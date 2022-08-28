Почему душнил никто не любит

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Подборка о людях, которые страдают избытком ума и не могут этого скрывать. Но с другой стороны... Часто люди гонят какой-то лютый бред, полагая, что так и надо...
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На ситуацию можно посмотреть и с другой стороны... безграмотный человек пытается умничать, но не понимает, что несёт бред
Источник:
АНТИФИШКИ
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