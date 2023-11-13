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Пруд на Гавайях приобрел ярко-розовый цвет

Пруд на Гавайях приобрел ярко-розовый цвет

Автор:
13 ноября 2023 10:55
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   На Гавайях   воды   засуха   пруд   розовая   соль   
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Пруд в Национальном заповеднике дикой природы «Кеалия» на гавайском острове Мауи окрасился в ярко-розовый цвет из-за увеличения содержания соли в воде после сильной засухи.

Ученые предполагают, что изменение цвета воды связано с размножением галобактерий – одноклеточных организмов, которые живут в экстремально соленых водоемах. Уровень соли в пруде в настоящий момент в два раза больше, чем в морской воде.


Ручей Вайкапу, несущий воду с гор Западного Мауи в пруд Келия, протекает через зону сильной засухи. В августе текущего года произошел смертельный лесной пожар. Он охватил 90% округа Мауи, что и стало причиной засухи.

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Метки: Видео   На Гавайях   воды   засуха   пруд   розовая   соль   
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1  комментарий
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Smolny 2 часа назад
Это не кровь, а свекольный сок какой-то... Не дотягивает оттенком на казнь египетскую.
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