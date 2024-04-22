5 мужчин, которые из-за глупости умерли так нелепо, что могли заслужить право на победу Премии Дарвина

Молодой актёр Джон-Эрик Хексам являлся преуспевающей голливудской звездой 80-х. Он периодически получал главные роли, появлялся на обложках главных американских журналов, которые писали, что это восходящая молодая звезда кинематографа с безграничным будущем. Он также обладал завидным высоким ростом и мускулистым телосложением, что делало его любимцем среди женской аудитории.

12 октября 1984 года актёр снимался в сериале на киностудии 20th Century Studio, где в одной из сцен его герой должен был быть вооружён пистолетом .44 Magnum, поэтому в качестве реквизита ему предоставили исправный пистолет и холостые патроны.

Согласно книге Пола Коннелли «Fade to Black: Книга некрологов к фильмам»: "после нескольких часов отснятый материал не понравился режиссёру, поэтому вся команда была распущена на перерыв, чтобы дать возможность режиссёру и сценаристам придумать, как переснять некоторые неудачные сцены.

В этот момент Хексам ожидавший этапа пересъемок почувствовал скуку, и решил разбавить её, разрядив револьвер, оставив в ней один холостой патрон. Он крутанул барабан и, имитируя русскую рулетку, приставил peвoльвер к своей гoлoвe, а затем нажал на спусковой крючок, не подозревая об опасности."

Вы можете себе представить, что случилось дальше. Даже холостого патрона было достаточно, чтобы пpoбить череп с такого близкого расстояния из .44 Magnum. Актёру пытались оказать первую медицинскую помощь медики присутствующие на съемочной площадке и быстро отвезли в клинику, где за его жизнь несколько часов боролись лучшие хирурги.

Но через неделю его отключили от системы жизнеобеспечения.