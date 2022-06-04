Брежнева больше не вернется в Россию

Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется, — рассказала Драпеко

В конце февраля Брежнева, как и ряд других украинских артистов, резко высказалась о спецоперации и в марте демонстративно покинула Россию. Правда, перед этим Вера лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов и гастролей.

А в мае стало известно, что весенние и летние гастроли звезды в Турции также не состоятся. Организаторы заявили, что в мире слишком сложная ситуация и не время для развлечений.