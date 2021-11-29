Перед прочтением сжечь: запрещенные цензурой книги в СССР

Цензура, однако, все же настигла произведение Булгакова. Так, в первой его публикации в журнале «Москва» в 1966 году было тяжело разобрать, что действительно имел в виду автор и какую смысловую нагрузку несет произведение.

Роман в итоге был опубликован лишь в 1973 году в полном варианте, и с тех пор стал культовым.

Александр Солженицын

Писатель-диссидент сам по себе был спорной личностью, как и его собственные произведения. В них тяжело отличить правду от вымысла, а критикой власти и общества пропитано практически все. В конечном счете под запрет попали «Архипеллаг ГУЛАГ», «Новый мир» и «Раковый корпус».

В свое время «Раковый корпус» успели сдать в типографию, где уже набрали несколько глав, когда вышел указ запретить печать.