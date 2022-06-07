Оскорбленные поляки рисуют мемы в ответ на разрешение правительства собирать в лесах хворост

Польские власти нашли решение для борьбы с инфляцией и ростом цен на энергоносители, призвав граждан за символическую плату собирать на собственные нужды хворост в лесу. Теоретически, пишет Wirtualna Polskа, - такая возможность давно существовала, но раньше не была актуальна и поэтому большинство граждан узнало о ней впервые.

Польские СМИ незамедлительно связали информацию о сборе хвороста с дорожающими энергоносителями и разнесли печальную новость о грядущих переменах, что называется "на хвосте".

Напомним, Варшава запретила импорт российского угля в апреле.

В результате, компания "Государственные леса Польши" вынуждена была оправдываться перед населением, однако вместо скучного корпоративного заявления чиновники разместили в Twitter смешной мем и следующий пост: «Да, в лесу можно собирать хворост и даже ветки и стволы. И, что, возможно, для наших подписчиков может стать сюрпризом — за это леснику придётся заплатить небольшую сумму. А сейчас самая лучшая часть: так было на протяжении десятилетий. На этом всё — хороших выходных».