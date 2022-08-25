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10 студенческих историй, пропитанных голодом, глупостью и плесенью

10 студенческих историй, пропитанных голодом, глупостью и плесенью

Автор:
25 августа 2022 11:01
Сообщество : Истории
Метки: Юмор   подборка   подростки   прикол   студенты   студенчество   
3852
10
Студенчество — самый трудный и бесшабашный период в жизни человека. Забавные истории, рассказанные бывшими студентами и их преподавателями.
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Есть ли у вас странная или смешная история, связанная со студенческими годами?

Источник:

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Метки: Юмор   подборка   подростки   прикол   студенты   студенчество   
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11  комментариев
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5k
livaneth Час назад
Помнится в 1996 с одним профессором инфаркт случился. Смотрел он по телевизору репортаж из Грозного. Показывают, едет БТР, а там во весь борт надпись - его (профессора) имя, отчество, фамилия и сексуальная ориентация.
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87k
Феофан 9 минут назад
Истории нет (вернее есть, но не для публички), а вот анекдотом поделюсь.
Универ, аудитория, лекция по линейной алгебре.
Препод исписал всю доску полностью и заканчивает писать уравнения на маленьком оставшемся участке доски.
На галерке сидят два студента и режутся в карты. Один из них мухлюет, а второй, заметив это и забыв, что находится на лекции в полный голос кричит:
- Да ты зае_бал уже!!!
Препод:
- Спокойно, спокойно. Сейчас всё объясню.
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93
levikus 14 минут назад
Зачет по метрологии не так получил, а рассказал анегдот:"военные сборы партизан, едут на стрельбище связисты. Стреляют по стоячим мишеням. У одного ни как не получается попасть. Он берет приставляет к дулу палец и шмаляет, палец в одну сторону, автомат в другую. И говорит в ужасе:"у меня на передачу все идет, у них на приеме какая то ху...ня"
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18k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Похожий случай. Вернули мне как-то видеокассету... пролив на нее сладкий кофе. Понятно, пленка слиплась с корпусом и т.д. Прошло года полтора. Перебирал запасы, достал эту кассету, грустно вздохнул, по привычке уже глянул на нее - пленка чистая, никаких следов от кофе. Как - не знаю.
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25
mylox 50 минут назад
"Волей случая"? Преподаватель? Ну-ну
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846
Мария Коненкова 59 минут назад
НА 2 курсе начали играть в карты на раздевание, остались в аудитории после последнего семинара. Со старостой прям закусились насмерть, кон за коном, одёжки заканчиваются, несмотря на форы в виде ремней и серёжек. И вот финал: он в трусах, я в трусах и лифчике, как говорится, должен остаться только один. Наши одногруппники азартно наблюдают, общая обстановка - как кадр из какого-нибудь "Кикбоксёра", когда разгоряченная публика машет купюрами и ставочными билетами. И вдруг, только карты раскидали - чужой препод вплывает, с покерфейсом смотрит на наши лихорадочные попытки скрыть преступление и невозмутимо произносит: "Студенты! А чего домой не идём? Понятно. Раздеваемся. Всем домой" - разворачивается и уходит.
Никаких последствий не было.
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39k
jonnyD Час назад
Срочно
Требуется
Уйма
Денег
Есть
Нечего
Тоже
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