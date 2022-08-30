Обмелевший Дунай обнажил десятки затонувших немецких кораблей

Сильнейшая засуха в Европе привела к тому, что Дунай достиг одного из самых низких уровней воды почти за столетие. В результате обнажились остова десятков немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны недалеко от речного порта Прахово в Сербии. Эти корабельные останки, по оценкам специалистов, могут представлять серьёзную опасность.

0 Эти суда были затоплены во время бегства германского флота в 1944 году от наступающих советских войск. Они до сих пор препятствую движению по реке во время маловодья.

Более того, многие из кораблей до сих пор содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ, и представляют большую опасность для судоходства и местной рыболовной промышленности. 2022-08-30T16:28:26+03:00 Более того, многие из кораблей до сих пор содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ, и представляют большую опасность для судоходства и местной рыболовной промышленности.

0 Источник: «Немецкая флотилия оставила после себя большую экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахово», — сказал 74-летний Велимир Трайилович, пенсионер из Прахово, написавший книгу о немецких кораблях.

0 Источник: Месяцы засухи и рекордно высоких температур затруднили речное движение по жизненно важным артериям и в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию. В Сербии власти прибегли к дноуглубительным работам, чтобы сохранить открытыми судоходные пути на Дунае.



Судоходный участок в районе Прахово сузился в настоящее время до 100 метров со 180 метров.

0 Источник: Некоторые из кораблей, разбросанных по руслу реки, все еще могут похвастаться башнями, командными мостиками, сломанными мачтами и искривленными корпусами, в то время как другие в основном лежат под водой под песчаными отмелями.

0 Источник: В марте правительство Сербии объявило тендер на спасение корпусов и вывоз боеприпасов и взрывчатых веществ. Стоимость операции оценивалась в 29 миллионов евро (30 миллионов долларов).