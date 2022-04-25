FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Еда 1472 поста • 558 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Не только еда: чем обусловлено такое трепетное отношение россиян к хлебу?

Не только еда: чем обусловлено такое трепетное отношение россиян к хлебу?

Автор:
25 апреля 2022 13:40
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Россия   история   калорийность   отношение   потребление   традиция   хлеб   
476
6

Одна из распространённых причин, в связи с которой многие россияне не могут придерживаться диеты, это необходимость ограничения мучного. А то и полное исключение выпечки из рациона. Но как же так? Ведь хлеб – всему голова, и без него нельзя!

Обрабатывать и употреблять в пищу зёрна люди начали ещё в глубокой древности. Мука, получаемая в результате перетирания между примитивными жерновами, шла на каши и похлебки. А потом, видимо из-за случайно подсохшей на камне очага капли, кому-то в голову пришла идея выпечки.


×
×

В разных странах есть свои устоявшиеся традиции и правила, относящиеся к употреблению хлеба. Но у нас этот продукт носит без преувеличения сакральный смысл. Караваем на Руси встречали гостей и благословляли молодожёнов, желая им сытой и богатой жизни. Квашню во времена язычества ставили с заговорами, а потом – с молитвой. Считалось, что с плохим настроением, во время болезни выпечкой хлеба не стоило заниматься: он, подобно одушевлённому существу, способен улавливать настроение, напитываться негативом, не выходить таким как надо.


Перед подачей на стол буханку обязательно осеняли крестным знамением, а класть её на столешницу было нельзя, только на чистую скатерть или рушник. Детей с младых ногтей приучали бережно и даже трепетно относиться к хлебу: не играть, не бросать надкусанный ломоть, не хватать следующий кусок, пока не съеден предыдущий.


Касаемо максимальных показателей потребления хлеба в мире точной информации нет. Что странно. Но в Европе признанными фанатами считаются французы: средняя годовая норма потребления на человека составляет 67 кг. Тогда как, к примеру, скандинавы едят вдвое меньше.

У нас показатели колеблются от 80 до 130 кг, что в любом случае значительно превышает средние по миру. Потребление этого продукта напрямую связано с уровнем жизни: чем он ниже, тем больше хлеба едят люди. Что закономерно, ведь с ним даже простая и дешёвая еда будет более сытной.

Лидерами по потреблению в России признаны Северный Кавказ и Поволжье. Жители этих территорий потребляют порядка 100 кг хлеба в год. Это только покупного, не считая того, что пекут дома.


В большинстве стран мира хлеб – это отдельный самостоятельный продукт. Его используют для приготовления бутербродов, сэндвичей. В лепешки  заворачивают начинку, на булочку намазывают масло, джем, паштет.

Бесспорно, всё это у нас тоже действует и работает. Но, пожалуй, только у нас заедают хлебом практически любое блюдо. Каша или макароны? Обязательно с хлебом. Остался недоеденный ломтик? Покрошить его в суп и доесть. Пельмени только так, это правильно, сытно, вкусно. Представители старшего поколения даже фрукты или сладости заедают кусочком хлеба.


По мнению экспертов, такие традиции остались от дореволюционных. На Руси всегда ели много хлеба в сочетании с жидкой пищей для улучшения переваривания. Плюс к этому, традиции русской кухни в принципе не особенно изменились за века: задача пищи была в насыщении и получении энергии, а не гастрономического удовольствия.

У основной массы населения не было постоянного доступа к фруктам, ягодам, рыбе. А употребление мяса приходилось ограничивать как в силу экономических причин, проще говоря, его дороговизны, так и необходимости соблюдать длинные православные посты.

А как вы относитесь к хлебу?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Россия   история   калорийность   отношение   потребление   традиция   хлеб   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
А.Берестенко 2 часа назад
Норма №1

Общевойсковой паек

Наименование продуктов Кол-во на человека в сутки, г.
Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта... 350
Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта........................... 400

Это самый обычный общевойсковой паек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vasja 6 минут назад
Свежий чёрный хлеб(круглый), корочку натереть чесноком намазать маслом на масло ещё чеснока добавить посолить мммм,. Самый вкусный бутерброд из детства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василенко Татьяна 8 минут назад
Когда мне было лет 8, мы с мамой ездили на каникулах в Ленинград и останавливались у бог весть какой дальней родственницы. Она была блокадница. Я на всю жизнь запомнила ее привычку (она это делала просто на автомате): после того как порежет хлеб к столу, крошки сметает в руку - и в рот. На меня это произвело такое впечатление, что всю жизнь ни себе, ни дочери, ни теперь уже внукам не позволяю выбрасывать ни кусочка! Если остается лишний (после праздника, например) - делаю сухарики. Или панировочную смесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Troll 8 минут назад
Два года назад отказался от его употребления, здоровье сильно улучшилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Час назад
скиньте фото изврасченцев, которые макарохи и пелимени с хлебом кушают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Serg2001 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Василич Час назад
Я предпочитаю много мяса, к хлебу тоже нормально отношусь.
Но лучше мясо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Не ем хлеб в качестве дополнения к основной еде. Могу сделать бутерброд, как перекус. Никакого трепета перед хлебом не испытываю. Пропавший хлеб выкидываю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31675



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
«Верка Сердючка» планирует прогуляться у Кремля
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
Почему китайцы и корейцы не любят японцев, а весь остальной мир ими восхищается?
События на Украине 24- 25 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 24- 25 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Чайные церемонии
Чайные церемонии
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
А по приходу домой слушаем сказочку " Протри поросёнка

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#Россия#прикол#Приколы#позитив#Китай#добро#Разное#фильм
#фото#люди#факты#в мире#мир#СССР#новости#кино#подборка#Украина
#Юмор#картинки#фотографии#страна#животные#Ватермарк#Жизнь#США#работа#Япония
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов Как пировали монаршие особы и их приближенные в прошлом веке? Как пировали монаршие особы и их приближенные в прошлом веке? Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок Вспомни вкус Родины или Пепси, прощай, гуд бай Кока-Кола: ТОП-10 отечественных газировок От сохи и не только: фото крестьян из разных уголков Российской империи От сохи и не только: фото крестьян из разных уголков Российской империи Евдоким Давыдов, сумевший поразить самого Наполеона Евдоким Давыдов, сумевший поразить самого Наполеона С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться