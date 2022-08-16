Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя

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Каждого из нас, вероятно, одолевали сомнения в собственной значимости и эффективности. Так, вероятно, и пусть продолжается?! Хотя бы повеселимся!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А чё не так? Оно же не пишет "Сейчас помогу".
Это звуковой извещатель закрытия двери. Вместо дверного колокольчика.
Брыынннь!
именно этим я для себя объясняю почти полное отсутствие каких то полезных технических новшеств в последующих ОС и регулярное перелопачивание дизайна интерфесов и панелей
Потом - СЕРВАК собирал на 8 винтов, для фильмов и сериалов!...
Ктож знал что почти всё это на Тюбе бесплатно будет. Смотри хоть на телефоне, хоть на ТВ..