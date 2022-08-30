Обмелевший Дунай обнажил десятки затонувших немецких кораблей

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Сильнейшая засуха в Европе привела к тому, что Дунай достиг одного из самых низких уровней воды почти за столетие. В результате обнажились остова десятков немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны недалеко от речного порта Прахово в Сербии. Эти корабельные останки, по оценкам специалистов, могут представлять серьёзную опасность.
Эти суда были затоплены во время бегства германского флота в 1944 году от наступающих советских войск. Они до сих пор препятствую движению по реке во время маловодья.
Более того, многие из кораблей до сих пор содержат тонны боеприпасов и взрывчатых веществ, и представляют большую опасность для судоходства и местной рыболовной промышленности.
«Немецкая флотилия оставила после себя большую экологическую катастрофу, которая угрожает нам, жителям Прахово», — сказал 74-летний Велимир Трайилович, пенсионер из Прахово, написавший книгу о немецких кораблях.
Месяцы засухи и рекордно высоких температур затруднили речное движение по жизненно важным артериям и в других частях Европы, включая Германию, Италию и Францию. В Сербии власти прибегли к дноуглубительным работам, чтобы сохранить открытыми судоходные пути на Дунае.
Судоходный участок в районе Прахово сузился в настоящее время до 100 метров со 180 метров.
Судоходный участок в районе Прахово сузился в настоящее время до 100 метров со 180 метров.
Некоторые из кораблей, разбросанных по руслу реки, все еще могут похвастаться башнями, командными мостиками, сломанными мачтами и искривленными корпусами, в то время как другие в основном лежат под водой под песчаными отмелями.
В марте правительство Сербии объявило тендер на спасение корпусов и вывоз боеприпасов и взрывчатых веществ. Стоимость операции оценивалась в 29 миллионов евро (30 миллионов долларов).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Дунай военные корабли вторая мировая война затопленные немецкие военные корабли обмелела река последствия войн сербия
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Значит раньше Дунай мелел ещё больше. Но ведь тогда не было глобального потепления. Странно...
Может тогда и нет никакого глобального потепления?
А пока они на дне были и не видны - они опасности не представляли?
За 77 лет там все боеприпасы давно сгнили