Всего $6 за день — зачем египтяне, задыхаясь, все же работают на каменоломнях

Известняк используется во всем: от цемента и плитки до производства бумаги и пластика. Египтяне, которые копают призрачные белые горы, рискуют своими жизнями и конечностями, чтобы добыть его, при этом получая сущие крохи. Как именно они трудятся, и почему за это так мало платят?
Известняк — ценная порода, которую можно вырезать из белых каменоломней в Египте. Там известняк используется весьма широко: от изготовления пластика и стекла до цементной плитки. В древности именно из белого известняка были сделаны великие пирамиды. Но выкапывать и резать блоки известняка — это долгая тяжелая работа, сопряженная с опасностью, ведь у рабочих высок риск пораниться. Они используют в работе машины с острыми лезвиями, но все, что у них есть для защиты, — это тканевая белая маска, которая немного защищает, но не от лезвий, конечно, а от палящего солнца и известняковой пыли.
В сюжете показывают рабочих, которые трудятся на известняковых каменоломнях с 14 лет. У некоторых из них нет пальцев на руках или ногах, много порезов и ссадин. Но люди продолжают работать, хотя получают не более $6 за смену. Почему же они не ищут альтернативного заработка? Дело в том, что в этом регионе Египта добывать известняк — единственная доступная работа. Городок Эль-Минья располагается в 260 км от столицы страны, он славится своими белыми горами, откуда и добывают ценный камень. Туда едут десятки тысяч шахтеров со всего Египта.
Каждый день шахтеры встают за пару часов до рассвета и в небольших грузовиках едут на горы за известняком. Поездка занимает около 40 минут, и это первая опасность: машины не предназначены для перевозки людей и часто «теряют» пассажиров на извилистых песчаных дорогах. С рассветом работники завтракают, подготавливают оборудование и надевают защитное снаряжение. Интересно, что 90% шахтеров не числятся в списках рабочих. Поэтому компании по добыче известняка не тратятся на защитные одежды и приспособления — работники покупают их сами, но чаще мастерят из подручных средств. Они также сами чинят машины и затачивают лезвия у машин.
Самым важным инструментом служит циркулярная пила, которую ставят на рельсы и везут по дну горы. Пила разрезает огромное плато известняка на небольшие ровные куски, похожие на кирпич. В процессе работы в воздух поднимается много пыли, работников окутывает известняковым «туманом», который затрудняет видимость. Им остается только прислушиваться, когда приближается пила, и вовремя отскочить в сторону. Но порезы — не самое опасное последствие такой работы, ведь намного страшнее получить силикоз — когда легкие забиваются известняковой пылью и человек испытывает сильные проблемы с дыханием. По этой причине средняя продолжительность жизни среди работников составляет не более 45 лет.
Пока одни шахтеры пилят блоки, другие соревнуются в меткости, бросая отрезанные куски известняка в грузовики. Неровные куски пойдут на фабрики, где их измельчат в порошок и смастерят разные вещи, такие как стекло или плитку.
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Ровные «кирпичные» куски пойдут на строительство, и важно уложить их как можно аккуратнее и ровнее. Чем больше таких ровных блоков сделают шахтеры, тем больше вероятность получить премию от компании: плюс $3 в день на еду и чай. Но почему же египтяне тысячами продолжают работать в Эль-Минье? Ответ прост: для простых рабочих $6 — это неплохой заработок, ведь во многих других районах не платят и $2 за день.
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