Перед прочтением сжечь: запрещенные цензурой книги в СССР

Не секрет, что в советское время существовала цензура. Естественно, под запрет попадали фильмы, журналы и прочие прелести западного капитализма. Но порой под нее попадали и книги, которые взахлеб читались из-под полы.
Чаще всего под запрет попадали те произведения, которые в невыгодном свете выставляли советское общество или идеологию. В итоге бурным цветом рос самиздат, в котором в действительности читалось многое. Чаще всего, если запрещали одну книгу писателя, то под запрет попадало почти все его творчество. Но есть и исключения.
Михаил Булгаков
Роман писателя «Мастер и Маргарита» формально не был запрещен. О произведении в большинстве случаев не знали вовсе. Все дело в том, что сам писатель был в опале. Хоть у него и были связи, видимо, о себе дала знать критика советской власти, прослеживающаяся в большей части его творчества.
Цензура, однако, все же настигла произведение Булгакова. Так, в первой его публикации в журнале «Москва» в 1966 году было тяжело разобрать, что действительно имел в виду автор и какую смысловую нагрузку несет произведение.
Роман в итоге был опубликован лишь в 1973 году в полном варианте, и с тех пор стал культовым.
Александр Солженицын
Писатель-диссидент сам по себе был спорной личностью, как и его собственные произведения. В них тяжело отличить правду от вымысла, а критикой власти и общества пропитано практически все. В конечном счете под запрет попали «Архипеллаг ГУЛАГ», «Новый мир» и «Раковый корпус».
В свое время «Раковый корпус» успели сдать в типографию, где уже набрали несколько глав, когда вышел указ запретить печать.
В конечном счете романы Солженицына читали в самиздате, а его рассказы даже иногда публиковались в литературных журналах.
Борис Пастернак
Автор романа «Доктор Живаго» писал свое детище 10 лет. В итоге за него же он был номинирован на Нобелевскую премию, и фактически выиграл ее, вот только отказался.
Запрет вышел потому, что в романе обсуждаются вопросы иудейства и христианства, сложности жизни интеллигенции и много другое. Речь здесь идет о жизни одного человека, доктора Живаго, и там описывается его жизнь в период между Революцией и Великой Отечественной войной.
Именно об этом романе впервые сказали культовую фразу «Не читал его, но осуждаю!». Она была произнесена на заседании Союза писателей по делу Пастернака литератором Анатолием Сафроновым.
Сам роман вышел в свет впервые в Италии, и лишь позже – в Голландии на языке оригинала. Ходят даже слухи, что этому способствовало ЦРУ. В конечном счете роман стал чем-то вроде антисоветской пропаганды за рубежом, направленной на советских граждан: книгу выдавали бесплатно туристам, которые приезжали в Брюссель и Вену из СССР.
Произведение выпустили в СССР только в 1988 году, а до этого книгу перепечатывали в самиздате.
Герберт Уэллс
Неудивительно то, что произведение писателя «Россия во мгле» запретили. В нем преподносится Гражданская война в России и все что было после нее через призму его сытого капиталистического восприятия.
«Я должен признаться, что мой пассивный протест против Маркса превратился в России в активную ненависть. Повсюду, куда мы только ни ходили, мы видели статуи, бюсты, портреты Маркса… Вездесущее присутствие бороды Маркса меня все более раздражало, и меня терзало острое желание обрить его», писал он.
Если учесть, что даже встречи с заряженным Лениным не убедили его в том, что социализм – нужный путь для России, неудивительно, что книгу запретили печатать.
В конечном счете книгу запретили и издавали до 1958 года лишь единожды – в харьковском издательстве. Текст при этом был перекроен и собран заново, а в предисловии в 1958 году выступал Кржижановский, который объясняет читателям, почему писатель невежествен.
Анна Ахматова
Хоть писательницу и почитали, однако ее сборник «Из шести книг» был сборником стихотворений из пяти опубликованных книг и шестой, которая так и не появилась в свете.
Все дело в том, что его не одобрили идеологически. Со временем его изъяли из библиотек.
Владимир Набоков
Если у человека спросить, какой первый роман ему приходит в голову при фамилии «Набоков», он с вероятностью в 90% ответит, что «Лолита». Да, эта книга, очевидно, тоже была под запретом в Стране Советов.
Но под запрет она попала не только в России. Дело в том, что даже в «свободных» США в то время царили жесткие пуританские нравы, и большинство людей видели то, что первое приходит в голову, не читая между строк. Так его запретили в ЮАР, Великобритании, Аргентине, Австралии, Швеции и Новой Зеландии.
В итоге роман об отношениях между взрослым мужчиной и девочкой-подростком опубликовали за рубежом в 1955 году – и то в Париже, в издании «Олимпия Пресс». Само издание имело славу издателя произведений для взрослых, но книга имела оглушительный успех.
