"Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу

Три года назад Брежнева в интервью Вячеславу Манучарову рассказала, что никогда не была украинской певицей:

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру», — откровенничала она.

Теперь Брежнева уехала из России и в Польшу, где занялась благотворительностью. Судя по фото в соцсетях, певица собирает гуманитарную помощь.