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"Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу

"Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу (2 фото)

Автор:
22 марта 2022 09:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брежнева   Польша   Россия   европа   интересное   уехала из России   фото   шоу бизнес   
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Следующая знаменитость, уехавшая из России - это Вера Брежнева. Певица отправилась в Польшу и занялась там благотворительной деятельностью. А ведь несколько лет назад Брежнева заявляла, что не считает себя украинской певицей.

Три года назад Брежнева в интервью Вячеславу Манучарову рассказала, что никогда не была украинской певицей:

«Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала таковой. Более того, когда я пришла в «ВИА Гру», мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Еще 16 лет назад я начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру», — откровенничала она.

Теперь Брежнева уехала из России и в Польшу, где занялась благотворительностью. Судя по фото в соцсетях, певица собирает гуманитарную помощь.

В сети на Брежневу поклонники вывалили тонну хейта. Многие порадовались, что Брежнева покинула страну и посоветовали ей уже не возвращаться.

«Наконец эта бездарная певица исчезла из России! Надеемся, мы ее больше не увидим!»

«А зачем она сбежала, от кого?»

«Какая она лживая и продажная! Скатертью дорожка!»

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина тоже высказалась о знаменитостях, которые уезжают из России и бросают необдуманные фразы.

«У любой публичной личности есть огромная аудитория поклонников и последователей, для которых любое слово или поступок кумира является фактически догмой. А уж когда публичное лицо удостоено госнаграды или почетного звания, это предполагает дополнительную ответственность. Недопустимы ни необдуманные поступки, ни высказывания», — передавал слова Стенякиной портал News.ru.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Брежнева   Польша   Россия   европа   интересное   уехала из России   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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27k
Батончик Час назад
Смешно будет когда гейропские варвары у них начнут деньги и имущество отбирать как у олигархов.
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6k
Думай о хорошем! 13 минут назад
смутные времена настают. недолго до выездных виз осталось
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675
Павел Полчаса назад
Конечно печально, что на проблемы Донбасса ей было пофиг, но если честно, она убежала что-то полезное делать в отличие от других и вроде как без агрессии. У меня к ней негатива нет. Баба все таки.
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475
Мурчелло Полчаса назад
Глюкоза пока молчит?Они вроде подружки с лошадью.
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10k
☾ Атеист ☽ 37 минут назад
Бабки закончатся и все эти уехавшие вернутся или почти все. Лишь бы всю эту шелупонь не пускали обратно. Съе**лись, ну так пусть там и живут, работают.
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475
Мурчелло 39 минут назад
Бл.я,куда написать,куда позвонить,кому лайк поставить,чтобы приняли закон не возвращении этих ушлепков.Было бы не плохо дать под сраку,тем кто упирается и продолжает здесь срать.
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1k
Иван 44 минуты назад
А можно на работу не ходить, а то не да б-г не так поймут?
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10k
Андрей А 47 минут назад
Полгода не пройдет и все это элитное гов.но потечет назад
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12k
Александр 54 минуты назад
Останется галушке торговать своим вареником
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8k
krivsan 56 минут назад
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2k
azuver 59 минут назад
Да и хер на неё и ей подобным уезжанцам,Галкиным,Хаматывым и т.д,попутного ветра в горбатую спину.
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67k
Доктор Джонс Час назад
Галушка, она и в Польше Галушка...
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