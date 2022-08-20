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Ученые изучили рацион боевых дельфинов с помощью GoPro

Ученые изучили рацион боевых дельфинов с помощью GoPro

Автор:
20 августа 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: GpPro   дельфины   животные   морские животные   наука   познавательно   ученые   эксперимент   
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Группа исследователей, изучавших жизнь и общение дельфинов, прикрепила камеры GoPro к шести афалинам, обученным ВМС США охотиться за подводными минами и защищаться от вражеских пловцов. Как оказалось, за шесть месяцев плавания в заливе Сан-Диего дельфины съели более 200 рыб и морских змей.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: GpPro   дельфины   животные   морские животные   наука   познавательно   ученые   эксперимент   
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3  комментария
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Corvus Corax Час назад
"Длина афалины 2,3 3 м, редко до 3,6 м. Масса, как правило, 150 300 кг. Самцы на 10 20 см больше самок" (с)
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turyst 39 секунд назад
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