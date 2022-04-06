Пензенский пенсионер сделал из мусора музей и прославил свое село

Конечно, мы все в повседневной жизни используем пластик, но не относимся к нему серьезно, воспринимая его скорее как мусор. Максимум, что мы делаем, — сдаем его в переработку, чтобы не вредить окружающей среде.
Но обычный российский пенсионер из села Липовка Пензенской области доказал, что из пластика можно создавать произведения искусства, и даже самые обычные вещи можно превратить в удивительные экспонаты. Наш сегодняшний материал — о человеке, украсившем с помощью пластика пространство, в котором живет.
Искусство из пластика
Николай Максин, которого в селе называют просто дядей Колей, однажды ради развлечения сделал из пластиковых бутылок несколько пальм и украсил ими свой участок. Тогда была зима, и такие пальмы смотрелись, конечно, необычно на фоне сугробов, что сразу привлекло внимание местных жителей. Эти пальмы многим понравились, так что вскоре дядя Коля приступил к созданию других «экспонатов» из пластика. Его приносили неравнодушные жители села, которые сразу же стали самыми преданными поклонниками творчества Николая Максина, и пенсионер с удовольствием принимал помощь других людей.
Музей под открытым небом
Сейчас на участке пенсионера насчитывается около 30 экспонатов. Среди них — небольшая мельница, герои разных сказок, лебеди и, конечно, пальмы, которые стали визитной карточкой дяди Коли. Его участок украшают цветы из пластика, а одними из самых сложных в изготовлении были фигуры персонажей романа «Тихий Дон» Шолохова: Аксинья и Григорий. Причем последний изображен на лошади. Сложно представить, сколько сил потратил пенсионер на изготовление такого экспоната.
Территорию, на которой творит пенсионер, можно с уверенностью назвать музеем под открытым небом. Сюда даже водят на экскурсии детей, которые остаются в полном восторге от того, какая необычная достопримечательность появилась в их селе.
Изготовление пластмассовых произведений искусства
Как говорит дядя Коля, процесс подготовки пластика занимает очень много времени. Сначала его надо вымыть, затем обрезать ненужное, потом уже работать конкретно с изготовлением экспоната: сверлить отверстия в нужных местах, закреплять их нужным образом, чтобы конструкция была надежной и устойчивой.
За пределами села Николай Максин стал известен после того, как фотографии его творчества были представлены на российском конкурсе народных арт-объектов. В первом туре он занял первое место, за него проголосовало огромное количество людей. Кстати, сам пенсионер не знал, что он принял участие в таком конкурсе. Фотографии работ были выложены в интернет без его согласия, но, конечно, ему стало очень приятно, что его старания так высоко оценили.
Пензенский пенсионер своим примером доказал, что искусство не имеет никаких границ. Неважно, из чего его можно создавать, главное — заниматься тем, что нравится, и тогда люди, увидев такие старания, по достоинству оценят творчество. Жители села Липовка гордятся тем, что у них есть такой музей, который они сами называют уникальным. И с этим сложно не согласиться.
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АНТИФИШКИ
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