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Собаки умеют понимать разные языки

Собаки умеют понимать разные языки (4 фото)

Автор:
10 января 2022 13:31
Сообщество : Наука
Метки: Будапештский университет   венгрия   интересно   наука   познавательно   разные языки   собаки   ученые   
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Ученые из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша провели ряд экспериментов, которые доказали: собаки - природные лингвисты, они способны распознавать разные человеческие языки и отличать понятный и привычный для них язык от тех, которые слышат впервые.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Будапештский университет   венгрия   интересно   наука   познавательно   разные языки   собаки   ученые   
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2  комментария
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Мария Коненкова Час назад
Я тоже "природный лингвист". Тоже отличаю непонятный язык, услышанный впервые, от понятного и привычный для меня языка. И паттерны активности при этом проявляю.
Офигеть научное исследование. Собака, интеллектуальное существо, оказывается, может понятное слово от непонятного отличить.
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Zmey Gorynych Полчаса назад
У меня лабрик знал команды по русски, ну и по приколу по украински....
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