Необычные поступки известных писателей

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Если перебрать всех великих творцов, то, пожалуй, среди них вряд ли сыщется хоть один, которого можно назвать словом "нормальный".
Но с другой стороны без их чудинки не было бы столько великих произведений, которые мы читаем и перечитываем до сих, спустя десятки, а то и сотни лет.
Ги де Мопассан
Мопассана бесила Эйфелева башня. И он каждый день обедал в её ресторане, объясняя, что это единственное место в Париже откуда не видно ненавистную ему башню.
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Антон Павлович Чехов
Писатель, переписываясь со своей женой, Ольгой Леонардовной Книппер, называл её весьма необычными ласковыми именами: "собака", "змея", "актрисулька" и самое трогательное - "крокодил души моей".
Виктор Гюго
Когда Гюго трудился над "Собором Парижской Богоматери" он остриг себе наполовину волосы на голове и бороду. Ножницы выбросил в окно. Он сделал это, чтобы не выходить никуда и не отвлекаться от работы. Так и просидел дома, пока не отросли волосы.
В 1862 году, когда Гюго захотел узнать (будучи в отпуске) о том, как публика восприняла только что изданных "Отверженных", то послал издателю телеграмму с одним-единственным символом: "?"
Тот ответил также: "!". Это, наверное, самая короткая в истории переписка.
В 1862 году, когда Гюго захотел узнать (будучи в отпуске) о том, как публика восприняла только что изданных "Отверженных", то послал издателю телеграмму с одним-единственным символом: "?"
Тот ответил также: "!". Это, наверное, самая короткая в истории переписка.
Лев Николаевич Толстой
У писателя был ужасно неразборчивый почерк, он путал редакторов условными знаками и добавлениями. Разобрать его писанину могла только жена, Софья Андреевна, которой приходилось огромное количество раз переписывать "Войну и мир". Чезаре Ломброзо, известный психиатр, посмотрев на почерк Толстого сделал вывод, что он мог принадлежать женщине лёгкого поведения с психопатическими наклонностями.
Марк Твен
Американский писатель был большим юмористом. В свободное от работы время он обожал писать в разные газеты опровержения о своей смерти. Типа таких: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены". Он так донимал редакторов газет, что они все в итоге договорились приписывать к этому сообщению "К сожалению".
Чарльз Диккенс
Каждый день Диккенс выпивал примерно пол-литра шампанского. В 1858 году ему был поставлен диагноз "переутомление" и один смекалистый доктор разработал для писателя специальную диету. Прежде чем подняться с кровати он выпивал большой стакан сливок с одной-двумя ложками рома. В полдень он пил коктейль "шерри-коблер" с бисквитом. Дальше в три часа шло шампанское- примерно пол-литра. Между 17 и 20 часами, перед лекциями, нужно было съесть яйцо, взбитое с шерри. Ну и ужинал Диккенс трезво - говядиной, супом и чаем.
Стивен Кинг
Ещё в 1970-х американские издательства считали, что выпускать в свет больше одной книги в год - нежелательно. Кинг, как известно, очень плодовитый творец и хотел издаваться чаще. Он стал писать некоторые книги под псевдонимом Ричард Бахман. В 1984 году продавец одного книжного магазина увидел сходство литературных стилей Бахмана и Кинга, а потом обнаружил в Библиотеке Конгресса запись, что автором одного из романов Бахмана является Стивен Кинг. Продавец сообщил об этом издателям Кинга, после чего писатель сам позвонил продавцу и предложил написать разоблачающую статью, согласившись на интервью. Вот так и вышел пресс-релиз, который сообщил о кончине Ричарда Баха от "рака псевдонима".
Эрнест Хемингуэй
У него был вообще букет. Помимо алкоголизма у него была боязнь публичных выступлений и он никогда не верил похвалам даже самых преданных и искренних своих читателей. Хемингуэй даже друзьям не верил.
Ещё он любил кошек, в его доме постоянно жили несколько пушистых. Как-то раз ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным (лишние пальцы на лапах). Сейчас в доме-музее писателя живёт больше 50 кошек и половина из них тоже полидактильна, ведь почти все они потомки Снежка.
Ещё он любил кошек, в его доме постоянно жили несколько пушистых. Как-то раз ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным (лишние пальцы на лапах). Сейчас в доме-музее писателя живёт больше 50 кошек и половина из них тоже полидактильна, ведь почти все они потомки Снежка.
Оноре де Бальзак
Бальзак писал свои романы только ночью, при свете шести свечей и при плотно зашторенных занавесках, чтобы не проникал в комнату ни один лучик света. Бальзак был уверен, что только ночь, беспредельная, тёмная и таинственная позволяет ему работать без перерыва. Ради работы он даже передвигал стрелки часов, чтобы превратить день в ночь и наоборот.
Эдгар Аллан По
Всю свою жизнь По боялся темноты. Не исключено, что этот страх возник потому, что в детстве будущий писатель учился на кладбище. Он ходил в очень бедную школу, там даже учебники не всегда были. И учитель математики был настолько находчивым, что проводил занятия на кладбище, что было неподалёку: каждый ученик выбирал себе надгробный памятник и подсчитывал, сколько лет жил покойник. Ничего удивительного, что Эдгар Аллан По стал тем, кем стал - королём мировой литературы ужасов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На французском, разумеется...))
- До чего ж хорошо! Только тяжкий физический труд позволяет человеку мыслить, чувствовать и совершенствоваться.
Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:
- Пошто барин капусту косит?
- Да кто ж их, образованных, разберет...
Вообще-то он до сих пор вполне себе живой и даже пишит книги https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бах,_Ричардhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Бах,_Ричард
Википедия:
Э дгар А ллан По (англ. Edgar Allan Poe; 19 января 1809 года, Бостон, США 7 октября 1849 года, Балтимор, США) американский писатель, поэт, эссеист, литературный критик и редактор, представитель американского романтизма. Создатель формы классического детектива[7][8][9] и жанра психологической прозы[10]. Некоторые работы Эдгара По способствовали формированию и развитию научной фантастики[11], а такие черты его творчества, как иррациональность, мистицизм, обречённость, аномальность изображаемых состояний, предвосхитили литературу декадентства[12]. Наиболее известен как автор «страшных» и мистических рассказов, а также стихотворения «Ворон»