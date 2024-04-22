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5 мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что могли заслужить право на победу Премии Дарвина

5 мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что могли заслужить право на победу Премии Дарвина

Автор:
22 апреля 2024 09:26
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   глупость   история   мужчины   премия дарвина   смерть   фото   
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Известные мужчины, закончившие свою жизнь из-за своей банальной глyпости, самоуверенности или самонадеянности.

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Молодой актёр Джон-Эрик Хексам являлся преуспевающей голливудской звездой 80-х. Он периодически получал главные роли, появлялся на обложках главных американских журналов, которые писали, что это восходящая молодая звезда кинематографа с безграничным будущем. Он также обладал завидным высоким ростом и мускулистым телосложением, что делало его любимцем среди женской аудитории.

12 октября 1984 года актёр снимался в сериале на киностудии 20th Century Studio, где в одной из сцен его герой должен был быть вооружён пистолетом .44 Magnum, поэтому в качестве реквизита ему предоставили исправный пистолет и холостые патроны.

Согласно книге Пола Коннелли «Fade to Black: Книга некрологов к фильмам»: "после нескольких часов отснятый материал не понравился режиссёру, поэтому вся команда была распущена на перерыв, чтобы дать возможность режиссёру и сценаристам придумать, как переснять некоторые неудачные сцены.

В этот момент Хексам ожидавший этапа пересъемок почувствовал скуку, и решил разбавить её, разрядив револьвер, оставив в ней один холостой патрон. Он крутанул барабан и, имитируя русскую рулетку, приставил peвoльвер к своей гoлoвe, а затем нажал на спусковой крючок, не подозревая об опасности."

Вы можете себе представить, что случилось дальше. Даже холостого патрона было достаточно, чтобы пpoбить череп с такого близкого расстояния из .44 Magnum. Актёру пытались оказать первую медицинскую помощь медики присутствующие на съемочной площадке и быстро отвезли в клинику, где за его жизнь несколько часов боролись лучшие хирурги.

Но через неделю его отключили от системы жизнеобеспечения.

Знаменитый австралийский натуралист и журналист Стив Ирвин прославился своими телешоу о дикой природе и животных, вроде «Охотник на крокодилов».

Конечно же он был по-настоящему хорошим парнем с большим сердцем. Он явно любил животных и посвятил свою жизнь их защите. Но это не отменяет того факта, что он часто пугал животных ради собственной выгоды и завораживающих кадров для телевидения. А ещё легкомысленно относился к реальному риску при взаимодействии с опасными животными.

То есть действовал довольно глупо.

Именно нечто подобное произошло, когда Стив Ирвин вместе со своим оператором нырнул с аквалангом, чтобы снять больших хвостоколов у Большого Барьерного рифа. Вскоре скат напал на Ирвина, ударив того ядовитым хвостом в ceрдцe и журналист умер.

Но что же заставило этого ската напасть на Ирвина? Многие рыбаки прекрасно знают, что заставить ската почувствовать угрозу легко — если подкрасться к нему сверху, сзади или загнать его в угол. Ирвин тоже это знал. Но, по словам оператора Ирвина, он сделал и то, и другое. Чтобы скат почувствовал угрозу и приподнял хвост для наиболее впечатляющих кадров.

Намеренно угрожая скату, Стив Ирвин расположился так, чтобы животное почувствовало угрозу. И поплатился за это жизнью.

Дэн Мэтьюс из PETA, после смерти журналиста выпустил следующее заявление:

«Неудивительно, что Стив Ирвин погиб, провоцируя опасное животное ради своего дешёвого "реалити-шоу". Всю свою карьеру он построил на том, что дразнил напуганных диких животных и демонстрировал их на камеру».

Актёр и кукольник Джим Хенсон, создавший знаменитого лягушонка Кермита и других кукол для «Улицы Сезам», которые развлекали миллионы дошкольников и их родителей по всему миру, закончил свою жизнь действительно безумным способом.

Считается, что он заразился редкой, опасной формой бактериальной пневмонии — стрептококком группы А, и принимал леденцы, чтобы облегчить боль. Но что самое безумное — он категорически отказывался ехать в больницу из-за своей принадлежности к «Свидетелям Иeгoвы», их организация находится под запретом в Российской Федерации. Он говорил, что его вера запрещает ему ложиться в больницу

«Я просто устал», — как сообщается, сказал он своей дочери Шерил. Вскоре стало очевидно, что Хенсону не становится лучше, а только хуже. Судя по всему, пневмония в организме напоминала актеру обычный грипп.

