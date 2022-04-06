Пензенский пенсионер сделал из мусора музей и прославил свое село

За пределами села Николай Максин стал известен после того, как фотографии его творчества были представлены на российском конкурсе народных арт-объектов. В первом туре он занял первое место, за него проголосовало огромное количество людей. Кстати, сам пенсионер не знал, что он принял участие в таком конкурсе. Фотографии работ были выложены в интернет без его согласия, но, конечно, ему стало очень приятно, что его старания так высоко оценили.