаций.
Там где три компьютерных - косяк снабженца. Просто он купил розетки из серии где не предусмотрена блокировка под многопостовыми рамками и начальство дало команду делать из того что есть.
Там где куча выключателей. Думаю, что на фото результат неоднократного увеличения числа выключателей, ибо они там 4-х разных серий, даже разных производителей.