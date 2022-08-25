10 студенческих историй, пропитанных голодом, глупостью и плесенью

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Студенчество — самый трудный и бесшабашный период в жизни человека. Забавные истории, рассказанные бывшими студентами и их преподавателями.
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Есть ли у вас странная или смешная история, связанная со студенческими годами?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Универ, аудитория, лекция по линейной алгебре.
Препод исписал всю доску полностью и заканчивает писать уравнения на маленьком оставшемся участке доски.
На галерке сидят два студента и режутся в карты. Один из них мухлюет, а второй, заметив это и забыв, что находится на лекции в полный голос кричит:
- Да ты зае_бал уже!!!
Препод:
- Спокойно, спокойно. Сейчас всё объясню.
Никаких последствий не было.
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