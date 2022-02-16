Какие профессии раньше считались престижными

Я помню как в СССР говорили: «Все профессии важны, все профессии нужны», и агитация всячески старалась привить уважение к тем, кто трудился на полях и производствах, однако на деле престижной считалась совсем другая работа.
Продавец
В СССР профессия продавца считалась одной из самых «блатных». Работник торговли мог достать что-то дефицитное из-под прилавка – от сырокопченой колбасы до обуви. При этом неважно, в каком магазине он трудился – в продуктовом или промтоварном, такой человек всегда обладал связями. А фраза «достать по блату» уверенно вошла в обиход.
У моей мамы подруга работала продавцом. Однажды она припрятала для меня «под прилавком» джинсы «Вранглеры» за 100 рублей и чуть не нарвалась на штраф. В то время работников торговли проверяла Госторгинспекция, штрафовали чаще за обсчет, если его удавалось выявить при контрольной покупке.
Сегодня никто из моих внуков не хочет работать продавцом. Они не видят в этой работе перспективы. Любой товар имеется в свободном доступе, поэтому профессия утратила престижность.
Дипломат
Некоторые мои одноклассники грезили после школы поступить в МГИМО, который считался не менее престижным, чем МГУ. Для большинства это так и осталось мечтой, чаще всего туда попадали дети партийных номенклатурщиков. Профессия дипломата в Союзе считалась высокооплачиваемой. В народе даже ходила смешная шутка: «С милым рай и в шалаше, если милый атташе».
Но дело было не только в высокой зарплате. Мы, школьники, грезили о том, чтобы побывать «за бугром», посмотреть на жизнь за занавесом и, конечно, получить возможность прикупить парочку ценных заграничных вещей. К тому же дипломаты имели доступ к валюте и могли закупаться в магазине «Березка».
Помню, что и моя дочь мечтала быть дипломатом, эту профессию она до сих пор считает престижной. А внуков пока должность дипломата не заинтересовала. Теперь заграницу можно ездить свободно и даже переехать в другую страну на ПМЖ.
Таксист
В советские годы я общался с парнями, которые работали таксистами. Они гордились своей работой из-за хорошего дохода, но в народе их не любили. Многие из них практиковали «левые» заработки, т. е. подвозили клиента по договорной цене, а не по счетчику, а некоторые еще и обсчитывали пассажиров. Кто-то умудрялся торговать алкоголем по ночам.
Сегодня никто из моих потомков таксистом быть не хочет, хотя все способы «подработать» сохранились с советских времен практически в неизменном виде. Они считают, что профессия водителя-дальнобойщика и то более интересная, чем работа в такси.
Телевизионный мастер
В 60-е годы телевизоры появились во многих жилищах. Правда, порой они ломались. Починить их в ателье можно было только в порядке очереди, и ремонт не всегда был качественным, а о покупке нового никто не задумывался. Поэтому многие семьи старались завести знакомство с телемастерами.
У меня тоже был такой приятель. За частный визит он брал чуть дороже, зато всегда производил ремонт быстро.
Сегодня никто из моих внуков и племянников не грезит о работе в ремонтной мастерской. Дешевле купить новый телевизор, чем тратить огромные деньги на починку. Зато востребованным стал ремонт компьютеров. И, кажется, один из моих внуков планирует стать крутым айтишником.
Геологи
Профессия геолога в советские времена чрезмерно романтизировалась. Даже мой сын мечтал после окончания школы стать геофизиком, с рюкзаком на плечах отправиться на поиски подземных «кладов» и петь по вечерам песни у костра.
Мне даже удалось устроить его полевым рабочим на пару месяцев. Работа заключалась в том, чтобы во время экспедиции откалывать от валунов куски камня и подписывать особым образом. К концу дня вес рюкзака с камнями за плечами достигал 50 кг.
В первый же день мой сын не мог даже съесть суп у костра, не то, что играть на гитаре, руки не поднимались от усталости. А пить «шару» для бодрости, как другие геологи, не хотел.
Сегодня он смеется над той историей. А, благодаря его рассказам, никто из моих внуков не хочет стать геологом.
А какие еще профессии были престижными в СССР?
Источник:
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Все, что было связано с доступом к "дефициту": продуктам, одежде, мебели, запчастям...