В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода

Кости животных бережно извлекли из земли и отправили в научный центр, где в настоящее время проводятся работы по их анализу и сохранению. Исследователи не уверены, жили ли все животные, обнаруженные в пещере, в одно и то же время. Также ученых волнует тот факт, что останки хищников и травоядных животных оказались в одном месте. Есть несколько версий, одна из которых гласит, что травоядные животные упали в яму и не смогли убежать, а хищники, пытаясь собрать их останки, тоже упали в яму.