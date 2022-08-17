FISHKINET
Сообщество Лига книголюбов 348 постов • 286 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Лига книголюбов 
Стыдно не знать: простой поэтический тест

Стыдно не знать: простой поэтический тест

Автор:
17 августа 2022 16:04
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Тесты   литература   писатели   русская литература   стихотворения   тест   
3547
1
Данный тест построен так, чтобы каждый мог ответить верно хотя бы на половину вопросов. Сможете отличить стиль Маяковского от Пушкина? Тогда особого труда прохождение данного теста не составит.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лига книголюбов"
Метки: Тесты   литература   писатели   русская литература   стихотворения   тест   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Виталий Касандров 2 часа назад
9 из 10 . Половину конечно знал.Вторую по стилистике угадал.
С Цветаевой и Ахматовой пролетел, все таки стиль стихов у них похожий декадентский .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мурашов Максим Полчаса назад
9/10 Суриков подвёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Погулять вышел 36 минут назад
Я поэт, зовусь Незнайкой. От меня вам бабалайка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Александр Шевченко 40 минут назад
) хотя, класику давно не читал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
DumDum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Dabus Час назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
сергей костюнин Час назад
Чё сразу стыдно то ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Феофан Час назад
Никогда не любил поэзию, но читать-то приходилось. Не сложно угадать по стилю.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Izrin Maria 2 часа назад
Конечно читала.
Удивлялась.
Совершенно другие книги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
FatZilla 2 часа назад
А мне вот не стыдно. Никогда поэзию не понимал и не любил. И как-то я не выкатываю статейки - стыдно не знать как решить дифференциальное уравнение или теорему Остроградского-Гаусса. Все люди разные, кому-то поэзия заходит, кому-то нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 2 часа назад
8/10 половину на угад. Дочка знает даже больше моего))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 2 часа назад
Думал, что всего Симонова прочитал, ан нет. Может и память подводит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хреноффф 2 часа назад
10/10. Практически все стихи видел впервые. Так что, "стыдно не знать" - название не правильное. Скорее: "Сложно не определить"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тупняк 2 часа назад
Все кроме последнего. По литре стабильно имел 3 с натяжкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
8/10. Я не читал, а если да то я ничего не помню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dr. Zoidberg 2 часа назад
10\10, но более чем в половину тыкал интуитивно и даже строк этих не знаю. Увы мне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 2 часа назад
да блин половина по стилю понятна.. лишь Барто только истинные знатоки знают по памяти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
AIRON_FIRST 3 часа назад
9\10 на Цветаевой споткнулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88031



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя
Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя
Мои акварельные работы. Часть 4
Мои акварельные работы. Часть 4
Набирающие популярность в сообществах
Что напугало советских учёных при вскрытии могилы Павла I
Что напугало советских учёных при вскрытии могилы Павла I
Renault Project 900: экзотический концепт 1959 года, напоминающий один советский прототип
Renault Project 900: экзотический концепт 1959 года, напоминающий один советский прототип
Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото)
Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#улыбнуло#аварии#сатира#история#люди#фильм
#Юмор#в мире#дтп#кино#подборка#новости#авто аварии#автомобили#Ynews#маразм
#прикол#интересно#позитив#сарказм#интересное#Прошлое#Разное#забавно#природа#Еда
Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото) Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото) За что Крупская ополчилась на Корнея Чуковского За что Крупская ополчилась на Корнея Чуковского Необычные поступки известных писателей Необычные поступки известных писателей Перед прочтением сжечь: запрещенные цензурой книги в СССР Перед прочтением сжечь: запрещенные цензурой книги в СССР Что стало с самой известной кинололитой Доминик Суэйн Что стало с самой известной кинололитой Доминик Суэйн Шесть алкоголиков от мира литературы Шесть алкоголиков от мира литературы

На что жалуетесь?

Вернуться