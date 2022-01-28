Историки построят башню железного века

«Создание точной копии броха позволяет нам прикоснуться к прошлому, — говорят авторы проекта. - Мы будем строить башню максимально аутентичными методами— работая с инструментами прошлого и используя методы, знакомые нашим предкам железного века. Так мы получим более глубокое понимание того, как были построены брохи. Это поможет ответить на сложные археологические вопросы, ответы на которые дает лишь прикосновение к нашему прошлому».

Брохи - это сооружения железного века, построенные между 400 г. до н.э. и 100 г. н.э., которые были уникальными для Шотландии. По оценкам историков, когда-то в Шотландии существовало не менее 700 брохов, хотя сейчас большинство из них находится в плохом состоянии. Башни обычно имели один небольшой вход, ведущий в центральный внутренний круглый двор. В щели в стенах были встроены ступени, что давало жителям легкий доступ к верхним деревянным этажам-платформам. Хотя назначение построек до конца не ясно, эксперты полагают, что они служили жилищем.

«Это были впечатляющие здания, некоторые из которых достигали более 13 метров в высоту, и они выглядели очень внушительно», — пояснили сотрудники проекта "Брох в Кейтнессе".