Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам

Вера Брежнева оказалась в списках украинских артистов, которых теперь российская публика видеть не желает. Теперь певица занялась благотворительностью в Польше и рассказывает об этом в своём микроблоге. По словам певицы, ей приходится выполнять много тяжёлой работы. Конечно же, в своём блоге Брежнева показывает свою работу!
Куда же без этого? Как иначе люди узнают, что Брежнева работает не покладая рук, помогая беженцам. Вера облачилась в рабочую форму, практически перестала наносить макияж и почти все время уделяет поддержке соотечественников.
Экс-солистка «ВИАГры» удивила подписчиков, показав часть своей работы. Вера Брежнева ездит на погрузчике, использует подъёмники и прикладывает все силы, чтобы помочь беженцам.
Блондинка и сама удивлена, как сильно изменился распорядок дня. «Мое утро сегодня началось с роклы (гидравлической тележки», — отмечает Вера Брежнева
Однако не все подписчики поддерживают Брежневу. Многие уверены, что это показуха и просто реклама центра помощи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот хочешь людей вытянуть из рабства,а они туда снова влезают.
Чудеса.
Или она "ездит" на нём пока никто не видит?
сосни х-уйца у путлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
ВЕЛИКАЯ БРИТАНИЯ ВООРУЖИЛА УКРАИНУ РАКЕТМИ Brimstone !
ВАША МАМИНА ПИЗ-ДА НАТЯГИВАЕТСЯ НА МОРДУ .
ПУЙЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х-УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
сосни х-уйца у путлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
Показуха? Вполне возможно и вероятно, но этой показухой она может помочь больше чем реальной работой.