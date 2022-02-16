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Какие профессии раньше считались престижными

Какие профессии раньше считались престижными (6 фото)

Автор:
16 февраля 2022 11:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   люди   профессия   работа   факты   фото   
542
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Я помню как в СССР говорили: «Все профессии важны, все профессии нужны», и агитация всячески старалась привить уважение к тем, кто трудился на полях и производствах, однако на деле престижной считалась совсем другая работа.

Продавец

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В СССР профессия продавца считалась одной из самых «блатных». Работник торговли мог достать что-то дефицитное из-под прилавка – от сырокопченой колбасы до обуви. При этом неважно, в каком магазине он трудился – в продуктовом или промтоварном, такой человек всегда обладал связями. А фраза «достать по блату» уверенно вошла в обиход.

У моей мамы подруга работала продавцом. Однажды она припрятала для меня «под прилавком» джинсы «Вранглеры» за 100 рублей и чуть не нарвалась на штраф. В то время работников торговли проверяла Госторгинспекция, штрафовали чаще за обсчет, если его удавалось выявить при контрольной покупке.

Сегодня никто из моих внуков не хочет работать продавцом. Они не видят в этой работе перспективы. Любой товар имеется в свободном доступе, поэтому профессия утратила престижность.


Дипломат

Некоторые мои одноклассники грезили после школы поступить в МГИМО, который считался не менее престижным, чем МГУ. Для большинства это так и осталось мечтой, чаще всего туда попадали дети партийных номенклатурщиков. Профессия дипломата в Союзе считалась высокооплачиваемой. В народе даже ходила смешная шутка: «С милым рай и в шалаше, если милый атташе».

Но дело было не только в высокой зарплате. Мы, школьники, грезили о том, чтобы побывать «за бугром», посмотреть на жизнь за занавесом и, конечно, получить возможность прикупить парочку ценных заграничных вещей. К тому же дипломаты имели доступ к валюте и могли закупаться в магазине «Березка».

Помню, что и моя дочь мечтала быть дипломатом, эту профессию она до сих пор считает престижной. А внуков пока должность дипломата не заинтересовала. Теперь заграницу можно ездить свободно и даже переехать в другую страну на ПМЖ.


Таксист

В советские годы я общался с парнями, которые работали таксистами. Они гордились своей работой из-за хорошего дохода, но в народе их не любили. Многие из них практиковали «левые» заработки, т. е. подвозили клиента по договорной цене, а не по счетчику, а некоторые еще и обсчитывали пассажиров. Кто-то умудрялся торговать алкоголем по ночам.

Сегодня никто из моих потомков таксистом быть не хочет, хотя все способы «подработать» сохранились с советских времен практически в неизменном виде. Они считают, что профессия водителя-дальнобойщика и то более интересная, чем работа в такси.


Телевизионный мастер

В 60-е годы телевизоры появились во многих жилищах. Правда, порой они ломались. Починить их в ателье можно было только в порядке очереди, и ремонт не всегда был качественным, а о покупке нового никто не задумывался. Поэтому многие семьи старались завести знакомство с телемастерами.

У меня тоже был такой приятель. За частный визит он брал чуть дороже, зато всегда производил ремонт быстро.

Сегодня никто из моих внуков и племянников не грезит о работе в ремонтной мастерской. Дешевле купить новый телевизор, чем тратить огромные деньги на починку. Зато востребованным стал ремонт компьютеров. И, кажется, один из моих внуков планирует стать крутым айтишником.


Геологи

Профессия геолога в советские времена чрезмерно романтизировалась. Даже мой сын мечтал после окончания школы стать геофизиком, с рюкзаком на плечах отправиться на поиски подземных «кладов» и петь по вечерам песни у костра.

Мне даже удалось устроить его полевым рабочим на пару месяцев. Работа заключалась в том, чтобы во время экспедиции откалывать от валунов куски камня и подписывать особым образом. К концу дня вес рюкзака с камнями за плечами достигал 50 кг.

В первый же день мой сын не мог даже съесть суп у костра, не то, что играть на гитаре, руки не поднимались от усталости. А пить «шару» для бодрости, как другие геологи, не хотел.

Сегодня он смеется над той историей. А, благодаря его рассказам, никто из моих внуков не хочет стать геологом.


А какие еще профессии были престижными в СССР?

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Метки: СССР   интересно   люди   профессия   работа   факты   фото   
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13  комментариев
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3k
Serg Час назад
Престижных много было. Например моряки загранплаванья, работники гостиниц в областных центрах, в сферах доступа к дефициту, кассиры в ж/д и в авиакассах, автослесари.
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55k
Vlad 8 минут назад
Маленькая поправка. Джинсы "Wrangler" никогда не продавались в государственных магазинах. А в комиссионках стоили не менее 200 р.
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1k
Лимонадный Джо 13 минут назад
Товаровед. С её помощью(знакомая) купил в начале 90-х видеомагнитофон ВМ-12.
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2k
Алексей 16 минут назад
Ещё в советское время очень ценилась профессия дегустатора ликёро-водочных изделий.
Ссылка www.youtube.com
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656k
Alexey Berestenko Час назад
Стоматолог во все времена!
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6k
Echo Час назад
Аккушер - гинеколог
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3k
Сергей Сергеев Час назад
Бармен, официант, приёмщик стеклотары, рубщик мяса. Моряк загранплавания, зубной техник.
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20k
Luc72 Час назад
Директор магазина, завскладом, директор СТО...

Все, что было связано с доступом к "дефициту": продуктам, одежде, мебели, запчастям...
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616
Ямщик Час назад
Чем хуже образование, медецина, чем меньше перспектив у молодёжи, чем богаче яхты у «талантливых» олигархов, чем больше пенсионеров роются по помойкам Р. Ф. - тем хуже жилось при поганом « совке», тем желанней и недоступней были джинсы и тем длиннее очереди за хлебом и колбасой из-под полы.
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