Уже чуть позже запрет на произведение сняли в США. А вот до Советского Союза книга «доехала» лишь в 1989 году.
Даниель Дефо
Тот самый роман «Робинзон Крузо» тоже подвергся цензуре. Да, он был на полках магазинов, но в очень уж вольном толковании.
Дело в том, что революционерка Злата Лилина усмотрела в культовом произведении множество «ошибок». Все дело в том, что Дефо приписывает весь героизм Робинзону, да и на острове он почему-то один. А ведь так нельзя, ведь человек неотличим от общества.
В итоге из романа выкинули большую часть событий.
Корней Чуковский
Автор детской литературы и переводчик попал в немилость после прочтения его книги «Крокодил» Крупской. Здесь интересен сам комментарий Крупской.
«народ орет, тащит в полицию, дрожит от страха; крокодил целует ноги у царя гиппопотама; мальчик Ваня, главный герой, освобождает зверей.»
«Что вся эта чепуха обозначает? — волнуется Крупская. — Какой политический смысл она имеет? Какой-то явно имеет. Но он так заботливо замаскирован, что угадать его довольно трудновато. Или это простой набор слов? Однако набор слов не столь уж невинный. Герой, дарующий свободу народу, чтобы выкупить Лялю, это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка… […] Я думаю, «Крокодила» ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть».
Евгений Замятин
Знаменитейший роман «Мы» опубликовали только в Чехии. В России его восприняли как карикатуру на новое общество, которое разовьется в то, что представлено в романе. Отсутствие свобод, секс по указке и лишение любого человека зародка личности казался цензорам опасностью, поэтому-то и была организована травля.
Михаил Зощенко
Его повесть «Перед восходом солнца» писалась долго и мучительно. Была собрана целая кипа материала, но руководители управления пропаганды заметили лишь вредное и антихудожественное произведение.
Первые главы, правда, были опубликованы в журнале «Октябрь», и не когда-нибудь, а в 1943 году, после чего в итоге роман сняли с печати.
В США повесть вышла в 1973 году, а в СССР много позже – лишь в 1987.
Евгения Гинзбург
Писательница была приговорена к тюрьме Военной коллегией Верховного суда. Гинзбург обвинили в том, что она участвовала в троцкистской террористической организацией, и итогом стал приговор на 10 лет с конфискацией имущества.
Ее роман «Крутой маршрут» описывал ту самую ссылку. Там она рассказывала все, начиная с Бутырки и заканчивая Магаданом.
В итоге роман выходил в самиздате. Только в 1988 году его разрешили напечатать.
Джордж Оруэлл
Легендарный британский писатель выступал с резкой критикой практически любого режима. Его роман «Скотный двор» попал в немилость потому, что там рассказывается об эволюции животных, которым надоел гнет фермеров.
Они решают устроить революцию, и принимают законы, согласно которым все становятся братьями. Правда, все, у кого есть копыта или хотя бы крылья. В конечном счете к власти приходят свиньи.
И именно так он преподнес все, что думает о революции 1917 года в России. Поэтому вместе с этим романом запретили и все остальное творчество писателя – и «1984» в том числе. На книжных полках его романы появились только после перестройки.
Эрнест Хэмунгуэй
Тот самый автор, которого сейчас изучают в школьной программе, попал под запрет из-за того, что в его романе «По ком звонит колокол» описывались все те свободы, которые осуждали в СССР.
В частности, в произведении описывается жизнь американского солдата, который жертвует собой во время гражданской войны в Испании. Там были и трагизм, и жертвенность, и политика. Возможно, поэтому его опубликовали в 1962 году, в период той самой эпохи гласности.
При этом книга почиталась среди советской верхушки. Так, например, существует полулегенда, согласно которой с романом ознакомился Сталин. Именно он-то и назвал книгу занятной, но печатать запретил.
В итоге о книге не знали ничего вплоть до 1962 года, после чего ее выпустили ограниченным тиражом – 300 экземпляров. Но издание засекретили и рассылали лишь самым видным партийным деятелям.
Источник:
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Когда это в СССР запрещался Хэмунгуэй, Чуковский Зощенко...Герберт Уэллсили Даниель Дефо...
Ну а уб.людки типа Солженицына... просто заслуживают этого.
Платонов, Котлован, запрещена в СССР..
Но родители где то достали, я их читал до снятия запрета во время перестройки
Читал все приведенные в тексте антиутопии. Не знаю, почему по ним такая шумиха. Возможно в какой-то момент они и были актуальными или "пророческими". Но по сути развивают лишь одну идею и очень однобоко.
Читатель сам должен выбирать что читать.