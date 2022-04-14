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Что стало с самой известной кинололитой Доминик Суэйн

Что стало с самой известной кинололитой Доминик Суэйн (11 фото)

Автор:
14 апреля 2022 14:43
Сообщество : RealFishki
Метки: США   актрисы   интересное   кино   литература   русская литература   экранизация   
1869
11
Роман Владимира Набокова "Лолита", пожалуй, самое известное его творение. Роман стал не только прорывом русского писателя в англоязычную литературу, да ещё и занял там высокие позиции.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   актрисы   интересное   кино   литература   русская литература   экранизация   
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13  комментариев
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113
чахлик невмерущий 2 часа назад
Хорошо все,что хорошо кончается!
Хороший пост!
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25
Friedman 19 минут назад
Редкий случай удачной экранизации, тем более такого сложного и неоднозначного произведения. В фильме прекрасно всё, от игры актеров до музыки, достойное место в домашней коллекции
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2k
PbIBOK 37 минут назад
А мне нравится её роль тут...
Ссылка youtu.be
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1k
Zhenya Mrakobes 39 минут назад
Натали Портман приглашали, но она отказалась..
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123k
DeOrio 2 часа назад
Такую лошадь для этой роли ещё поискать, неудачный выбор.
Уж лучше бы взяли Кристину Ричи (они обе с 1980 г.р.)
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ещё одно доказательство того, что в кино всё зависит от того, кто снимает кино, а не от того, кто снимается. Всё как в жизни... Если звёзды зажигаются - значит, это кому-то нужно.
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minimalism

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