Ученые изучили рацион боевых дельфинов с помощью GoPro

434
6
1
Группа исследователей, изучавших жизнь и общение дельфинов, прикрепила камеры GoPro к шести афалинам, обученным ВМС США охотиться за подводными минами и защищаться от вражеских пловцов. Как оказалось, за шесть месяцев плавания в заливе Сан-Диего дельфины съели более 200 рыб и морских змей.
Группа исследователей прикрепила камеры к боевым дельфинам ВМС США и сняла редкие кадры, на которых эти морские животные гоняются за рыбой, пожирают морских змей и приманивают добычу, вращая глазами.
Камеры GoPro были прикреплены ремнями безопасности к шести дельфинам-афалинам в течение шести месяцев для записи аудио и видео. В итоге, они запечатлели, как дельфины поймали более 200 рыб и морских змей в заливе Сан-Диего у побережья Калифорнии.
Дельфины, обученные обнаруживать подводные мины, защищаться от вражеских пловцов и защищать доступ к ядерным запасам страны, стали предметом эксперимента, потому что исследователи хотят больше узнать об их способах общения во время охоты.
Камеры GoPro были прикреплены ремнями безопасности к шести дельфинам-афалинам в течение шести месяцев для записи аудио и видео. В итоге, они запечатлели, как дельфины поймали более 200 рыб и морских змей в заливе Сан-Диего у побережья Калифорнии.
Дельфины, обученные обнаруживать подводные мины, защищаться от вражеских пловцов и защищать доступ к ядерным запасам страны, стали предметом эксперимента, потому что исследователи хотят больше узнать об их способах общения во время охоты.
"Дельфин издавал визжащие звуки, когда схватил добычу, манипулировал ею и глотал, — пишут исследователи в своем отчете. Если рыба убегала, дельфин продолжал погоню, и щелчки сонара при этом были слышны реже".
«Во время поимки рыбы губы дельфинов раздувались, обнажая почти все зубы, - пишут ученые. - При этом рыба продолжала попытки спастись, даже когда попадала в пасть дельфина, но дельфин уже ее не отпускал».
Дельфины в ходе эксперимента лакомились различными морскими существами, в том числе окунем, горбылями, палтусом, морской иглой и корюшкой. Исследователи говорят, что это был первый случай когда дельфины были замечены поедающими морских змей. Команда ученых также предполагает попробовать надевать камеры на диких дельфинов, чтобы увидеть, отличаются ли в чем-то их повадки.
Американское военно-морское использование дельфинов восходит к 1960-м годам. Дельфины использовались во время войн во Вьетнаме и Персидском заливе. В обеих войнах морские существа защищали стоявшие на якоре корабли ВМФ от вражеских пловцов, пытавшихся установить на них взрывчатку. Во время войны во Вьетнаме ходили слухи о «программе уничтожения пловцов», в рамках которой дельфинов якобы обучали стрелять по вражеским пловцам с помощью специального устройства. Однако военно-морской флот отрицает существование такой программы и вообще тот факт, что какой-либо дельфин когда-либо был обучен атаковать человека.
Дельфины-афалины весят в среднем 300 килограммов, но их вес может варьироваться от 150 до 650 килограммов. Морские млекопитающие могут достигать в длину 4,5 метров. Цвет дельфинов бывает разным: обычно он темно-серый на спине и светло-серый на боках, но может быть голубовато-серым, коричневато-серым или даже почти черным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Собаки умеют понимать разные языки
- В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода
- Ученые готовят подробную карту Вселенной
- Историки построят башню железного века
- Ученые заглянули в мозг рыбок, чтобы понять, как создаются воспоминания
Новости партнёров