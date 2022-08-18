Всего $6 за день — зачем египтяне, задыхаясь, все же работают на каменоломнях

Известняк — ценная порода, которую можно вырезать из белых каменоломней в Египте. Там известняк используется весьма широко: от изготовления пластика и стекла до цементной плитки. В древности именно из белого известняка были сделаны великие пирамиды. Но выкапывать и резать блоки известняка — это долгая тяжелая работа, сопряженная с опасностью, ведь у рабочих высок риск пораниться. Они используют в работе машины с острыми лезвиями, но все, что у них есть для защиты, — это тканевая белая маска, которая немного защищает, но не от лезвий, конечно, а от палящего солнца и известняковой пыли.