«Вот так Россия живёт под санкциями»: мигрант из Польши ходит по российским магазинам и удивляется обилию продуктов

Хотя на его родине официальные СМИ говорят о том, что «в России нет даже сахара и хлеба».
Марцин Миколаек - вынужденный мигрант из Польши. Живя на родине он выучил русский, увлёкся нашей историей и стал волонтёром - начал ухаживать за захоронениями советских воинов.
После 24.02 он поддержал спецоперацию, о чём неоднократно заявлял в своём блоге и соцсетях. За это польские силовики угрожали завести на него уголовное дело и Марцину пришлось срочно уехать. Кстати, после отъезда уголовку всё-таки завели.
Теперь он живёт в России и продолжает записывать видео и общаться с аудиторией. Например, рассказывает о том, что польские власти и СМИ постоянно говорят о дефиците продуктов в РФ. Якобы, на полках нет ни сахара, ни хлеба, и вообще всё печально.
Чтобы доказать обратное, Марцин прогулялся в ближайший магазин и снял очередной сюжет.
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АНТИФИШКИ
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Если хавают, что страна, отправляющая сахар на экспорт, внутри его не имеет.
Это из серии Мыкола считает, что его нечищенный унитаз предел мечтаний всего человечества.
Им и в голову не приходит, что украинцы ездили на заработки в Россию, а не наоборот.
Oни врут про нас мы врём про них.
Народ верит!
Похоже, что нет.
Иначе бы не сравнивал портвейн с вином.
Ну да ладно.
Не знаю где этот свидомый опять рейтинга накачал, но надоел он.
Страшно, что в этот бред кто-то верит. Какая пустота должна быть в голове, чтобы тупо верить западной максмиально лживой пропаганде...