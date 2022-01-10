Собаки умеют понимать разные языки

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Ученые из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша провели ряд экспериментов, которые доказали: собаки - природные лингвисты, они способны распознавать разные человеческие языки и отличать понятный и привычный для них язык от тех, которые слышат впервые.
Исследователи обнаружили, что собаки могут различать языки, когда слушают речь людей. Чтобы доказать это, ученые из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша в Венгрии обучили 18 псов лежать неподвижно в аппарате МРТ, где им проигрывали отрывки из знаменитой книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» на испанском и венгерском языках. При этом каждая из собак, принимавших участие в эксперименте, ранее слышала только один из этих двух языков.
В ходе эксперимента мозг собак демонстрировал различные паттерны активности в зависимости от того, слышали ли они текст на знакомом или незнакомом языке. Это, по мнению ученых, позволяет утверждать, что они в состоянии различать языки.
Идея исследования впервые возникла у одного из авторов, Лауры Куая, когда она переехала из Мексики в Венгрию с бордер-колли Кун-Куном, с которым разговаривали только по-испански.
«Мы впервые показали, что нечеловеческий мозг может различать два языка», — говорит старший автор исследования Аттила Андикс. Он утверждает, что, вполне вероятно, собаки так хорошо воспринимают человеческую речь и различия в ней из-за того, что долго жили с людьми.
Идея исследования впервые возникла у одного из авторов, Лауры Куая, когда она переехала из Мексики в Венгрию с бордер-колли Кун-Куном, с которым разговаривали только по-испански.
«Мы впервые показали, что нечеловеческий мозг может различать два языка», — говорит старший автор исследования Аттила Андикс. Он утверждает, что, вполне вероятно, собаки так хорошо воспринимают человеческую речь и различия в ней из-за того, что долго жили с людьми.
Собакам также проигрывались отрывки из книги вперемешку с шумом, чтобы проверить, смогут ли они отличить речь от не-речи. Исследователи обнаружили различные модели активности в мозгу животных, когда сравнивали реакцию на обычную речь и смешанные версии, причем это происходило независимо от того, использовался ли знакомый или незнакомый язык.
сказал: «Механизм, лежащий в основе этой способности обнаружения речи, может отличаться от речевой чувствительности у людей: в то время как человеческий мозг специально настроен на речь, мозг собаки может просто определять естественность звука», - утверждает соавтор исследования Рауль Эрнандес-Перес.
Исследование кафедры этологии университета опубликовано в научном журнале NeuroImage. Чуть раньше группа канадских ученых опубликовала итоги своего исследования, которое продемонстрировало, что собаки могут понимать в среднем 89 слов - примерно столько же, сколько 18-месячный ребенок.
сказал: «Механизм, лежащий в основе этой способности обнаружения речи, может отличаться от речевой чувствительности у людей: в то время как человеческий мозг специально настроен на речь, мозг собаки может просто определять естественность звука», - утверждает соавтор исследования Рауль Эрнандес-Перес.
Исследование кафедры этологии университета опубликовано в научном журнале NeuroImage. Чуть раньше группа канадских ученых опубликовала итоги своего исследования, которое продемонстрировало, что собаки могут понимать в среднем 89 слов - примерно столько же, сколько 18-месячный ребенок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Офигеть научное исследование. Собака, интеллектуальное существо, оказывается, может понятное слово от непонятного отличить.