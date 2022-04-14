Что стало с самой известной кинололитой Доминик Суэйн

Доминик родилась в Малибу 12 августа 1980 года. Мама - домохозяйка, папа - инженер-электрик. У неё есть две сестры - Алексис и Челси. Все трое мечтали стать актрисами с самого детства и занимались в театральном кружке.

До съёмок у Эдриана Лайна девочка в кино была только дублёршей и фильм стал для неё настоящим прорывом. Игра юной актрисы впечатлила и критиков, и зрителей, пресса называла её естественной, непосредственной и одновременно очень смелой. Девушку не смутил ни скандальный сценарий, ни знаменитости, с которыми ей посчастливилось работать - Мелани Гриффит, Джереми Айронс и не только.