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Почему веганы на самом деле ничего не меняют

Почему веганы на самом деле ничего не меняют

Автор:
20 августа 2022 11:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   веганы   вегетарианство   мясоеды   подборка   прикол   
2630
15
В посте будет ответ на данное провокационное утверждение. На самом деле в вегетарианстве нет ничего плохого, хотя один известный бородатый антрополог с этим не согласится.
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Источник:

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Метки: Юмор   веганы   вегетарианство   мясоеды   подборка   прикол   
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18  комментариев
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Феофан 51 минуту назад
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Виталий 4 минуты назад
Было такое, девку-веганку накормили мясом на вечеринке, а она потом в суд подла. И выплатили ей штраф несколько тыщь.
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Nero 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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goshan_hmc 42 минуты назад
Когда разговариваешь с вейпером - полчаса слушаешь как пар полезен.
Когда разговариваешь с веганом - полчаса слушаешь как овощи полезны.
Когда разговариваешь с алкашом - только через полчаса понимаешь, что он бухой.
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Феофан 44 минуты назад
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Феофан 49 минут назад
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Феофан 50 минут назад
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Феофан 50 минут назад
Почему веганы на самом деле ничего не меняютПосмотреть
Почему веганы на самом деле ничего не меняют
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Феофан 51 минуту назад
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Феофан 51 минуту назад
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13k
Artem Час назад
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4k
Copycat 2 часа назад
ну если подумать то веганы угроза земле
- они отбирают еду у травоядных животных: человек может есть много чего, но веганы предпочитают растения, которые едят травоядные животные, в отличии от чловека животное может есть только траву
- веганы едят растения которые вырабатывают жизненно важный для нас кислород!
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