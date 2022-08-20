Почему веганы на самом деле ничего не меняют

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В посте будет ответ на данное провокационное утверждение. На самом деле в вегетарианстве нет ничего плохого, хотя один известный бородатый антрополог с этим не согласится.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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