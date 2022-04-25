Не только еда: чем обусловлено такое трепетное отношение россиян к хлебу?

Одна из распространённых причин, в связи с которой многие россияне не могут придерживаться диеты, это необходимость ограничения мучного. А то и полное исключение выпечки из рациона. Но как же так? Ведь хлеб – всему голова, и без него нельзя!
Обрабатывать и употреблять в пищу зёрна люди начали ещё в глубокой древности. Мука, получаемая в результате перетирания между примитивными жерновами, шла на каши и похлебки. А потом, видимо из-за случайно подсохшей на камне очага капли, кому-то в голову пришла идея выпечки.
В разных странах есть свои устоявшиеся традиции и правила, относящиеся к употреблению хлеба. Но у нас этот продукт носит без преувеличения сакральный смысл. Караваем на Руси встречали гостей и благословляли молодожёнов, желая им сытой и богатой жизни. Квашню во времена язычества ставили с заговорами, а потом – с молитвой. Считалось, что с плохим настроением, во время болезни выпечкой хлеба не стоило заниматься: он, подобно одушевлённому существу, способен улавливать настроение, напитываться негативом, не выходить таким как надо.
Перед подачей на стол буханку обязательно осеняли крестным знамением, а класть её на столешницу было нельзя, только на чистую скатерть или рушник. Детей с младых ногтей приучали бережно и даже трепетно относиться к хлебу: не играть, не бросать надкусанный ломоть, не хватать следующий кусок, пока не съеден предыдущий.
Касаемо максимальных показателей потребления хлеба в мире точной информации нет. Что странно. Но в Европе признанными фанатами считаются французы: средняя годовая норма потребления на человека составляет 67 кг. Тогда как, к примеру, скандинавы едят вдвое меньше.
У нас показатели колеблются от 80 до 130 кг, что в любом случае значительно превышает средние по миру. Потребление этого продукта напрямую связано с уровнем жизни: чем он ниже, тем больше хлеба едят люди. Что закономерно, ведь с ним даже простая и дешёвая еда будет более сытной.
Лидерами по потреблению в России признаны Северный Кавказ и Поволжье. Жители этих территорий потребляют порядка 100 кг хлеба в год. Это только покупного, не считая того, что пекут дома.
В большинстве стран мира хлеб – это отдельный самостоятельный продукт. Его используют для приготовления бутербродов, сэндвичей. В лепешки заворачивают начинку, на булочку намазывают масло, джем, паштет.
Бесспорно, всё это у нас тоже действует и работает. Но, пожалуй, только у нас заедают хлебом практически любое блюдо. Каша или макароны? Обязательно с хлебом. Остался недоеденный ломтик? Покрошить его в суп и доесть. Пельмени только так, это правильно, сытно, вкусно. Представители старшего поколения даже фрукты или сладости заедают кусочком хлеба.
По мнению экспертов, такие традиции остались от дореволюционных. На Руси всегда ели много хлеба в сочетании с жидкой пищей для улучшения переваривания. Плюс к этому, традиции русской кухни в принципе не особенно изменились за века: задача пищи была в насыщении и получении энергии, а не гастрономического удовольствия.
У основной массы населения не было постоянного доступа к фруктам, ягодам, рыбе. А употребление мяса приходилось ограничивать как в силу экономических причин, проще говоря, его дороговизны, так и необходимости соблюдать длинные православные посты.
А как вы относитесь к хлебу?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Общевойсковой паек
Наименование продуктов Кол-во на человека в сутки, г.
Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта... 350
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта........................... 400
Это самый обычный общевойсковой паек.
Но лучше мясо)