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В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода

В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода (14 фото)

Автор:
07 февраля 2022 18:17
Сообщество : Наука
Метки: Мамонты   дикая природа   животные   наука   находки   новости   ученые   фото   
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Археологи нашли уникальные останки мегафауны ледникового периода в ходе раскопок в графстве Девон, Англия. Находки включают останки шерстистых мамонтов и носорогов возрастом до 60 тысяч лет.
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Метки: Мамонты   дикая природа   животные   наука   находки   новости   ученые   фото   
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Станислав 45 минут назад
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mercure

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