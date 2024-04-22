5 мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что могли заслужить право на победу Премии Дарвина

Известные мужчины, закончившие свою жизнь из-за своей банальной глyпости, самоуверенности или самонадеянности.
Молодой актёр Джон-Эрик Хексам являлся преуспевающей голливудской звездой 80-х. Он периодически получал главные роли, появлялся на обложках главных американских журналов, которые писали, что это восходящая молодая звезда кинематографа с безграничным будущем. Он также обладал завидным высоким ростом и мускулистым телосложением, что делало его любимцем среди женской аудитории.
12 октября 1984 года актёр снимался в сериале на киностудии 20th Century Studio, где в одной из сцен его герой должен был быть вооружён пистолетом .44 Magnum, поэтому в качестве реквизита ему предоставили исправный пистолет и холостые патроны.
Согласно книге Пола Коннелли «Fade to Black: Книга некрологов к фильмам»: "после нескольких часов отснятый материал не понравился режиссёру, поэтому вся команда была распущена на перерыв, чтобы дать возможность режиссёру и сценаристам придумать, как переснять некоторые неудачные сцены.
В этот момент Хексам ожидавший этапа пересъемок почувствовал скуку, и решил разбавить её, разрядив револьвер, оставив в ней один холостой патрон. Он крутанул барабан и, имитируя русскую рулетку, приставил peвoльвер к своей гoлoвe, а затем нажал на спусковой крючок, не подозревая об опасности."
Вы можете себе представить, что случилось дальше. Даже холостого патрона было достаточно, чтобы пpoбить череп с такого близкого расстояния из .44 Magnum. Актёру пытались оказать первую медицинскую помощь медики присутствующие на съемочной площадке и быстро отвезли в клинику, где за его жизнь несколько часов боролись лучшие хирурги.
Но через неделю его отключили от системы жизнеобеспечения.
Знаменитый австралийский натуралист и журналист Стив Ирвин прославился своими телешоу о дикой природе и животных, вроде «Охотник на крокодилов».
Конечно же он был по-настоящему хорошим парнем с большим сердцем. Он явно любил животных и посвятил свою жизнь их защите. Но это не отменяет того факта, что он часто пугал животных ради собственной выгоды и завораживающих кадров для телевидения. А ещё легкомысленно относился к реальному риску при взаимодействии с опасными животными.
То есть действовал довольно глупо.
Именно нечто подобное произошло, когда Стив Ирвин вместе со своим оператором нырнул с аквалангом, чтобы снять больших хвостоколов у Большого Барьерного рифа. Вскоре скат напал на Ирвина, ударив того ядовитым хвостом в ceрдцe и журналист умер.
Но что же заставило этого ската напасть на Ирвина? Многие рыбаки прекрасно знают, что заставить ската почувствовать угрозу легко — если подкрасться к нему сверху, сзади или загнать его в угол. Ирвин тоже это знал. Но, по словам оператора Ирвина, он сделал и то, и другое. Чтобы скат почувствовал угрозу и приподнял хвост для наиболее впечатляющих кадров.
Намеренно угрожая скату, Стив Ирвин расположился так, чтобы животное почувствовало угрозу. И поплатился за это жизнью.
Дэн Мэтьюс из PETA, после смерти журналиста выпустил следующее заявление:
«Неудивительно, что Стив Ирвин погиб, провоцируя опасное животное ради своего дешёвого "реалити-шоу". Всю свою карьеру он построил на том, что дразнил напуганных диких животных и демонстрировал их на камеру».
Актёр и кукольник Джим Хенсон, создавший знаменитого лягушонка Кермита и других кукол для «Улицы Сезам», которые развлекали миллионы дошкольников и их родителей по всему миру, закончил свою жизнь действительно безумным способом.
Считается, что он заразился редкой, опасной формой бактериальной пневмонии — стрептококком группы А, и принимал леденцы, чтобы облегчить боль. Но что самое безумное — он категорически отказывался ехать в больницу из-за своей принадлежности к «Свидетелям Иeгoвы», их организация находится под запретом в Российской Федерации. Он говорил, что его вера запрещает ему ложиться в больницу
«Я просто устал», — как сообщается, сказал он своей дочери Шерил. Вскоре стало очевидно, что Хенсону не становится лучше, а только хуже. Судя по всему, пневмония в организме напоминала актеру обычный грипп.
Только когда он начал кашлять кpoвью, его против воли семья в срочном порядке доставила в больницу. Но к тому времени было уже слишком поздно — его органы начали отказывать, а организм не реагировал на антибиотики.
Доктор Дэвид Гельмонт директор клиники, пытавшейся спасти актёра, заявил, что Джима Хенсона можно было бы спасти, если бы он прибыл в больницу всего на день или два раньше.
Клод Франсуа — это французский певец, который был очень популярен в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века.
Клод Франсуа прославился тем, что адаптировал американские и английские рок-н-ролльные хиты для французской публики, а когда диско-музыка стала популярной в семидесятые годы, он удачно адаптировался к новой волне.
11 марта 1978 года, после недолгого пребывания в Швейцарии, он вернулся в свою квартиру в Париже. Решив принять ванну, Франсуа заметил, что светильник на стене висит криво. Стоя в ванне, мокрыми руками он начал вправлять электрический светильник, чтобы починить его. Он начал поправлять электрический провод светильника и в этот момент его ударило током.
Вскоре тeло певца обнаружила его невеста, Кэтлин. Она вытащила Франсуа из ванны и вызвала скорую, но спасти певца не удалось.
На момент смерти ему было 39 лет.
Джон Кеннеди-младший, сын покойного президента США Джона Кеннеди, погиб в авиакатастрофе в 1999 году вместе со своей женой Кэролин Бессетт Кеннеди и и её сестрой Лорен Бессетт.
Но примечательно здесь то, что всё произошло из-за глyпости Джона Кеннеди-младшего. Именно он был пилотом частного самолёта PA-32 Saratoga, при этом не имея серьёзного опыта пилотирования. Оказалось, что на момент злополучного вылета, Кеннеди налетал только лишь 70 часов с инструктором, без опыта пилотирования в тёмное время суток и не был готов к тому, чтобы выполнить сложный перелёт ночью при плохой видимости самостоятельно. По итогу самолёт упал в Атлантический океан на огромной скорости.
Результаты исследований происшествия подтвердили тот факт, что если бы в критический момент автопилот в самолёте был включён, то не произошло бы никакой дезориентации в пространстве и всё было бы нормально. То есть во всей ситуации был виноват лишь пилот, который не имея достаточного опыта, решил отключить автопилот и взять полное управление самолётом на себя.
А знаете ли вы ещё какие-нибудь подобные случаи об известных людях? Делитесь своими сообщениями в комментариях.
Источник:
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Но когда врачи узнали о подробностях происшествия , его отключили от системы жизнеобеспечения." - так правильнее.
Там всё чуточку сильно иначе, там резали весь их клан (включая лояльных его клану). Ставлю 80%, что он был мёртв задолго до вылета.