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Сюр "цивилизованной" Европы: в Испании разгорелся скандал из-за бодипозитивной рекламы пляжей

Сюр "цивилизованной" Европы: в Испании разгорелся скандал из-за бодипозитивной рекламы пляжей

Автор:
01 августа 2022 20:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   бодипозитив   интересно   модели   отдых   пляжи   протез   скандал   
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Креатив испанских рекламщиков не оценили общественность и "модели", изображенные на постерах местного пляжа.

Министерство по вопросам равноправия в Испании запустило социальную рекламную кампанию "Лето и наше тоже", в которой пропагандировали бодипозитив и принятие людей с неподходящей под общепринятые стандарты красоты внешностью.

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Художница Арте Мапаче создала серию постеров. Героями стали реальные люди. Изначально общественность восприняла эту идею как новаторскую и поддержала акцию.

Но спустя несколько дней британская модель Ниоме Николас -Уильямс узнала, что ее фотографию использовали без ее согласия.

«Я почувствовала раздражение, потому что меня даже не спросили, хочу ли я принимать в этом участие», — рассказала Николас-Уильямс.


Несмотря на то, что девушке польстило использование ее как примера для подражания, она возмутилась тому, что ей за это не заплатили.

После британки, другая модель Сиан Грин-Лорд пожаловалась на испанские власти из-за того, что они не получили согласие на использование ее фотографий. Более того, "бодипозитивные" органы прифотошопили ей утраченную ногу, вместо которой у нее протез.

"Я даже не знаю, как передать весь тот гнев, который я сейчас чувствую... Меня буквально трясёт от злости. Одно дело — использовать фотографию без разрешения, и совсем другое — изменять для этого моё тело, прятать протез... Это неправильно", - пожаловалась девушка.

После скандала художница извинилась за свои работы и пообещала разделить средства между моделями. Ценой "вознаграждения" оказались 4490 евро, а не 84 тысячи евро, как писали некоторые СМИ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   бодипозитив   интересно   модели   отдых   пляжи   протез   скандал   
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MPEG-8 Полчаса назад
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boom 36 минут назад
вместо "бодипозитива" в статью можно подтсавить любой размер, ее суть от этого не изменится т.к. она совершенно не в этом.
автору - незачет
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Александр Невский
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