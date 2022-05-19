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Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам

Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам

Автор:
19 мая 2022 08:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брежнева   Польша   Россия   беженцы   интересное   помощь   фото   
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Вера Брежнева оказалась в списках украинских артистов, которых теперь российская публика видеть не желает. Теперь певица занялась благотворительностью в Польше и рассказывает об этом в своём микроблоге. По словам певицы, ей приходится выполнять много тяжёлой работы. Конечно же, в своём блоге Брежнева показывает свою работу!

Куда же без этого? Как иначе люди узнают, что Брежнева работает не покладая рук, помогая беженцам. Вера облачилась в рабочую форму, практически перестала наносить макияж и почти все время уделяет поддержке соотечественников.

Экс-солистка «ВИАГры» удивила подписчиков, показав часть своей работы. Вера Брежнева ездит на погрузчике, использует подъёмники и прикладывает все силы, чтобы помочь беженцам.

Блондинка и сама удивлена, как сильно изменился распорядок дня. «Мое утро сегодня началось с роклы (гидравлической тележки», — отмечает Вера Брежнева


Однако не все подписчики поддерживают Брежневу. Многие уверены, что это показуха и просто реклама центра помощи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Брежнева   Польша   Россия   беженцы   интересное   помощь   фото   
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36  комментариев
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955
GROMOZEKA 3 часа назад
Так отправьте ее на передовую, пусть всушники перед смертью хоть брежневу попялят
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−11
com 8 минут назад
Alex - я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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1k
Sergius SPb 21 минуту назад
Все вернулось на круги своя, снова укры в услужении у пшеков.
Вот хочешь людей вытянуть из рабства,а они туда снова влезают.
Чудеса.
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20k
BiZ Полчаса назад
пиарасты ьуевы
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1k
Алексей Полчаса назад
Бл , авторы, сколько уже можно эту муйню постить?? Всем насрать на этих звездей или заездов, через полгода опять будут в России по корпоративам бабло стричь. Вон Урганта, как только не куесосили и ничего, опять возвращается на 1.
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20
ale-luzyanin 38 минут назад
Нелепая фотосессия
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
И удостоверение на право управления погрузчиком у неё тоже есть?

Или она "ездит" на нём пока никто не видит?
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2k
perekrestok 44 минуты назад
Артистка! Играет очередную роль. Аплодисментов не дождется. Скоро поймет суть поговорки "Рад бы в рай, но грехи не пускают!". Пусть сначала грехи свои искупит.
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3k
Vlamir 46 минут назад
Зато она знает ПАРОЛЬ и видит ОРИЕНТИР!
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4k
Serj81 49 минут назад
Зачем она кругами груз катает?
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40
kuzi1974 51 минуту назад
Вот так ,Пиз дёж !
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0
Desdichado 53 минуты назад
А чё? Нормальная работа.
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9k
Ivan 53 минуты назад
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0
fffaf322 Ivan 3 минуты назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения...

сосни х-уйца у путлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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−11
com Час назад
РУССО ХУ-ЯСОСО ФЮРА ФАШИСТО ПУТЛЕРИЗМО !

ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ ВООРУЖИЛА УКРАИНУ РАКЕТМИ Brimstone !

ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .

ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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1k
Linusya Час назад
молодец, помогает беженцам-мирному населению, от куда бы они не были
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687
Andrew Час назад
вау... ей рохлю доверили...
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6
Sergei Час назад
На трассу пусть топает, дальнобои больше заплатят.
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−11
com Sergei Час назад
соси пую х-ую . гниль подзалупная
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0
fffaf322 Alex 5 минут назад
я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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0
fffaf322 anatolis 5 минут назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения...

сосни х-уйца у путлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
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11k
paranoid Час назад
Вот бомбит у некоторых. Девка как может оказывает гуманитарную помощь беженцам. Какая нахер разница откуда. Эти люди не политики и не солдаты.
Показуха? Вполне возможно и вероятно, но этой показухой она может помочь больше чем реальной работой.
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0
fffaf322 paranoid 4 минуты назад
пи-деры это фюры путлерца. мать их всех в гробу ё-б ...
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23k
Михаил Сметанкин Час назад
Брежнева работает на складе грузчиком. Типичный комментатор фишек:
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3k
Frank Borman 2 часа назад
Внести в черный список. Пусть эта Галушка зарабатывает свои гроши в Европе, а не в России.
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13k
K7OO 2 часа назад
Странно, что она опять Галушкой не стала. Ждет, когда декоммунизируют?
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