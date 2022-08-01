Сюр "цивилизованной" Европы: в Испании разгорелся скандал из-за бодипозитивной рекламы пляжей

Креатив испанских рекламщиков не оценили общественность и "модели", изображенные на постерах местного пляжа.
Министерство по вопросам равноправия в Испании запустило социальную рекламную кампанию "Лето и наше тоже", в которой пропагандировали бодипозитив и принятие людей с неподходящей под общепринятые стандарты красоты внешностью.
Художница Арте Мапаче создала серию постеров. Героями стали реальные люди. Изначально общественность восприняла эту идею как новаторскую и поддержала акцию.
Но спустя несколько дней британская модель Ниоме Николас -Уильямс узнала, что ее фотографию использовали без ее согласия.
«Я почувствовала раздражение, потому что меня даже не спросили, хочу ли я принимать в этом участие», — рассказала Николас-Уильямс.
Несмотря на то, что девушке польстило использование ее как примера для подражания, она возмутилась тому, что ей за это не заплатили.
После британки, другая модель Сиан Грин-Лорд пожаловалась на испанские власти из-за того, что они не получили согласие на использование ее фотографий. Более того, "бодипозитивные" органы прифотошопили ей утраченную ногу, вместо которой у нее протез.
"Я даже не знаю, как передать весь тот гнев, который я сейчас чувствую... Меня буквально трясёт от злости. Одно дело — использовать фотографию без разрешения, и совсем другое — изменять для этого моё тело, прятать протез... Это неправильно", - пожаловалась девушка.
После скандала художница извинилась за свои работы и пообещала разделить средства между моделями. Ценой "вознаграждения" оказались 4490 евро, а не 84 тысячи евро, как писали некоторые СМИ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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автору - незачет