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Оскорбленные поляки рисуют мемы в ответ на разрешение правительства собирать в лесах хворост

Оскорбленные поляки рисуют мемы в ответ на разрешение правительства собирать в лесах хворост

Автор:
07 июня 2022 21:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   дефицит   разрешение   сбор   топливо   уголь   хворост   
1969
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Разрешение собирать за деньги хворост в качестве компенсации за подорожание угля и газа – это теперь целая польская государственная программа под название Chrust+ («Хворост+»). Оскорбленные гордые поляки уже несколько дней кипят и рисуют хворост-мемы про свою жизнь.

Польские власти нашли решение для борьбы с инфляцией и ростом цен на энергоносители, призвав граждан за символическую плату собирать на собственные нужды хворост в лесу. Теоретически, пишет Wirtualna Polskа, - такая возможность давно существовала, но раньше не была актуальна и поэтому большинство граждан узнало о ней впервые.

Польские СМИ незамедлительно связали информацию о сборе хвороста с дорожающими энергоносителями и разнесли печальную новость о грядущих переменах, что называется "на хвосте".

Напомним, Варшава запретила импорт российского угля в апреле.

В результате, компания "Государственные леса Польши" вынуждена была оправдываться перед населением, однако вместо скучного корпоративного заявления чиновники разместили в Twitter смешной мем и следующий пост: «Да, в лесу можно собирать хворост и даже ветки и стволы. И, что, возможно, для наших подписчиков может стать сюрпризом — за это леснику придётся заплатить небольшую сумму. А сейчас самая лучшая часть: так было на протяжении десятилетий. На этом всё — хороших выходных».

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К тому же, по просьбе министра климата Польши Анны Москвы "Государственные леса Польши" подготовили соответствующие инструкции по сбору древесины. Она должна быть самого низкого качества, собираемые ветки не могут быть толще семи сантиметров.

Процесс будет проходить с согласия лесника и под его контролем: лесник сначала покажет место для сбора, после он сделает соответствующие замеры и только тогда можно смело вывозить древесину из леса...предварительно заплатив за собранное. За 0,25 куб. м придётся отдать леснику от семи до 30 злотых (от 100 до 430 рублей).

Отмечается, что за самостоятельный сбор могут наказать штрафом.

«Таким образом Государственные леса стараются противодействовать инфляционным тенденциям и росту цен на энергоносители», — говорится в заявлении.

Тем временем, раздосадованные поляки начали постить шутки и мемы:

«Сегодня - о том, как сделать напольное отопление из хвороста» :


«Каждому пенсионеру ежемесячно будут доставлять по 6 палок»:

Польша, 2022 год от Р.Х»:

«Хворост (Словарь):

1. Сухие палки

2. Печенье

3. Люксовое топливо в Польше, 20-е годы, ХХI века»:

В своих мемах жители Польши добрались даже до Героя Советского Союза Юрия Гагарина, сообщает телеграм-канал "Пул №3. Вместо того, чтобы осваивать космос, поляки вынуждены собирать сухолом, следует из содержания мема:

В соцсетях новость о сборе хвороста вызвала вал шуток:

Гидом в туристических маршрутах будет Иван Сусанин?

* * *

И назвать проект по сбору валежника «Лесоповал». И наших чиновников полякам в помощь на этот лесоповал.

В общем, энергозависимым недружественным странам можно сочувствовать, но не хочется. Пусть тренируются собирать хворост, крапиву, щавель, подорожник, одуванчик и прочий подножный корм.

Польша начинает, остальной Европе приготовиться...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Польша   дефицит   разрешение   сбор   топливо   уголь   хворост   
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
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3k
Сергей Лаврушкин Минуту назад
Россию догоняют !!
наши власти уже давно такие великодушные, что своей милостью разрешили гражданам
собирать валежник.
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8
Олег Сергеевич 13 минут назад
Мой двоюродный брат из Польши, очень умный кстати, сказал - этот мир сошёл с ума. А главным сумасшедшим теперь стала Польша. Но я верю,что всё это закончится когда нибудь, ведь умных людей больше. И добавил потом.....Ukrainiec Polakowi [мат]rat
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5k
SR Полчаса назад
Ради прикола, почитайте наши законы о сборе хвороста.
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5k
Shtoppi Час назад
Хворост это только начало. На подходе сбор грибов и ягод, а потом и свои огороды запретят)))
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60k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
каких то 4 года назад так же смеялись над нами что россиянам разрешили собирать валежник
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55k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
а кизяки пока еще не разрешили собирать?
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91
Александер 2 часа назад
Ну, вот, есть же хорошие новости...
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