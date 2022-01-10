Собаки умеют понимать разные языки

В ходе эксперимента мозг собак демонстрировал различные паттерны активности в зависимости от того, слышали ли они текст на знакомом или незнакомом языке. Это, по мнению ученых, позволяет утверждать, что они в состоянии различать языки.

Идея исследования впервые возникла у одного из авторов, Лауры Куая, когда она переехала из Мексики в Венгрию с бордер-колли Кун-Куном, с которым разговаривали только по-испански.

«Мы впервые показали, что нечеловеческий мозг может различать два языка», — говорит старший автор исследования Аттила Андикс. Он утверждает, что, вполне вероятно, собаки так хорошо воспринимают человеческую речь и различия в ней из-за того, что долго жили с людьми.