FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5958 постов • 732 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Брежнева больше не вернется в Россию

Брежнева больше не вернется в Россию

Автор:
04 июня 2022 15:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Польша   Россия   вера брежнева   звезда   певица   шоу бизнес   
1678
2
1

PR-менеджер певицы Веры Брежневой Анастасия Драпеко подтвердила информацию о том, что опальная звезда больше не будет выступать в России. Природа очищается, господа!

Нет, не работаю [с Верой Брежневой]. Брежневой больше нет [в России], она сюда не вернется, — рассказала Драпеко

В конце февраля Брежнева, как и ряд других украинских артистов, резко высказалась о спецоперации и в марте демонстративно покинула Россию. Правда, перед этим Вера лишилась рекламных контрактов, гонораров, корпоративов и гастролей.


А в мае стало известно, что весенние и летние гастроли звезды в Турции также не состоятся. Организаторы заявили, что в мире слишком сложная ситуация и не время для развлечений.


Сейчас же Брежнева живет в Италии вместе с мужем — композитором Константином Меладзе — и младшей дочерью Сарой. При этом большую часть времени она проводит в Польше, работая на складе.


"Мы радуемся качественному скотчу и когда находится коробка целая нужного размера, когда не теряется маркер, когда коробка укомплектовывается в ровную линию - чтобы при транспортировке не двигалось содержимое и доехало в целости/сохранности, радуемся количеству разобранных и собранных палет, радуемся, когда встречаемся каждое утро. Радуемся, когда вместе работаем над одним важным делом и когда обедаем вместе - тоже радуемся", - делится бывшая солистка группы «ВИА Гра» впечатлениями со своими подписчиками.


При этом еще в марте она была готова приехать в Россию и, несмотря на свою позицию, выступить на закрытых вечеринках всего за 5 млн рублей. Но судя по всему, спроса на ее творчество больше нет.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Польша   Россия   вера брежнева   звезда   певица   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
РАДОСТЬ-ТО КАКАЯ!!!!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Опаньки 56 секунд назад
это зрада или перемога ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sssss3 3 минуты назад
Ужасающая утрата, население в шоке, флаги приспущены, траур вселенского масштаба.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 5 минут назад
Как-то пофиг. Одними поющими трусами меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serhio Konyakoff 6 минут назад
Ребята,если честно уже надоело читать за всех этих уехавших уродцев! Да все у них хорошо! И за бугром у них практически у всех недвижимость и счета в банках тоже имеются.Вы думаете они без концертов в России сдохнут? Да ни хрена!Конечно это очень хороший источник доходов,но это ведь не все! Гораздо обиднее то,что они спокойно будут получать денежки от авторских прав ( и композиторы,и продюсеры,и певцы и певички ротом).И бизнес у них у многих есть в России.И недвижимость,которую можно без проблем продать,а деньги вывести.Законных оснований, разрешающих конфискацию у таких "патриотов" нет.И их не будет.Вот и вся справедливость! Если только не начать делать так,как поступил "цивилизованный Запад" и в наглую не отжимать все у этих проституток!Но это вряд ли. Сильно мягкая у нас власть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
149
Aleks 14 минут назад
Тетке сам бог велел работать на складе грузчицей, но она его не послушала и пошла таки петь. Но время расставило все по местам.И это еще повезло, многим пришлось идти на панель, будем скакать еще? А то прямо все такие попрыгунчики резвые и голосистые. Вот конфликт затянется, будут еле ноги волочить от недостатка калорий, не до прыжков будет. Может головой думать начнут наконец то, зайцы попрыгайцы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
933
svarog19692007 14 минут назад
Ну уехала , и "меладзе" с ней , пусть там спокойно живет , зачем о ней СТОЛЬКО говорить то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
гоша гога 16 минут назад
Ну-ну посмотрим. Она думаешь что гастролируя по Западным странам сильно заработает. Да нет конечно столько сколько они гниды в России зарабатывали они нигде и трети этих денег не заработают. Так что пройдет время эта шалава посчитает свои заработки и попробует снова обратно пролезть как тварь ползучая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гремлин 24 минуты назад
Живёт пязда в Италии, работает в Польше.
На работу ездит на велосипеде.
Канешна верим!
Клоун зеля превратил страну в одну большую площадку для снятия говносериалов.
Сплошное враньё, понты и вымогание бабла. Тьфубля!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
albedo Полчаса назад
вместе с мужем композитором Константином Меладзе
========================
Что то смытно вспомнилось - так это тот грузин!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Unics Полчаса назад
Скатертью дорога, невелика потеря..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 37 минут назад
Она что..каждую неделю будет это говорить....и смотреть на реакцию россиян..будут ли они в печали...
Про это куча анекдотов....мол замучились уже выпроваживать..а она все обратно в дверь щемится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
623
Gamak 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрьевич 42 минуты назад
Шелуха и бесполезный мусор сам отлетает. Это не может не радовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Jb 44 минуты назад
На жизнь,это некак неповлеяет.... Скатертью дорога ей!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 44 минуты назад
...шопотом..а хто это ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
albedo 47 минут назад
Теперь будет бухать ВНЕ России.
Вообще прикольно - мы столько алкашни на эстраде "потеряли" - аж жуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
cl1 51 минуту назад
Собаки - ФАС!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Поручик 51 минуту назад
Какая потеря!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 52 минуты назад
...дорожная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 52 минуты назад
Красивая баба. Очень красивая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46053



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королевы красоты из Крыма
Что ты такое? Россияне ужаснулись внешности королевы красоты из Крыма
40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы
40 удивительных, а местами и жутковатых чудес из мира природы
События на Украине 3- 4 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 3- 4 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Сбежавший в Израиль Шевчук назвал покинувших Россию звёзд интеллигенцией
Сбежавший в Израиль Шевчук назвал покинувших Россию звёзд интеллигенцией
Детские гифки
Детские гифки
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#интересное#Разное#фотографии#Жизнь#дтп#gif#кино
#Юмор#интересно#подборка#картинки#забавно#СССР#автомобили#Ynews#аварии#милота
#люди#животные#история#в мире#Приколы#шоу бизнес#девушки#Россия#знаменитости#новости
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью» Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью» "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу "Неприлично громко любить Родину!": Аскеров рассказал о своём бегстве из России "Неприлично громко любить Родину!": Аскеров рассказал о своём бегстве из России Певица Ани Лорак показала свое настоящее лицо Певица Ани Лорак показала свое настоящее лицо "Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении "Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении

На что жалуетесь?

Вернуться