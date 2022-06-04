Брежнева больше не вернется в Россию

PR-менеджер певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко подтвердила информацию о том, что опальная звезда больше не будет выступать в России. Природа очищается, господа!
Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется, — рассказала Драпеко
В конце февраля Брежнева, как и ряд других украинских артистов, резко высказалась о спецоперации и в марте демонстративно покинула Россию. Правда, перед этим Вера лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов и гастролей.
А в мае стало известно, что весенние и летние гастроли звезды в Турции также не состоятся. Организаторы заявили, что в мире слишком сложная ситуация и не время для развлечений.
Сейчас же Брежнева живет в Италии вместе с мужем — композитором Константином Меладзе — и младшей дочерью Сарой. При этом большую часть времени она проводит в Польше, работая на складе.
"Мы радуемся качественному скотчу и когда находится коробка целая нужного размера, когда не теряется маркер, когда коробка укомплектовывается в ровную линию - чтобы при транспортировке не двигалось содержимое и доехало в целости/сохранности, радуемся количеству разобранных и собранных палет, радуемся, когда встречаемся каждое утро. Радуемся, когда вместе работаем над одним важным делом и когда обедаем вместе - тоже радуемся", - делится бывшая солистка группы «ВИА Гра» впечатлениями со своими подписчиками.
При этом еще в марте она была готова приехать в Россию и, несмотря на свою позицию, выступить на закрытых вечеринках всего за 5 млн рублей. Но судя по всему, спроса на ее творчество больше нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»
- "Неприлично громко любить Родину!": Аскеров рассказал о своём бегстве из России
- "Человеку с одной песней про плот?": в Госдуме ответили на инициативу Юрия Лозы переписать гимн России
- "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу
- Сергей Никоненко назвал Чулпан Хаматову дурой и проституткой
На работу ездит на велосипеде.
Канешна верим!
Клоун зеля превратил страну в одну большую площадку для снятия говносериалов.
Сплошное враньё, понты и вымогание бабла. Тьфубля!!!
========================
Что то смытно вспомнилось - так это тот грузин!!!
Про это куча анекдотов....мол замучились уже выпроваживать..а она все обратно в дверь щемится)
"бесполезный" применительно к мусору - усилительная конструкция языка. типа как "сраное говно"
Вообще прикольно - мы столько алкашни на эстраде "потеряли" - аж жуть
1. О вкусах не спорят, (понятно почему?)
2. Есть куча прилагательных, начиная от: смазливая, миленькая,хорошенькая.... интересная....КРАСИВАЯ... Что Слава не так сказал? Красавица?... Ну не уродина уж точно..
пс. Что такое синюшки, сам придумал?