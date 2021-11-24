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Фильм Михаила Ефремова из колонии стал лауреатом всероссийского конкурса

Фильм Михаила Ефремова из колонии стал лауреатом всероссийского конкурса (3 фото)

Автор:
24 ноября 2021 15:35
Сообщество : Искусство
Метки: Ефремов   интересное   искусство   кино   литература   новости   писатели   съемки   
1296
3
Ни много ни мало, замахнулся опальный актер на экранизацию "Преступления и наказания" Федора Михайловича Достоевского.

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Метки: Ефремов   интересное   искусство   кино   литература   новости   писатели   съемки   
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924
Kristine Broka Час назад
Этого гондона, прошу прощение за грубость, надо было в выгребную яму посадить и периодически из неё вытаскивать, а не делать для него комфортный и привычный образ жизни. Не буду удивлена, если окажется, что и там он жрёт в три горла все спиртосодержащее.
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405
Chaim Kushnir 58 минут назад
так сейчас рукопожатная общественность этот фильм поднимет в топ, еще и на Оскара выдвинет. Ибо нет той мерзости, которой шутовская братия не смогла бы найти оправдание, потому как сами из того же теста сделаны. И примеры Ахеджаковой, Серебрякова и прочих, имена которых в приличном обществе упоминать просто некультурно, тому подтверждение
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1k
Елизавета Час назад
Знал бы его известный отец - какой упырь и дегенерат получился из его сыночка...
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360
комнатный сибиряк 2 часа назад
Интересно кто играл старушку процентницу? А вообще конечно видно , тюрьма ему на пользу пошла , морда лица посвежее стала , взгляд более осознанный, да и зрителей наверное со сцены уже обматерить не получится, там это опасно
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1k
Карандаш 2,0 2 часа назад
<<В подведении итогов конкурса приняло участие УФСИН РФ региона>>
Можно было не сомневаться, что мишаня приз возьмёт, а не какой-нибудь Маркел Пупкин.
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36k
kalinser 2 часа назад
Не елки пилит,а кино снимает!
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265
Arti 2 часа назад
Хоть трейлер показали бы
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542
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
развлекается всё мразь лысая.
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