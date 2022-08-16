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Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя

Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя

Автор:
16 августа 2022 17:31
Сообщество : Юмор
Метки: Эффективность   Юмор   бесполезность   качество   подборка   прикол   
13562
17
Каждого из нас, вероятно, одолевали сомнения в собственной значимости и эффективности. Так, вероятно, и пусть продолжается?! Хотя бы повеселимся!
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Источник:

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Метки: Эффективность   Юмор   бесполезность   качество   подборка   прикол   
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33  комментария
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256
Александер 6 часов назад
Мне деревянный мангал очень понравился...
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2k
Carex 3 минуты назад
Как украшение одежды - вполне жиснеспособно.
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5k
heta 2 часа назад
===Хоть кому-нибудь эта шляпа помогла?===
А чё не так? Оно же не пишет "Сейчас помогу".
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5k
heta 3 часа назад
===Как оно работает?===
Это звуковой извещатель закрытия двери. Вместо дверного колокольчика.
Брыынннь!
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2k
Leonid 3 часа назад
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10k
Самка Хорька 3 часа назад
Сохраню-ка...

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511
Lexx 3 часа назад
5. Это не человек, а тупая негритосина.
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1k
ekolog67 3 часа назад
над мангалом зря стебетесь. Однажды мне пришлось побывать в Перу и там местные готовили свинину в таком деревянном мангале. Принцип такой - на дно ящика опускается глубокий прямоугольный поддон с мясом, а сверху вместо крышки ставится другой поддон с дровами или углями. разводится огонь и мясо томится там примерно 4 часа как в духовке..... получается очень очень вкусное , сочное с хрустящей корочкой...
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4k
Copycat 4 часа назад
эта хренотень срабатывает примерно 1 раз из 10ти, проблема в том что похоже после создания windows 7 из майкрософт сбежали все нормальные программисты НО зато осталось куча дизайнеров

именно этим я для себя объясняю почти полное отсутствие каких то полезных технических новшеств в последующих ОС и регулярное перелопачивание дизайна интерфесов и панелей
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1
tommy 4 часа назад
Про армию...всплакнул :)
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34
Виталий 5 часов назад
Комментарий к фото
Это самое полезное что есть в этой подборке. Может перезагрузить сетевой адаптер если тот подвис (иногда такое бывает).
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24k
Bayker 6 часов назад
Ха точняк, было в свое время, года 4 собирал смешные картинки, но к слову 80% этих баянов никто даже уже и не вспомнит. А они реально смешные, я отбирал и отсеивал.
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34
Николай 6 часов назад
Мне "16" один раз реально помогла. Сам в шоке. До последнего не хотел нажимать...
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1k
Михалыч 6 часов назад
Комментарий к фото
Дециметры, просто офигенная штука, чтобы считать объём в литрах. Использовал в жизни не один раз.
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1k
antipups1 6 часов назад
Дециметр не бесполезный... Литр это кубических Дециметр, теперь можно водку брать как охренительный профессор математики ;)
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24
Андрей Рылов antipups1 5 часов назад
В дециметрах измеряются кожи и меха при продаже. В квадратныхх дециметрах. Стоимость липосакции определяют по квадратным дециметрам поля, где будут проводить уборку жира. Татуировщики измеряют цену татуировок дециметрами (пачка сигарет по площади 0,5 дециметра).
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124
sansarus Андрей Рылов 17 минут назад
производство печатных плат тоже в дециметрах
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11k
Александр 6 часов назад
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