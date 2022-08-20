Ученые изучили рацион боевых дельфинов с помощью GoPro

Группа исследователей прикрепила камеры к боевым дельфинам ВМС США и сняла редкие кадры, на которых эти морские животные гоняются за рыбой, пожирают морских змей и приманивают добычу, вращая глазами.

Камеры GoPro были прикреплены ремнями безопасности к шести дельфинам-афалинам в течение шести месяцев для записи аудио и видео. В итоге, они запечатлели, как дельфины поймали более 200 рыб и морских змей в заливе Сан-Диего у побережья Калифорнии.

Дельфины, обученные обнаруживать подводные мины, защищаться от вражеских пловцов и защищать доступ к ядерным запасам страны, стали предметом эксперимента, потому что исследователи хотят больше узнать об их способах общения во время охоты.