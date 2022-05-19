Вера Брежнева разгружает фуры в польском центре помощи беженцам

Вера Брежнева оказалась в списках украинских артистов, которых теперь российская публика видеть не желает. Теперь певица занялась благотворительностью в Польше и рассказывает об этом в своём микроблоге. По словам певицы, ей приходится выполнять много тяжёлой работы. Конечно же, в своём блоге Брежнева показывает свою работу!