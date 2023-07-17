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Страшно и красиво: смерч в Пермском крае попал на видео

Страшно и красиво: смерч в Пермском крае попал на видео

Автор:
17 июля 2023 19:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Водоём   водяной смерч   кама   пермский край   река   
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Большая воронка протянулась от поверхности воды до грозового облака.

Водяной смерч - это воронкообразный вихрь воздуха и воды. Возникает на поверхности больших водоёмов и соединяется с кучевым облаком. Он похож на обычный смерч, но существует не более получаса.

Это редкое природное явление запечатлели жители Пермского края:

По словам метеорологов, водяной смерч возникает, когда температура поверхности воды становится выше атмосферного воздуха. Так и произошло - Каму как следует прогрел недавний зной, а потом резко похолодало.

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Метки: Видео   Водоём   водяной смерч   кама   пермский край   река   
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