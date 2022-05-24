За что Крупская ополчилась на Корнея Чуковского

При рождении будущий писатель получил имя Николай, а фамилия его была Корнейчуков. Вот из этого он потом и сложил псевдоним, который смог сделать официальным после революции. Ребёнок рос без отца, это была его боль и он часто отмечал в дневниках недостаток мужского воспитания.

Но это не помешало ему построить хорошую карьеру журналиста. В 1901 году Чуковский начал работать в "Одесских новостях", а через два года, будучи в статусе специального корреспондента, был отправлен в Лондон, так как был единственный, кто в редакции знал английский язык. Выучил он его, кстати, сам - по самоучителю. А позже он вступил в ряды коллектива сатирического журнала "Сигнал", где впервые столкнулся с цензурой.