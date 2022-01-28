Историки построят башню железного века

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Шотландские историки построят в Кейтнессе брох - башню железного века, которую возводили из плоских камней без использования раствора. Такие защитные башни, характерные для Шотландии и Ирландии, не строились уже 2000 лет - но теперь ученые решили воспроизвести древний метод строительства.
Огромные башни-брохи, достигавшие 13 метров в высоту, были одними из самых характерных строений в Шотландии железного века. По мнению историков, в них жили вожди племен или большие семьи. И вот теперь историки собираются построить брох в Кейтнессе, отметив, что такое сооружение будет построено впервые почти за 2000 лет.
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Разработанные учеными модели показывают, как будет выглядеть брох на фоне шотландского пейзажа. Его строительство начнется в 2023 году. Проект "Кейтнесский брох" реализуется на благотворительные средства. Его авторы надеются, что башня станет для посетителей способом прикоснуться к прошлому страны.
«Создание точной копии броха позволяет нам прикоснуться к прошлому, — говорят авторы проекта. - Мы будем строить башню максимально аутентичными методами— работая с инструментами прошлого и используя методы, знакомые нашим предкам железного века. Так мы получим более глубокое понимание того, как были построены брохи. Это поможет ответить на сложные археологические вопросы, ответы на которые дает лишь прикосновение к нашему прошлому».
Брохи - это сооружения железного века, построенные между 400 г. до н.э. и 100 г. н.э., которые были уникальными для Шотландии. По оценкам историков, когда-то в Шотландии существовало не менее 700 брохов, хотя сейчас большинство из них находится в плохом состоянии. Башни обычно имели один небольшой вход, ведущий в центральный внутренний круглый двор. В щели в стенах были встроены ступени, что давало жителям легкий доступ к верхним деревянным этажам-платформам. Хотя назначение построек до конца не ясно, эксперты полагают, что они служили жилищем.
«Это были впечатляющие здания, некоторые из которых достигали более 13 метров в высоту, и они выглядели очень внушительно», — пояснили сотрудники проекта "Брох в Кейтнессе".
Брохи - это сооружения железного века, построенные между 400 г. до н.э. и 100 г. н.э., которые были уникальными для Шотландии. По оценкам историков, когда-то в Шотландии существовало не менее 700 брохов, хотя сейчас большинство из них находится в плохом состоянии. Башни обычно имели один небольшой вход, ведущий в центральный внутренний круглый двор. В щели в стенах были встроены ступени, что давало жителям легкий доступ к верхним деревянным этажам-платформам. Хотя назначение построек до конца не ясно, эксперты полагают, что они служили жилищем.
«Это были впечатляющие здания, некоторые из которых достигали более 13 метров в высоту, и они выглядели очень внушительно», — пояснили сотрудники проекта "Брох в Кейтнессе".
Реконструированная версия броха в дальнейшем будет обставлена традиционной мебелью, по ней будут проходить экскурсии для туристов и местных жителей с участием актеров. «Мы считаем, что брох будет интересен как обычному туристу, так и тем, кто проявляет большой интерес к археологии как к хобби, академическому занятию или профессии. Это будет воплощение истории, которое каждый каждый может не только оценить, но и получить новые знания и вдохновение», - говорят авторы проекта.
Возможно, брох будет служить главной туристической достопримечательностью для региона, который сталкивается со сложными обстоятельствами. По прогнозам, в ближайшие двадцать лет этот район потеряет более 20 процентов своего населения, и теперь ему необходимо рассмотреть вопрос о диверсификации своего сектора занятости за счет новых и устойчивых форм экономической деятельности.
Возможно, брох будет служить главной туристической достопримечательностью для региона, который сталкивается со сложными обстоятельствами. По прогнозам, в ближайшие двадцать лет этот район потеряет более 20 процентов своего населения, и теперь ему необходимо рассмотреть вопрос о диверсификации своего сектора занятости за счет новых и устойчивых форм экономической деятельности.
Брох не только поможет обеспечить рабочие места, но также поддержит местную туристическую экономику, надеются авторы проекта. Благотворительная организация надеется приобрести землю в течение следующих 12 месяцев и начать строительные работы в следующем году. «Такой крупный проект требует многих усилий, - говорят организаторы. - Но хотя иногда он двигается медленно, это все равно невероятно захватывающе, и мы стремимся продвигать проект вперед, шаг за шагом, каждый день».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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