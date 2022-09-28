20 занимательных фото, которые поражают воображение

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В Reddit-сообществе DamnThatsInteresting собраны, пожалуй, самые захватывающие фото, которые только может предложить интернет: здесь тебе и лестницы из фейрверков, и пожилой Майкл Джексон без операций, и даже первый в истории отрицательный отзыв о покупке возрастом более 4000 лет.
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3. Охотник наткнулся на человеческий череп, череп медведя и ружье. Человек и медведь убили друг друга
5. После теракта 11 сентября этот Burger King превратился во временную штаб-квартиру полиции Нью-Йорка
6. 71-летний Фил Коллинз, несмотря на хрупкое здоровье, встал на сцене со своими коллегами по группе Genesis на их самом последнем концерте в Лондоне, чтобы попрощаться с фанатами
10. Редкое фото Ким Ир Сена 80-х годов, на котором видна опухоль на его шее. Из-за нее он запрещал фотографировать себя с правой стороны
18. Сицилийский фермер показывает американскому солдату, куда отступили немцы, август 1943 года
19. Энтони Борхес, спасший 20 одноклассников во время стрельбы в школе города Паркленд в 2018 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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C ЕБН было что-то похожее.