Какие профессии раньше считались престижными

В СССР профессия продавца считалась одной из самых «блатных». Работник торговли мог достать что-то дефицитное из-под прилавка – от сырокопченой колбасы до обуви. При этом неважно, в каком магазине он трудился – в продуктовом или промтоварном, такой человек всегда обладал связями. А фраза «достать по блату» уверенно вошла в обиход.

У моей мамы подруга работала продавцом. Однажды она припрятала для меня «под прилавком» джинсы «Вранглеры» за 100 рублей и чуть не нарвалась на штраф. В то время работников торговли проверяла Госторгинспекция, штрафовали чаще за обсчет, если его удавалось выявить при контрольной покупке.

Сегодня никто из моих внуков не хочет работать продавцом. Они не видят в этой работе перспективы. Любой товар имеется в свободном доступе, поэтому профессия утратила престижность.

Дипломат