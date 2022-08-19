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Сообщество Жить в России 6413 постов • 869 подписчиков подписаться
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«Вот так Россия живёт под санкциями»: мигрант из Польши ходит по российским магазинам и удивляется обилию продуктов

«Вот так Россия живёт под санкциями»: мигрант из Польши ходит по российским магазинам и удивляется обилию продуктов

Автор:
19 августа 2022 15:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Польша   Россия   блогер   волонтер   дефицит   магазин   сахар   хлеб   
2977
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Хотя на его родине официальные СМИ говорят о том, что «в России нет даже сахара и хлеба».

Марцин Миколаек - вынужденный мигрант из Польши. Живя на родине он выучил русский, увлёкся нашей историей и стал волонтёром - начал ухаживать за захоронениями советских воинов.

После 24.02 он поддержал спецоперацию, о чём неоднократно заявлял в своём блоге и соцсетях. За это польские силовики угрожали завести на него уголовное дело и Марцину пришлось срочно уехать. Кстати, после отъезда уголовку всё-таки завели.

Теперь он живёт в России и продолжает записывать видео и общаться с аудиторией. Например, рассказывает о том, что польские власти и СМИ постоянно говорят о дефиците продуктов в РФ. Якобы, на полках нет ни сахара, ни хлеба, и вообще всё печально.

Чтобы доказать обратное, Марцин прогулялся в ближайший магазин и снял очередной сюжет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Польша   Россия   блогер   волонтер   дефицит   магазин   сахар   хлеб   
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41  комментарий
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22k
albedo 2 часа назад
Все свидомые тупые.
Если хавают, что страна, отправляющая сахар на экспорт, внутри его не имеет.
Это из серии Мыкола считает, что его нечищенный унитаз предел мечтаний всего человечества.
Им и в голову не приходит, что украинцы ездили на заработки в Россию, а не наоборот.
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126
Yoksel Moksel 53 секунды назад
Унитазы!!! Унитазы трофейные покажи!...
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4k
SR 14 минут назад
Среди поляков тоже дураков хватает. Вот, живой пример показали. Пока мальчик купается в "славе", ходит снимает видосы, все хорошо. А можно глупый вопрос, как он деньги зарабатывает? Где трудиться? Как с жильем? Или, "политическим" у нас сразу паёк пожизненный дают?
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28k
Ashabad 46 минут назад
Не знаю почему, но вот я лично хорошо отношусь к полякам и немцам. Нет, правительства этих стран мне так же противны, как и всякому нормальному человеку. А вот просто люди... Не знаю, почему. Возможно потому, что в юности я немного изучал Историю средневековой Польши...
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4k
Двестиграмм 51 минуту назад
Ничего удивительного.
Oни врут про нас мы врём про них.
Народ верит!
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33k
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2
Spanki 2 часа назад
Ну да, ну да, автор забыл только рассказать что почти 100 процентов русских товаров для русских магазинов производятся в Европе, и зачастую они дешевле и качественнее чем в самой России. А так да, молодец, продолжайте вести наблюдение!
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345
Николай Александрович Spanki Час назад
Полный бред! Если и есть товары гейропейские, например в СПАР, то они зачастую дороже, конечно если по акции не сливают к окончанию срока годности.
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10k
Ivan 2 часа назад
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Осталось понять: это Мосфильм, Студия им.Горького или, о Боже, Одесская киностудия?
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188
zzzz_987 Макс Дорошенко 58 минут назад
Позволю себе поправить вас - На Украине , а не вукраине. Не надо коверкать язык пожалуйста.
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660
Александр 2 часа назад
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13k
Majul 2 часа назад
Ну ясное дело пропаганда. Завели в специальный магазин для российской элиты. А все жители России с голоду пухнут.

Страшно, что в этот бред кто-то верит. Какая пустота должна быть в голове, чтобы тупо верить западной максмиально лживой пропаганде...
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36k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
говорят это фейк,мол на видео не поляк.(нашлись "эхсперды" которые определили что он такой же поляк как из японцев индейцы маййя)
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Понятно. Агент Кремля.
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August

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