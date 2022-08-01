Сюр "цивилизованной" Европы: в Испании разгорелся скандал из-за бодипозитивной рекламы пляжей

«Я почувствовала раздражение, потому что меня даже не спросили, хочу ли я принимать в этом участие», — рассказала Николас-Уильямс.

Несмотря на то, что девушке польстило использование ее как примера для подражания, она возмутилась тому, что ей за это не заплатили.