Страшно и красиво: смерч в Пермском крае попал на видео

Большая воронка протянулась от поверхности воды до грозового облака.
Водяной смерч - это воронкообразный вихрь воздуха и воды. Возникает на поверхности больших водоёмов и соединяется с кучевым облаком. Он похож на обычный смерч, но существует не более получаса.
Это редкое природное явление запечатлели жители Пермского края:
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По словам метеорологов, водяной смерч возникает, когда температура поверхности воды становится выше атмосферного воздуха. Так и произошло - Каму как следует прогрел недавний зной, а потом резко похолодало.
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