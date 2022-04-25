Не только еда: чем обусловлено такое трепетное отношение россиян к хлебу?

Касаемо максимальных показателей потребления хлеба в мире точной информации нет. Что странно. Но в Европе признанными фанатами считаются французы: средняя годовая норма потребления на человека составляет 67 кг. Тогда как, к примеру, скандинавы едят вдвое меньше.

У нас показатели колеблются от 80 до 130 кг, что в любом случае значительно превышает средние по миру. Потребление этого продукта напрямую связано с уровнем жизни: чем он ниже, тем больше хлеба едят люди. Что закономерно, ведь с ним даже простая и дешёвая еда будет более сытной.

Лидерами по потреблению в России признаны Северный Кавказ и Поволжье. Жители этих территорий потребляют порядка 100 кг хлеба в год. Это только покупного, не считая того, что пекут дома.