Только когда он начал кашлять кpoвью, его против воли семья в срочном порядке доставила в больницу. Но к тому времени было уже слишком поздно — его органы начали отказывать, а организм не реагировал на антибиотики.

Доктор Дэвид Гельмонт директор клиники, пытавшейся спасти актёра, заявил, что Джима Хенсона можно было бы спасти, если бы он прибыл в больницу всего на день или два раньше.

Клод Франсуа — это французский певец, который был очень популярен в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века.

Клод Франсуа прославился тем, что адаптировал американские и английские рок-н-ролльные хиты для французской публики, а когда диско-музыка стала популярной в семидесятые годы, он удачно адаптировался к новой волне.

11 марта 1978 года, после недолгого пребывания в Швейцарии, он вернулся в свою квартиру в Париже. Решив принять ванну, Франсуа заметил, что светильник на стене висит криво. Стоя в ванне, мокрыми руками он начал вправлять электрический светильник, чтобы починить его. Он начал поправлять электрический провод светильника и в этот момент его ударило током.

Вскоре тeло певца обнаружила его невеста, Кэтлин. Она вытащила Франсуа из ванны и вызвала скорую, но спасти певца не удалось.

На момент смерти ему было 39 лет.

Джон Кеннеди-младший, сын покойного президента США Джона Кеннеди, погиб в авиакатастрофе в 1999 году вместе со своей женой Кэролин Бессетт Кеннеди и и её сестрой Лорен Бессетт.

Но примечательно здесь то, что всё произошло из-за глyпости Джона Кеннеди-младшего. Именно он был пилотом частного самолёта PA-32 Saratoga, при этом не имея серьёзного опыта пилотирования. Оказалось, что на момент злополучного вылета, Кеннеди налетал только лишь 70 часов с инструктором, без опыта пилотирования в тёмное время суток и не был готов к тому, чтобы выполнить сложный перелёт ночью при плохой видимости самостоятельно. По итогу самолёт упал в Атлантический океан на огромной скорости.

Результаты исследований происшествия подтвердили тот факт, что если бы в критический момент автопилот в самолёте был включён, то не произошло бы никакой дезориентации в пространстве и всё было бы нормально. То есть во всей ситуации был виноват лишь пилот, который не имея достаточного опыта, решил отключить автопилот и взять полное управление самолётом на себя.


А знаете ли вы ещё какие-нибудь подобные случаи об известных людях? Делитесь своими сообщениями в комментариях.


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Метки: в мире   глупость   история   мужчины   премия дарвина   смерть   фото   
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9  комментариев
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20k
Bill 59 минут назад
Стив Джобс. Отказался лечить операбельную форму рака. Занимался самолечением: иглоукалывание, веганство, медитация.
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3k
WELL 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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809
Рома 48 минут назад
"Актёру пытались оказать первую медицинскую помощь медики присутствующие на съемочной площадке и быстро отвезли в клинику, где за его жизнь несколько часов боролись лучшие хирурги.

Но когда врачи узнали о подробностях происшествия , его отключили от системы жизнеобеспечения." - так правильнее.
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 49 минут назад
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5k
Горожанин 52 минуты назад
Стив Ирвин был реальным расторможенным инфантилом. Он своёго совсем маленького ещё ребенка на камеру рискованно близко подносил к опасным диким животным. Таких непосредственных дебилов на ТВ очень любят - отечественный Дом-2 наглядное тому подтверждение. Но это в целом такой модный либеральный запрос в силу общей инфантилизации общества - не будь умным, ответстенным, будь непосредственным, ярким, свободным идиотом.
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9k
Pravednik84 58 минут назад
Комментарий к фото
Джон Кеннеди-младший
Там всё чуточку сильно иначе, там резали весь их клан (включая лояльных его клану). Ставлю 80%, что он был мёртв задолго до вылета.
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140
Олеся Горожанин Полчаса назад
Комментарий к фото
А Пригожин умер потому что гранатой в самолёте игрался.
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1526 постов (1483 в горячем)

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