"Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу

Следующая знаменитость, уехавшая из России - это Вера Брежнева. Певица отправилась в Польшу и занялась там благотворительной деятельностью. А ведь несколько лет назад Брежнева заявляла, что не считает себя украинской певицей.
Три года назад Брежнева в интервью Вячеславу Манучарову рассказала, что никогда не была украинской певицей:
«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру», — откровенничала она.
Теперь Брежнева уехала из России и в Польшу, где занялась благотворительностью. Судя по фото в соцсетях, певица собирает гуманитарную помощь.
В сети на Брежневу поклонники вывалили тонну хейта. Многие порадовались, что Брежнева покинула страну и посоветовали ей уже не возвращаться.
«Наконец эта бездарная певица исчезла из России! Надеемся, мы ее больше не увидим!»
«А зачем она сбежала, от кого?»
«Какая она лживая и продажная! Скатертью дорожка!»
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина тоже высказалась о знаменитостях, которые уезжают из России и бросают необдуманные фразы.
«У любой публичной личности есть огромная аудитория поклонников и последователей, для которых любое слово или поступок кумира является фактически догмой. А уж когда публичное лицо удостоено госнаграды или почетного звания, это предполагает дополнительную ответственность. Недопустимы ни необдуманные поступки, ни высказывания», — передавал слова Стенякиной портал News.ru.
Источник:
АНТИФИШКИ
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