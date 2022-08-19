«Вот так Россия живёт под санкциями»: мигрант из Польши ходит по российским магазинам и удивляется обилию продуктов

Марцин Миколаек - вынужденный мигрант из Польши. Живя на родине он выучил русский, увлёкся нашей историей и стал волонтёром - начал ухаживать за захоронениями советских воинов.

После 24.02 он поддержал спецоперацию, о чём неоднократно заявлял в своём блоге и соцсетях. За это польские силовики угрожали завести на него уголовное дело и Марцину пришлось срочно уехать. Кстати, после отъезда уголовку всё-таки завели.

Теперь он живёт в России и продолжает записывать видео и общаться с аудиторией. Например, рассказывает о том, что польские власти и СМИ постоянно говорят о дефиците продуктов в РФ. Якобы, на полках нет ни сахара, ни хлеба, и вообще всё печально.

Чтобы доказать обратное, Марцин прогулялся в ближайший магазин и снял очередной сюжет.