Что стало с самой известной кинололитой Доминик Суэйн

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Роман Владимира Набокова "Лолита", пожалуй, самое известное его творение. Роман стал не только прорывом русского писателя в англоязычную литературу, да ещё и занял там высокие позиции.
"Лолита" находится в Списке лучших романов Новейшей библиотеки США на четвёртом месте. Не в последнюю очередь из-за скандальности и липкого леденцового привкуса, сопровождающего каждую строчку. В США публикация романа была сопряжена с трудностями: несколько крупных издательств отказывали, а редактор одного из них, Паскаль Ковичи написал Набокову прямо, что из-за книги "мы все отправимся за решётку".
Набоков отослал рукопись в парижское издательство "Олимпия-пресс", которое специализировалось на выпуске авангардных книг. Там её приняли.
Ожидаемо, что после выхода книги в Европе случился огромный скандал, что, конечно же, поспособствовало популярности произведения. "Лолита" стала бестселлером номер один сначала в Европе, а потом в Америке, где после длительных прений её всё-таки издали.
Ожидаемо, что после выхода книги в Европе случился огромный скандал, что, конечно же, поспособствовало популярности произведения. "Лолита" стала бестселлером номер один сначала в Европе, а потом в Америке, где после длительных прений её всё-таки издали.
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Набоков отослал рукопись в парижское издательство "Олимпия-пресс", которое специализировалось на выпуске авангардных книг. Там её приняли.
Ожидаемо, что после выхода книги в Европе случился огромный скандал, что, конечно же, поспособствовало популярности произведения. "Лолита" стала бестселлером номер один сначала в Европе, а потом в Америке, где после длительных прений её всё-таки издали.
Ожидаемо, что после выхода книги в Европе случился огромный скандал, что, конечно же, поспособствовало популярности произведения. "Лолита" стала бестселлером номер один сначала в Европе, а потом в Америке, где после длительных прений её всё-таки издали.
Экранизация
В 1997 году вышла экранизация романа. Режиссёром выступил Эдриан Лайн, который уже снял "9 1/2 недель", "Танец-вспышку" и спродюсировал "Основной инстинкт". У фильма высокая оценка и прекрасные отзывы критиков, которые назвали его практически идеальным воплощением романа.
Роль сладострастного и нервного Гумберта Гумберта исполнил Джереми Айронс, а Лолиту искать очень долго. Из 2500 претенденток выбрали 15-летнюю Доминик Суэйн, которая стала, на сегодняшний день, самой известной кинололитой.
Доминик родилась в Малибу 12 августа 1980 года. Мама - домохозяйка, папа - инженер-электрик. У неё есть две сестры - Алексис и Челси. Все трое мечтали стать актрисами с самого детства и занимались в театральном кружке.
До съёмок у Эдриана Лайна девочка в кино была только дублёршей и фильм стал для неё настоящим прорывом. Игра юной актрисы впечатлила и критиков, и зрителей, пресса называла её естественной, непосредственной и одновременно очень смелой. Девушку не смутил ни скандальный сценарий, ни знаменитости, с которыми ей посчастливилось работать - Мелани Гриффит, Джереми Айронс и не только.
До съёмок у Эдриана Лайна девочка в кино была только дублёршей и фильм стал для неё настоящим прорывом. Игра юной актрисы впечатлила и критиков, и зрителей, пресса называла её естественной, непосредственной и одновременно очень смелой. Девушку не смутил ни скандальный сценарий, ни знаменитости, с которыми ей посчастливилось работать - Мелани Гриффит, Джереми Айронс и не только.
Следующим фильмом Доминик стала комедия "Фанатка" (1998 год), где она сыграла ученицу старших классов. Потом были незначительные фильмы, вроде "Убить Эдгара", "Смерть в воде", "Колледж". А в 2006 году вышел фильм "Альфа Дог", где Доминик досталась роль Сьюзан.
Потом Суэйн играла во второстепенных фильмах ужасов. Самые заметные из них это "Смертельная жатва" и триллер "Дорога в никуда". И дальше карьера актрисы также не стала блестящей: в её фильмографии кино низкого качества.
Да, не всегда звёздный старт в прекрасном фильме может дать "путёвку в жизнь". Конечно, она много снималась, но так и не стала звездой Голливуда.
Но, как говорится, где-то убыло, а где-то прибыло - в личной жизни Доминик все сложилось очень хорошо. Много лет она состояла в отношениях с Кристофером Мастерсоном ("Очень страшное кино"). Но спустя много лет пара спокойно и доброжелательно рассталась и в 2019 году Доминик начала встречаться с Джейми Харром, с которым счастлива и сейчас.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хороший пост!
Уж лучше бы взяли Кристину Ричи (они обе с 1980 г.р.)
А как раз из-за больших глаз имеет более юный вид.
Да и в кадре смотрится более женственной.
Сценарий этого фильма не предполагает, что ребенок будет не понимать, в чем именно он снимается, как было в случае с Дэнни Ллойдом из "Сияния", когда съемочный процесс был построен так, чтобы не травмировать психику ребенка.
Ллойд долгое время и не знал, что снялся в фильме ужасов.
Здесь же есть довольно-таки откровенные сцены, с достаточно недвумысленной актерской задачей для девочки. Которая все-таки еще ребенок, даже чисто юридически.
Кстати, на эту роль прочили Натали Портман, которая к тому моменту уже была известна благодаря "Леону". Но родители не дали согласие на такие съемки несовершеннолетней девочки. А было бы интересно посмотреть на Портман в этой роли, мне кажется, она бы прекрасно справилась. Да и типаж подходит.