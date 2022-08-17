Стыдно не знать: простой поэтический тест

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Данный тест построен так, чтобы каждый мог ответить верно хотя бы на половину вопросов. Сможете отличить стиль Маяковского от Пушкина? Тогда особого труда прохождение данного теста не составит.
Источник:
АНТИФИШКИ
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С Цветаевой и Ахматовой пролетел, все таки стиль стихов у них похожий декадентский .
Удивлялась.
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