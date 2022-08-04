Про... дуктивность? Нет... Прокрастинация

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Посвящается всем тем, кто не может взять себя в руки. Если вы откладываете дела на минутку/часок/день/никогда, то этот пост вы должны оценить.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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