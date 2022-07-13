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Необычные поступки известных писателей

Необычные поступки известных писателей

Автор:
13 июля 2022 17:05
Сообщество : Искусство
Метки: биография   интересное   искусство   литература   писатели   факты   
1671
11
Если перебрать всех великих творцов, то, пожалуй, среди них вряд ли сыщется хоть один, которого можно назвать словом "нормальный".
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Источник:

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Метки: биография   интересное   искусство   литература   писатели   факты   
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16  комментариев
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5k
sedoisever 4 часа назад
"...психиатр, посмотрев на почерк Толстого сделал вывод, что он мог принадлежать женщине лёгкого поведения с психопатическими наклонностями."

Это всё, что нужно знать о тестах картинок, почерка и т.д.
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20k
Dobrovit 40 минут назад
О Гюго. В телеграммах не передаются знаки препинания, поэтому там были "вопр" и "воскл".
На французском, разумеется...))
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1k
Горбовский 2 часа назад
а ещё Хэм страдал паранойей (как затем оказалось, небезосновательно), от которой его лечили (и залечили) методом ЭСТ, доведя в оконцовке до суицида
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−103
Thomsen 2 часа назад
Надо сказать, Снежок в своих беспорядочных половых связях достиг бОльших результатов, чем его хозяин, который бухой на своей яхте гонялся за немецкими субмаринами.
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6k
ron 2 часа назад
Малоизвестный факт. Александр Грин, известный нам по "Алым парусам" и "Бегущей по волнам", написал книжку рассказов, которые назвал "Психологические новеллы". Каждый из двух десятков рассказов написан от лица помешанного, причем врачи-психиатры по манере написания рассказа легко распознают симптомы конкретного заболевания. Загадка в том, что все рассказы написаны с симптомами разных душевных расстройств, а человек не может иметь более одного психического заболевания. Как Грин это сделал, недоумевают все врачи.
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38k
KiploksAKS 3 часа назад
Герберт Уэллс в жизни был скучным и ординарным обывателем. Вся его странность ушла в литературу.
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4k
Нечаинка 3 часа назад
Какая прелесть, давать только половину информации, чтобы представить людей в дурном свете или психами.

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1k
Axel 3 часа назад
Вот так и вышел пресс-релиз, который сообщил о кончине Ричарда Баха от "рака псевдонима".

Вообще-то он до сих пор вполне себе живой и даже пишит книги https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бах,_Ричардhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бах,_Ричард

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1k
Колыванец 3 часа назад
Ничего удивительного, что Эдгар Аллан По стал тем, кем стал - королём мировой литературы ужасов... - Да неужели?!

Википедия:
Э дгар А ллан По (англ. Edgar Allan Poe; 19 января 1809 года, Бостон, США 7 октября 1849 года, Балтимор, США) американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма. Создатель формы классического детектива[7][8][9] и жанра психологической прозы[10]. Некоторые работы Эдгара По способствовали формированию и развитию научной фантастики[11], а такие черты его творчества, как иррациональность, мистицизм, обречённость, аномальность изображаемых состояний, предвосхитили литературу декадентства[12]. Наиболее известен как автор «страшных» и мистических рассказов, а также стихотворения «Ворон»
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3k
Дмитрий ! 3 часа назад
Стивен Кинг. Так вот с кого Гринча писали.
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3k
Дмитрий ! 3 часа назад
Эрнест Хемингуэй. "Снежок, твою мать. Иди сюда."(с)
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