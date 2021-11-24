Фильм Михаила Ефремова из колонии стал лауреатом всероссийского конкурса

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Ни много ни мало, замахнулся опальный актер на экранизацию "Преступления и наказания" Федора Михайловича Достоевского.
Фильм был создан в исправительной колонии № 4 Белгородской области и занял призовое место на Всероссийском конкурсе-акции по роману Достоевского среди осужденных. Приурочен конкурс был к двухсотлетию со дня рождения писателя.
В подведении итогов конкурса приняло участие УФСИН РФ региона.
В подведении итогов конкурса приняло участие УФСИН РФ региона.
Картина "Евангелие от Фёдора" была снята в колонии Алексеевки. В написании сценария принял участие актер Михаил Ефремов, ранее осужденный за смертельное ДТП в июне 2020 года. Он и еще один заключенный стали победителем в номинации "Лучший монтаж" и получил памятный подарок.
Участие в съемках приняли заключенные, чьи статьи созвучны проблемам героев романа, а роль Сони Мармеладовой сыграла дочь актера - Вера Ефремова, прислав видео со своим участием, непосредственно в учреждение. В роли Порфирия Петровича выступил сотрудник колонии Алексей Бондарев.
Монологи были перенесены на листы ватмана, которые находились за видеокамерой, а сейчас они висят на стендах библиотеки учреждения, как напоминание о съемках.
Монологи были перенесены на листы ватмана, которые находились за видеокамерой, а сейчас они висят на стендах библиотеки учреждения, как напоминание о съемках.
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