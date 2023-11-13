Пруд на Гавайях приобрел ярко-розовый цвет

Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек

В Мексике засуха полностью обнажила затопленную старинную церковь

Лошади провалились в пруд, но были спасены неравнодушными людьми

В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город

На Гавайях началось извержение одного из самых активных действующих вулканов на Земле

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