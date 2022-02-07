В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода

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Археологи нашли уникальные останки мегафауны ледникового периода в ходе раскопок в графстве Девон, Англия. Находки включают останки шерстистых мамонтов и носорогов возрастом до 60 тысяч лет.
В пещере недалеко от английского города Плимут, графство Девон, обнаружили уникальные останки мегафауны. Раскопки в этом месте начались еще в 2015 году, но подобное открытие сделали впервые. Находки включают останки шерстистого мамонта и носорога возрастом до 60 000 лет - они считаются очень ценными, и послужат для последующего изучения существ того периода.
По мнению исследователей, новое открытие позволит по-новому взглянуть на экосистемы и пищевые цепочки ледникового периода: "Эти частичные останки дают нам разнообразное представление о животных, которые бродили по Британии ледникового периода тысячи лет назад, а также позволяют глубже изучить окружающую среду того времени. Это важная часть истории для будущих поколений," - говорит исследователь Дункан Уилсон.
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Кости животных бережно извлекли из земли и отправили в научный центр, где в настоящее время проводятся работы по их анализу и сохранению. Исследователи не уверены, жили ли все животные, обнаруженные в пещере, в одно и то же время. Также ученых волнует тот факт, что останки хищников и травоядных животных оказались в одном месте. Есть несколько версий, одна из которых гласит, что травоядные животные упали в яму и не смогли убежать, а хищники, пытаясь собрать их останки, тоже упали в яму.
Есть и другой вариант развития событий - животные могли погибнуть в другом месте, но со временем их кости постепенно вымывались, и в итоге оказались в одном месте. По завершении исследований все ценные находки будут переданы в музей The Box в Плимуте - недалеко от того места, где нашли эти образцы. В данный момент территория, которую исследовали археологи, находится под охраной.
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