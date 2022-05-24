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За что Крупская ополчилась на Корнея Чуковского

За что Крупская ополчилась на Корнея Чуковского

Автор:
24 мая 2022 16:31
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   Цензура   литература   писатели   политика   советские писатели   
2526
7
В "Правде" от февраля 1928 года вышла статья супруги Ленина "О "Крокодиле" Чуковского", где она назвала это произведение "мутью, которая не пройдёт бесследно (для ребёнка)". Именно под влиянием критики человека, отвечающего за советскую цензуру, появился уничижительный термин "чуковщина".
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На фоне революции 1905 года в журнале выходили политизированные статьи. Чуковского арестовали и обвинили в оскорблении императора. Но он просидел в тюрьме только 9 дней, на суде Чуковского отстоял адвокат Грузенберг, который очень ловко повернул обвинительную речь против самого прокурора: не виновен ли сам обвинитель в оскорблении императора, раз видит в невиннейшем произведении образ "ныне благополучно царствующего государя императора Николая Второго"?

Источник:

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Метки: СССР   Цензура   литература   писатели   политика   советские писатели   
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31  комментарий
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9
Эдуард 6 часов назад
Мне в детстве нравились стихи Чуковского. Они запоминались очень хорошо наизусть. До сих пор помню некоторые его строки наизусть.
Половину Бармалея и сейчас рассказать могу:
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять и т.д.

Когда повзрослел, то удивлялся какому-то каламбурному набору слов и алогичности. Но в детстве самое то было.
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16
zhiriakov.alexader 2 часа назад
При жизни Чуковского сняли поекрасные мультики Путаница, Мойдодыр, Муха Цокотуха и др. Так, что нельзя говорить, что он при жизни не добился признания.
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361
elenika7812281 2 часа назад
Боже, какой несчастный,но сильный человек!((( И эта травля,и болезнь сына,и постоянное безденежье, а эта страшная ситуация с младшей дочкой!!... Честное слово,пока я читала дневник,я рыдала незатыкаемо,у меня просто не укладывается в голове,как можно вынести такие страдания! Знать,что любимая дочка терпит невыносимую непрекращающуюся боль,и не мочь ничего сделать! Господи,как он всё это вынес?...
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3k
Vlamir 3 часа назад
"А немытым трубочистам - стыд и срам" Это оголтелый расизм!
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5k
Станислав 3 часа назад
за что - за что? НЕ ЗАХОТЕЛ БРАТЬ! =)
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3k
Frank Borman 3 часа назад
Когда власть имущие (коммунисты, нацисты, попы и т.д,) начинают диктовать обществу, что ему можно читать, а что нельзя, сжигают неугодные книги, преследуют инакомыслящих (сажают в тюрьму, в психушку, сжигают на костре), это всегда плохо кончается. СССР просрал генетику и кибернетику, папские страны типа Испании, Португалии и Италии были отсталыми еще 150 лет назад. Слава богу, что в России это закончилось 30 лет назад.
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665
suluriy 4 часа назад
Вероятно Надежда Константиновна обиделась на "Жаба на метле" что после зайчиков в трамвайчике.
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1k
rudenkov 4 часа назад
К Брежневу в кабинет приводят старушку. Та ему говорит:
Леонид Ильич, разве вы меня не узнаете?
Брежнев:
Нет, что-то не узнаю.
Ну это же я, Крупская.
Да-да! Теперь я вас вспомнил.
Наверное, вы и моего мужа знали?
Конечно! Кто же не знает старика Крупского!
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1k
Безумная Белла 4 часа назад
Ну допустим. Но кто-нибудь ответит на вопрос, а как при такой ужасной цензуре по произведениям такого загнобленого писателя снимали фильмы и мультфильмы? в 38 году, в 66м? Издавали книжки для самых маленьких?
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51
Витаминка 4 часа назад
Обычные, весёлые детские произведения. Да ещё и в стихах.
И нам в детстве они нравились. И нашим детям они нравились... И внуки, уверен, будут в восторге.
.
А Надя Ленина - просто озлобленная тётка.
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3k
Денис 5 часов назад
Крупская та ещё крыса была.
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361
elenika7812281 Денис 2 часа назад
Крыса-то крыса... Но я кажется понимаю, почему она такая стала. Ленин же,как я понимаю,ей постоянно изменял. По воспоминаниям современников -не пропускал ни одной юбки.((( Плюс её изуродовала болезнь,плюс невозможность иметь детей...а у этой раздвигалки Арманд их было аж пятеро! Конечно,это не способствует ангельскому характеру. Вот и срывала зло на тех,кого дети любят. А любили именно Чуковского,Житкова,Маршака...словом, кого-то веселого и интересного. А она кому нужна? Вот и грызла тех,кто послабее.
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352
Александр Потёмкин 5 часов назад
Помнится, во время службы в СА, пришла посылка одному уроженцу Средней Азии, и, несмотря на досмотр, там было... Употребили... Ну, а поскольку у меня это был не первый раз, зацепило... И тут я вспомнил Корнея Ивановича, его "Ехали медведи..." и "...Крокодил море синее тушил пирогами и блинами и сушёными грибами..." Просто всё это представил себе... Взрыв мозга...

А Крупская - недотраханая дура!
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10k
Serg 5 часов назад
по моему у женщины Ленина все ушли, и дома нет никто
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6k
ron 6 часов назад
Дети просто запоем читают его стихи, с простыми словами, со смешными образами, с понятными житейскими выводами и неожиданными поворотами сюжета. И они понятия не имеют, кто такие эти Милюков и Чемберлен. Да и Надежда Константиновна Крупская, похоже, всё меньше интересна детям...
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21k
Слепой Пью 6 часов назад
Странная фраза, что Чуковский не дождался признания... А что же я читал в детстве, и со мной миллионы детей СССР? В начале 60-х? Старуха Крупская, к счастью, издохла много ранее.
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10
Тыгыдык Григорий 2 часа назад
:)))))))))))))))
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