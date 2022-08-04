FISHKINET
Сообщество Юмор 15336 постов • 2927 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Про... дуктивность? Нет... Прокрастинация

Про... дуктивность? Нет... Прокрастинация

Автор:
04 августа 2022 19:28
Сообщество : Юмор
Метки: Эффективность   Юмор   подборка   прикол   продуктивность   прокрастинация   
2829
17
Посвящается всем тем, кто не может взять себя в руки. Если вы откладываете дела на минутку/часок/день/никогда, то этот пост вы должны оценить.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Эффективность   Юмор   подборка   прикол   продуктивность   прокрастинация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vadim Balabanov Час назад
Иногда лень во благо. Основную работу сделал, а тут еще что-то экстра. Думаешь : Да ладно, может завтра... А завтра выясняется, что это толком никому не нужно было, или "мы передумали", или еще что нибудь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
32k
Korolev Минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Ame onna 43 минуты назад
Ой, ребята,забыли вы такую вещь,как Пинок Бодрящий. Раз получишь-второй не захочется. Так что прокрастинация нам не подруга.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Егор 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a6m5 44 минуты назад
Приходит мужик домой. Смотрит - на столе пыль лежит, на холодильнике пыль лежит, на телевизоре пыль лежит...
Думает: - Чем я хуже? Давай и я полежу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Qoe Hts 52 минуты назад
Я что-то среднее между котиком, пылесосом и китайским стримером, а так же прокрастинатор и, естественно, исландец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi 2 часа назад
У меня есть такой же китайский триммер для стрижки, только работает он минут 20, а потом 12 часов заряжать нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116180



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ударим позитивом по негативу
Ударим позитивом по негативу
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста
Набирающие популярность в сообществах
Почему на первом этаже нет балконов?
Почему на первом этаже нет балконов?
Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе
Как выглядит небесный отель, который может годами находиться в воздухе
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#дтп#позитив#кино#интересное#улыбнуло#авто аварии#полиция#сарказм
#Юмор#прикол#люди#автомир#история#Еда#подборка#в мире#картинки#удивительно
#интересно#факты#автомобили#аварии#Россия#забавно#природа#фильм#милота#познавательно
Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Энтузиаст создал терминатора Т800, способного говорить и различать объекты (видео) Когда всё наоборот Когда всё наоборот Угадай себя по мему: пост об усталости Угадай себя по мему: пост об усталости 17 забавных случаев, когда стены говорили 17 забавных случаев, когда стены говорили По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста По Фрейду: приколы о психотерапии и людях, которым бы не помешала помощь специалиста Наболело: врачебный юмор Наболело: врачебный юмор

На что жалуетесь?

Вернуться