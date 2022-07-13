Необычные поступки известных писателей

Ещё в 1970-х американские издательства считали, что выпускать в свет больше одной книги в год - нежелательно. Кинг, как известно, очень плодовитый творец и хотел издаваться чаще. Он стал писать некоторые книги под псевдонимом Ричард Бахман. В 1984 году продавец одного книжного магазина увидел сходство литературных стилей Бахмана и Кинга, а потом обнаружил в Библиотеке Конгресса запись, что автором одного из романов Бахмана является Стивен Кинг. Продавец сообщил об этом издателям Кинга, после чего писатель сам позвонил продавцу и предложил написать разоблачающую статью, согласившись на интервью. Вот так и вышел пресс-релиз, который сообщил о кончине Ричарда Баха от "рака псевдонима".