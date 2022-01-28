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Историки построят башню железного века

Историки построят башню железного века (6 фото)

Автор:
28 января 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: брох   воссоздание старины   древняя башня   история   наука   ученые   шотландия   эксперимент   
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Шотландские историки построят в Кейтнессе брох - башню железного века, которую возводили из плоских камней без использования раствора. Такие защитные башни, характерные для Шотландии и Ирландии, не строились уже 2000 лет - но теперь ученые решили воспроизвести древний метод строительства.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брох   воссоздание старины   древняя башня   история   наука   ученые   шотландия   эксперимент   
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