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Почему душнил никто не любит

Почему душнил никто не любит

Автор:
28 августа 2022 19:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   душнилы   занудство   зануды   подборка   прикол   
2905
16
Подборка о людях, которые страдают избытком ума и не могут этого скрывать. Но с другой стороны... Часто люди гонят какой-то лютый бред, полагая, что так и надо...
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Источник:

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Метки: Юмор   душнилы   занудство   зануды   подборка   прикол   
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3  комментария
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75
Александр Шевченко 36 минут назад
Дилетанты решили оправдать свою никчёмность и создали этот пост ?
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8k
Mowgley Z ⚔ 14 минут назад
Ну, поскольку пост о душнилах, то просто не могу промолчать об авторе:
- если фраза начинается с заглавной буквы, то в конце обязана быть точка;
- обилие ненужных многоточий в тексте свидетельствует о вялотекущей шизофрении пишущего
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113
Sergey Dusakov Полчаса назад
Когда поправляешь собеседника, а он называет "Душнилой"
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Никифоридис

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