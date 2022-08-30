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Обмелевший Дунай обнажил десятки затонувших немецких кораблей

Обмелевший Дунай обнажил десятки затонувших немецких кораблей

Автор:
30 августа 2022 16:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Дунай   военные корабли   вторая мировая война   затопленные   немецкие военные корабли   обмелела река   последствия войн   сербия   
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Сильнейшая засуха в Европе привела к тому, что Дунай достиг одного из самых низких уровней воды почти за столетие. В результате обнажились остова десятков немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны недалеко от речного порта Прахово в Сербии. Эти корабельные останки, по оценкам специалистов, могут представлять серьёзную опасность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Дунай   военные корабли   вторая мировая война   затопленные   немецкие военные корабли   обмелела река   последствия войн   сербия   
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17  комментариев
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2k
Yus 3 часа назад
Восьмой раз за неделю, офигенная новость. Слегка протухшая.
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38k
Мойша 20 минут назад
Это сколько металла... Тысячи тонн. Целое месторождение.
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−33
Владимир Щербаков 22 минуты назад
Непонятно почему раньше нельзя было их поднять и утилизировать(
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1k
Леший Час назад
вот пусть немчура и достаёт свои кораблики....нагадили навека вперёд
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2k
Алексей 2 часа назад
"Дунай достиг одного из самых низких уровней воды почти за столетие..."

Значит раньше Дунай мелел ещё больше. Но ведь тогда не было глобального потепления. Странно...

Может тогда и нет никакого глобального потепления?
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10k
a_komolow 2 часа назад
### Более того, многие из кораблей до сих пор содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ, и представляют большую опасность для судоходства и местной рыболовной промышленности. ###

А пока они на дне были и не видны - они опасности не представляли?

За 77 лет там все боеприпасы давно сгнили
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213
Jānis (LPSR) 3 часа назад
Так ведь было же-ш... Надо побольше новенького и интересненького. У кого-нибудь оно есть?
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26k
Киры4 3 часа назад
Сейчас эти боеприпасы достанут и хохлам впарят как военную помощь.
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